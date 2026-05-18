Увольнение Тедеева и будущее Булатова: что произошло после матча «Крылья Советов» - «Акрон» 17 мая 2026 года

«Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

17 мая «Крылья Советов» в рамках 30 тура РПЛ принимали тольяттинский «Акрон». Дерби завершилось разгромной победой самарцев со счетом 4:1. У «Крыльяев» отличились Амар Рахманович, Максим Витюгов и Николай Рассказов. Единственный мяч красно-черных забил Никита Базилевкий с пенальти.

Заур Тедеев попрощался с «Акроном»

Сразу после окончания матча тольяттинский «Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды. Наставник возглавлял красно-черных с декабря 2023 года.

На послематчевой пресс-конференции Заур Тедеев произнес речь, попрощавшись с клубом. Специалист признался, что хотел уйти из клуба сам после поражения от «Локомотива» (1:5) в 22 туре. Также Тедеев поблагодарил всех причастных к клубу и назвал период в «Акроне» самым счастливым временем в тренерской карьере:

«Я максимально благодарен футболистам за работу, которую проводили. Думаю, что после последних результатов руководство «Акрона» приняло единственное верное решение. Я был готов уйти еще после поражения от «Локомотива». Если бы тогда поменяли тренера, может быть, команда на всплеске эмоций выдала бы другой результат. Но тогда мы решили, что я останусь.

Я отдал все свои силы, все свои эмоции, умения, знания и возможности. Наверное, в «Акроне» я провел самое счастливое тренерское время в своей жизни. Я благодарен каждому участнику этого большого и важного проекта».

Кроме того, Заур Тедеев заявил, что «Акрон» должен сохранить свое место РПЛ через стыковые матчи, и поделился, что хотел бы вернуться на стадион на игру команды, чтобы нанести символический улар:

«Моя история с «Акроном» закончилась. Команда должна играть в Премьер-лиги, эта история должна продолжаться. Для этого много делается.

Я буду максимально болеть и переживать за команду. Я хочу вернуться уже, наверно, на собственный стадион и нанести удар с центра. Для меня болельщики и народ стали очень близки».

Федорищев поздравил «КС» и пожелал удачи «Акрону»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС поздравил «Крылья Советов» и тренерский штаб с уверенной победой, а также отметил зрелищность игры и большое количество болельщиков на матче:

«Блестящая победа «Крыльев» в областном дерби с «Акроном» – 4:1!Атакующая и зрелищная игра, более 26 тысяч болельщиков на трибунах, яркие эмоции. Такой футбол нам нужен!

Поздравляю «КС» и тренерский штаб Сергея Булатова с тем, что удалось успешно провести концовку этого непростого сезона. Итоговое 11 место в чемпионате РПЛ».

Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья Советов» и тренерский штаб с уверенной победой Фото: канал Вячеслава Федорищева в MAX https://max.ru/Fedorischev63

Помимо этого, глава региона обратился к тольяттинскому клубу и пожелал ему удачи в стыковых матчах с «Ротором». Федорищев уверен, что «Акрон» способен на большее:

«Акрону» желаю удачно провести стыковые матчи и сохранить место в премьер-лиге. Уверен, команда способна на большее. Самарская область – футбольный регион! Только вперед!».

«Встретимся с руководством и посмотрим»

После игры главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал итоги встречи. Наставник заявил, что самарцы не ожидали, что смогу победить в таком важном матче так крупно. Булатов уверен, что такие моменты нужно ценить:

«Конечно, не ожидали, что одержим такую крупную победу. Мы понимали, что это стыковой матч. Радостно, что мы реализовали свои моменты. Каждый раз надо ценить моменты счастья. Их много не бывает».

Сергей Булатов не смог ответить на вопрос о своем будущем Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Сергей Булатов не смог ответить на вопрос о своем будущем в «Крыльях Советов». Специалист сказал, что впереди его ждет встреча с руководством, на которой все и решится:

«Вопрос не ко мне. Встретимся с руководством и посмотрим. Мы просто пытаемся делать свою работу. Если получается, то это будет оценено».

«Крылья Советов» заняли 11 место в РПЛ, набрав 32 очка.

«Акрон» завершился сезон на 13 строчке с 27 очками. За право остаться в РПЛ тольяттинцы поспорят с «Ротором».