Увольнение Тедеева и будущее Булатова: что произошло после матча «Крылья Советов» - «Акрон» 17 мая 2026 года

17 мая «Крылья Советов» в рамках 30 тура РПЛ принимали тольяттинский «Акрон». Дерби завершилось разгромной победой самарцев со счетом 4:1. У «Крыльяев» отличились Амар Рахманович, Максим Витюгов и Николай Рассказов. Единственный мяч красно-черных забил Никита Базилевкий с пенальти.
Сразу после окончания матча тольяттинский «Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды. Наставник возглавлял красно-черных с декабря 2023 года.
На послематчевой пресс-конференции Заур Тедеев произнес речь, попрощавшись с клубом. Специалист признался, что хотел уйти из клуба сам после поражения от «Локомотива» (1:5) в 22 туре. Также Тедеев поблагодарил всех причастных к клубу и назвал период в «Акроне» самым счастливым временем в тренерской карьере:
«Я максимально благодарен футболистам за работу, которую проводили. Думаю, что после последних результатов руководство «Акрона» приняло единственное верное решение. Я был готов уйти еще после поражения от «Локомотива». Если бы тогда поменяли тренера, может быть, команда на всплеске эмоций выдала бы другой результат. Но тогда мы решили, что я останусь.
Я отдал все свои силы, все свои эмоции, умения, знания и возможности. Наверное, в «Акроне» я провел самое счастливое тренерское время в своей жизни. Я благодарен каждому участнику этого большого и важного проекта».
Кроме того, Заур Тедеев заявил, что «Акрон» должен сохранить свое место РПЛ через стыковые матчи, и поделился, что хотел бы вернуться на стадион на игру команды, чтобы нанести символический улар:
«Моя история с «Акроном» закончилась. Команда должна играть в Премьер-лиги, эта история должна продолжаться. Для этого много делается.
Я буду максимально болеть и переживать за команду. Я хочу вернуться уже, наверно, на собственный стадион и нанести удар с центра. Для меня болельщики и народ стали очень близки».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС поздравил «Крылья Советов» и тренерский штаб с уверенной победой, а также отметил зрелищность игры и большое количество болельщиков на матче:
«Блестящая победа «Крыльев» в областном дерби с «Акроном» – 4:1!Атакующая и зрелищная игра, более 26 тысяч болельщиков на трибунах, яркие эмоции. Такой футбол нам нужен!
Поздравляю «КС» и тренерский штаб Сергея Булатова с тем, что удалось успешно провести концовку этого непростого сезона. Итоговое 11 место в чемпионате РПЛ».
Помимо этого, глава региона обратился к тольяттинскому клубу и пожелал ему удачи в стыковых матчах с «Ротором». Федорищев уверен, что «Акрон» способен на большее:
«Акрону» желаю удачно провести стыковые матчи и сохранить место в премьер-лиге. Уверен, команда способна на большее. Самарская область – футбольный регион! Только вперед!».
После игры главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал итоги встречи. Наставник заявил, что самарцы не ожидали, что смогу победить в таком важном матче так крупно. Булатов уверен, что такие моменты нужно ценить:
«Конечно, не ожидали, что одержим такую крупную победу. Мы понимали, что это стыковой матч. Радостно, что мы реализовали свои моменты. Каждый раз надо ценить моменты счастья. Их много не бывает».
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Сергей Булатов не смог ответить на вопрос о своем будущем в «Крыльях Советов». Специалист сказал, что впереди его ждет встреча с руководством, на которой все и решится:
«Вопрос не ко мне. Встретимся с руководством и посмотрим. Мы просто пытаемся делать свою работу. Если получается, то это будет оценено».
«Крылья Советов» заняли 11 место в РПЛ, набрав 32 очка.
«Акрон» завершился сезон на 13 строчке с 27 очками. За право остаться в РПЛ тольяттинцы поспорят с «Ротором».