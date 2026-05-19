В антилидерах — Московское шоссе: где в Самаре и области чаще всего происходят ДТП

В 2025 году на дорогах Самарской области произошли 3336 аварий.

В 2024 году в Самарской области произошло 3035 серьезных ДТП, в которых погибли 313 человек, а еще 3901 получили различные травмы. В 2025 году цифры поползли верх: 3336 аварий, 4252 пострадавших, а вот число погибших снизилось до 298. В ГУ МВД по Самарской области рассказали «Комсомолке», в каких местах чаще всего происходят аварии и что становится их причинами.

Самые опасные дороги

Статистика по ДТП – конкретные и страшные цифры. А еще определенные локации, в которых аварии чаще всего происходят. По итогам 2024 года в регионе выявили 42 участка, на которых было особенно много аварий. Три из них находятся на федеральных трассах, 15 – на региональных и межмуниципальных дорогах, а еще 24 – на улицах городов и поселков.

В Самаре в 2024 году, по данным полиции, чаще всего ДТП происходили в 14 локациях. Сразу две из них расположены на Московском шоссе. На пересечении с улицей Авроры в 2024 году произошло семь аварий, в которых пострадали 13 человек. На перекрестке Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда было девять аварий, в них травмы получили еще 13 человек.

По итогам 2025 года оказалось, что число опасных участков с точки зрения ДТП в Самарской области сократилось до 41. Четыре из них – это участки федеральных трасс, 11 – региональные, а 26 – улицы населенных пунктов. В Самаре в прошлом году самое большое количество аварий произошло в 13 локациях. В антилидерах – снова Московское шоссе, но на этот раз – на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Здесь в 2025 году произошло семь аварий, в них пострадали девять человек. На перекрестке улиц Демократической и Георгия Димитрова 10 человек получили травмы в пяти авариях за прошлый год.

В Тольятти насчитали восемь очагов аварийности, в Сызрани - четыре, еще один опасный участок обнаружили в поселке Придорожный Волжского района.

Что касается федеральных трасс, то антирекорд в 2025 году установил участок между 883 и 884 километрами автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе. На этом относительно небольшом отрезке трассы за год произошло сразу шесть ДТП, которые унесли жизни трех человек, а еще 17 – получили травмы.

Почему происходят аварии

В МВД регулярно анализируют, какие причины приводят к страшным авариям. В 2024 году в 940 ДТП дорожные условия были неблагоприятными. Чаще всего на участках, где происходили аварии, не было дорожной разметки, – 553 случая. В 161 авариях фиксировались дефекты на дорогах, в 138 – недостатки зимнего содержания. 120 аварий произошли при отсутствии дорожных знаков, а 43 – без должного освещения.

Нередко к авариям в 2024 году приводил человеческий фактор. 647 ДТП произошли из-за того, что один из водителей не уступил дорогу другому. Причинами 532 аварий стало неправильное расположение машин на дороге, то есть выезд на встречную полосу, опасные перестроения и другие маневры. В 236 случаях к ДТП привело нарушение скорости, а в 221 случае – несоблюдение дистанции.

В 2025 году неудовлетворительные дорожные условия зафиксировали при 924 авариях. В 631 случае на участке дороги не было горизонтальной разметки. На втором месте - дефекты покрытия, хотя их влияние несколько снизилось со 161 происшествия в 2024 году до 85. Актуальной остается проблема с дорожными знаками: в 2025 году их отсутствие спровоцировало 104 аварии. Опасными оказались недостатки зимнего содержания - 42 ДТП, а также неосвещенные участки дорог, которые стали причиной 57 аварий.

Главные причины ДТП в 2025 году по-прежнему были связаны с водителями. В 2025 году чаще всего аварии случались из-за несоблюдения очередности проезда: таких происшествий набралось 713. На втором месте среди причин ДТП были нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части: это привело к 623 авариям. Наезды на пешеходов, когда водители не предоставляли преимущество в движении, стали причиной 327 ДТП. Кроме того, в 259 авариях водители не справились со скоростью, а в 269 — неправильно выбрали дистанцию.

«Недостаточное освещение, отсутствие горизонтальной дорожной разметки и неблагоприятные дорожные условия прямо влияют на возникновение аварийно-опасных мест либо потенциально опасных участков, особенно при неблагоприятных погодных условиях», – резюмируют в ГУ МВД России по Самарской области.

Как устраняют аварийно-опасные участки

В МВД не только постоянно анализируют, где особенно часто происходят аварии, какие факторы к ним приводят, но и планируют инженерные мероприятия по ликвидации очагов ДТП.

«При их разработке учитываются ширина проезжей части, состояние и тип дорожного покрытия. наличие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, влияющих на режим движения, наличие освещения и другие факторы», – говорится в ответе ведомства на запрос «КП-Самара».

Что же конкретно делают, чтобы уменьшить число аварий на том или ином участке дороги? Здесь могут ограничить максимальную скорость, ввести запрет на обгон, установить дополнительные увеличенные дорожные знаки или информационные щиты, установить искусственные дорожные неровности, нанести шумовые полосы, при наличии – изменить режим работы светофора. Кроме того, на аварийно-опасных участках нарушения ПДД фиксируют с помощью фото и видео.

В 2026 году для снижения аварийности в Самарской области, по информации МВД, предусмотрены 77 инженерных мероприятий, в том числе 12 – на федеральных трассах, 19 – на региональных дорогах, а 46 – на местных дорогах и улицах.

