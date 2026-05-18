Штраф без оплаты: экс-чиновница из Тольятти избежала наказания, несмотря на покусанных собаками детей и пенсионерку

Суд рассмотрел иск бывшей чиновницы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Тольятти пыталась обжаловать приговор за халатность. Ей вменили в вину небрежное отношение к собственным обязанностям. Чиновница не позаботилась о том, чтобы в очаге бешенства не было бродячих животных. И расплачиваться за это пришлось простым людям: несколько человек попали в больницу с укусами. Приговор экс-чиновнице уже вынесли - штраф, но платить его ей не придется. Подробности - в материале «КП-Самара».

Собаки нападали на детей, молодежь и стариков

ЧП произошло в конце 2023 года. Тогда несколько районов Тольятти накрыл карантин по бешенству. В ноябре опасный барьер опустился на Центральный район, в декабре - на Комсомольский. А неблагополучным пунктом стала вся трехкилометровая зона вокруг очага.

Компания, которая должна была заниматься бездомными псами, формально существовала. Городская администрация заключила с ней контракт еще в августе. Но ни бумаги, ни подписи не уберегли людей от встречи с озверевшими животными.

В числе пострадавших оказались женщина с ребенком. Они находились на остановке в Центральном районе, когда к ним подбежала бездомная собака. Пес напал на девочку, а когда женщина попыталась защитить ребенка, покусал и ее. Женщину увезли в больницу.

Другой жертвой бездомных псов стала 66-летняя пенсионерка. На нее напали на остановке «Октябрьская» на бульваре 50 лет Октября. Женщина пришла в травмпункт с искусанными руками - кожа разодрана, кровь, боль.

А 18 января 2024 года случилось новое ЧП. Возле индустриально-педагогического колледжа собака накинулась на парня. Куратор колледжа не растерялась - сама отвезла студента в больницу, где ему сделали укол от бешенства. Позже молодой человек через суд отсудил у мэрии компенсацию.

И таких историй - десятки. Как сообщили в Самарском областном суде, тогда пострадали несколько человек, в том числе дети. В мае 2024 года прокуратура Центрального района Тольятти направила в суд сразу десять исков - с требованием взыскать с городской администрации компенсацию морального вреда за каждого искусанного ребенка. За каждую детскую боль - по 100 тысяч рублей.

Но компенсациями дело не кончилось. Под суд пошла Алсу Кумукова - та самая руководительница управления природопользования и охраны окружающей среды. Именно она должна была организовать работы по отлову бродячих животных в очаге бешенства.

Штраф не заплатит, но осужденной останется

На Алсу Кумукову завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В суде пояснили:

«В период с 13 ноября 2023 года по 18 января 2024 года обвиняемая не исполнила возложенные на нее обязанности по обеспечению отсутствия безнадзорных животных на территории очага по бешенству. Она не обеспечила выдачу заказ-наряда на их отлов. Из-за бездействия были условия для наступления общественно опасных последствий: люди могли подвергнуться нападению собак, заразиться бешенством и впоследствии распространить заболевание. Несколько человек пострадали от бродячих животных».

Центральный районный суд Тольятти признал экс-чиновницу виновной. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако от штрафа освободили из-за истечения сроков давности. Позднее она подала апелляцию, надеясь на оправдательный приговор. Но суд ответил отказом.

«Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы защитника и оправдания. Приговор Центрального районного суда Тольятти оставлен без изменения», - рассказали в суде.