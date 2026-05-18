«Акрон» постарается сохранить место в Премьер-лиги в стыковых матчах Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» завершил сезон 2025/26 на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-черные набрали 27 очков в 30 турах и попали в зону стыковых матчей. В переходных играх «Акрон» поборется за право остаться в Премьер-лиге.

С кем, когда и где играют

Соперником «Акрона» в стыковых матчах станет волгоградский «Ротор». Команды определят победителя по итогам двухматчевого противостояния.

20 мая тольяттинцы отправятся в гости к «Ротору». Первый матч пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому).

23 мая состоится ответная игра. На этот раз «Акрон» примет волгоградский клуб в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Начало матча в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому).

Выезд в Волгоград

19 мая из Тольятти в Волгоград будут организованы бесплатные автобусы для болельщиков. Болельщики красно-черных могут уехать с ТРК «Парк Хаус» (с остановками на ДК Тольятти - Колхозный рынок - Жиг. Море - ТЦ Озон). Также один автобус поедет из Самары - от остановки «Центральный автовокзал».

Каждый болельщик получит билет на матч. Зарегистрироваться на выезд можно по ссылке.

Количество мест ограничено.

Кто возглавит «Акрон»

После крупного поражения в заключительном 30 туре от «Крыльев Советов» (1:4) руководство «Акрона» приняло решение об отставке главного тренера команды Заура Тедеева.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», - прокомментировал владелец «Акрона» Павел Морозов.

В пресс-службе «Акрона» сообщили, что тренерский штаб Заура Тедеева продолжит работу в клубе. На игры с «Ротором» команду возглавит Мурат Искаков.

«Ротор»

Волгоградский клуб в прошедшем сезоне Первой лиги занял четвертое место, набрав 56 очков в 34 играх.

В начале сезона команду тренировал Денис Бояринцев. Однако после 20 тура клуб возглавил Валерий Бурлаченко. В 14 матчах при Бурлаченко «Ротор» потерпел лишь одно поражение.

«Ротор» третья команда Первой лиги по забитым мячам (47 голов) и вторая по пропущенным (всего 26 пропущенных мячей).