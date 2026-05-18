Вывел команду в РПЛ и развивал молодежь: чем запомнился Заур Тедеев у руля тольяттинского «Акрона»

Заур Тедеев возглавлял тольяттинский «Акрон» с 2023 года Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

17 мая тольяттинский «Акрон» в матче 30 тура РПЛ разгромно проиграл «Крыльям Советов» - 1:4. Красно-черные оказались на 13 месте в турнирной таблице чемпионата и теперь поборются за право остаться в Премьер-лиге в стыковых матчах с «Ротором». Сразу после игры «Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера клуба.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», - прокомментировал владелец «Акрона» Павел Морозов.

К играм с «Ротором» команду будет готовить другой специалист. В медиа называют имя Мурата Искакова, который входил в тренерский штаб Тедеева.

Вывел «Акрон» в РПЛ

Заур Тедеев возглавил тольяттинский «Акрон» в декабре в 2023 года после 20 тура Первой лиги, заменив на посту главного тренера Евгения Калешина.

Под руководством Тедеева красно-черные потерпели четыре поражения, три раза сыграли вничью и одержали семь побед. По итогам сезона 2023/24 «Акрон» занял третье место в Первой лиге и попал в стыковые игры.

При Зауре Тедееве вышел в РПЛ Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Соперником «Акрона» стал екатеринбургский «Урал». В первой игре тольяттинцы на выезде одержали победу со счетом 2:0. В ответной игре «Урал» (у которого после первой игры сменился главный тренер) взял реванш – 2:1. Однако по сумме двух матчей победителем из противостояния вышел именно «Акрон». Волжане на седьмой год существования вышли в Премьер-лигу.

Первый сезон в элите

Перспективы у «Акрона» в первом сезоне были довольно туманны. Старт тоже был не самым удачным – одна победа, одна ничья и четыре поражения в чемпионате. Однако дальше подоплечные Тедеева начали набирать обороты.

В дебютном сезоне у «Акрона» было немало ярких моментов. Победа над действующим чемпионом «Зенитом» сначала на своем поле в Кубке, а затем на выезде в чемпионате, две победы в самарском дерби с «Крыльями Советов».

В дебютном сезоне «Акрон» занял девятое место в РПЛ Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

В дебютном сезоне «Акрон» достаточно неожиданно набрал 35 очков (10 побед и пять ничьих) и занял итоговое девятое место в РПЛ, а также дошел до 1/4 Пути регионов Кубка России.

Прошедший сезон и попадание в стыки

Прошедший сезон начался для коллектива Тедеева даже лучше предыдущего. Три ничьи и разгромная победа в Премьер-лиге, две победы в Кубке. Однако дальше наступила 10-матчевая серия без побед.

«Акрон» вылетел из Кубка, но наладил дела в РПЛ. На зимнюю паузу тольяттинцы ушли на девятой строчке в турнирной таблице. Но зимой что-то сломалось.

В 2026 году «Акрон» выиграл только один раз, еще трижды сыграл вничью. Оставшиеся восемь игр закончились поражением. Красно-черные стали самой пропускающей командой лиги весной и повторили антирекорд РПЛ – пропустили во всех домашних матчах сезона. В итоге волжане оказались на 13 строчке и попали в стыковые матчи.

Развитие молодежи

Важным аспектом в работе Заура Тедеева являлось развитие молодых футболистов. При нем за клуб сыграло множество воспитанников клуба: Пестряков (19 лет), Болдырев (22 года), Дмитриев (18 лет), Тереховский (20 лет), Попенков (19 лет), Морозов (20 лет). «Акрон» пополняли юные футболисты из других команд, в том числе из-за рубежа – например, Базилевский (19 лет) или Аревало (19 лет).

Некоторых из них вызывают в молодежные национальные сборные. За Дмитрием Пестряковым пристально следят российские гранды и, судя по информации в медиа, уже предпринимали попытки переманить перспективного игрока к себе.

Артем Дзюба о Зауре Тедееве

Главная звезда «Акрона» Артем Дзюба очень сблизился с Зауром Тедеевым. Наставник и экс-капитан сборной России нашли общий язык сразу.

«К Эдуардовичу с огромным уважением. Все его слова, действия – они четкие, последовательные и справедливые», - говорил Дзюба в ноябре 2024 года.

Дзюба уважал и поддерживал Тедеева Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Артем хвалил специалиста за умение работать с молодежью и всегда поддерживал его в сложных ситуациях.

«Если мы говорим про Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало».

Когда по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялись разговоры о возможной отставке Тедеева на фоне неудач, Дзюба заявлял, что вся команда поддерживает тренера. Более того, большинство игроков здесь только из-за него:

«Мы все - изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев - наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений».

Сам Дзюба заявлял, что продлил контракт как раз из-за Тедеева. Более того, он говорил, что будет играть за «Акрон», пока его будет возглавлять Заур Тедеев:

«Я дал Эдуардовичу слово, это ни для кого не секрет. Мое сердце, душа прикипели к этому человеку. Я продлил контракт только из за него. Тедеев для этой команды — подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается».

Всего Заур Тедеев провел у руля «Акрона» 90 матчей, в которых тольяттинцы одержали 30 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели 43 поражения.