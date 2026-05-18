«Появилась под покровом ночи»: жители села под Тольятти вместо ремонта дороги получили новую разметку поверх ям

В Самарской области разметку нанесли на дорогу с ямами

В Самарской области новая дорожная разметка неожиданно стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях. Жители обратили внимание на свежие линии, которые появились ночью на участке трассы Тольятти — Димитровград в одном из населенных пунктов. Автомобилисты строят догадки, когда она успела появится, что никто из жителей не заметил рабочих. Подробнее – в материале «КП-Самара».

По словам жителей села Узюково Ставропольского района, они уже давно ждут ремонта дороги. Однако вместо обновления проезжей части внезапно получили загадочную линию разметку. Эта информация появилась в канале «Воронцова вещает». Участок трассы давно считается проблемным: ямы, неровности и разбитый асфальт не раз становились поводом для жалоб и просьб о ремонте. Однако вместо дорожной техники люди увидели свеженанесенную линию, причудливо повторяющую все изгибы и выбоины покрытия. Необычная разметка вызвала у жителей одновременно смех и недоумение:

«Все водители с утра посмеялись? Это, конечно, очень странно нарисовать разметку на раздолбанной дороге. Это верх цинизма. И наши жалобы не помогли».

По информации из социальных сетей, разметки на этом участке дороги не было как минимум последние 15 лет, однако появилась она буквально за одну ночь. Местные жители рассказывают, что еще вечером дорожное полотно оставалось без каких-либо линий, а уже утром водители заметили свежую разметку. Наибольшее удивление и недоумение вызвало появление сплошной линии возле магазинов и съездов, что сразу стало поводом для обсуждений среди автомобилистов.

Жители рассказали, что вечером разметки еще не было - она появилась утром фото: канал "Воронцова вещает"

«Разметка под покровом ночи появилась. Дорожное полотно не соответствует ГОСТу. Чтобы не выезжать одним колесом на сплошную линию, нужно ехать по обочине. А чтобы из села попасть в магазин, необходимо выехать на трассу, где за последний год случалось множество аварий», – делятся интернет-пользователи.

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, чтобы получить подробную информацию о причинах появления новой разметки на проблемном участке дороги около Узюково, а также узнать, планируется ли в ближайшее время полноценный ремонт дорожного полотна.