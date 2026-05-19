«Паралимпийское движение у нас серьезно развивается»: Лидия Рогожинская про адаптивный спорт в Самарской области

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала о развитии адаптивного спорта в регионе. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре прошли тренировки по следж-хоккею для ветеранов СВО с инвалидностью. Цель — обучить их тренерскому мастерству. На занятиях присутствовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она пообщалась с корреспондентом «КП-Самара» и рассказала, как в регионе обстоят дела с адаптивным спортом.

По словам Лидии Рогожинской, адаптивные виды спорта активно развиваются в Самарской области. Наш регион является одним из лидеров в этой сфере.

«С адаптивным спортом у нас все очень хорошо. Паралимпийское движение очень серьезно развивается. У нас заработал первый демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта, о котором говорили на форуме «Россия – спортивная держава». Он находится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Любой человек с ОВЗ: и дети, и взрослые, и ветераны - могут прийти и посмотреть, какой вид спорта им более близок».

Лидия Рогожинская отметила, что количество видов спорта в Самарской области увеличивается, интерес к ним возрастает. Представители Минспорта проводит множество выездных мероприятий – ездят по городам и сельским территориям, чтобы рассказать, какие возможности есть в регионе.

В области развивается доступная спортивная инфраструктура. Постоянно возрастает количество видов спорта, в котором себя могут попробовать люди с ОВЗ.

«Мы начали со следж-хоккея, но сейчас появляются все новые и новые виды. Мы уже играем в волейбол сидя, в настольный теннис, плаваем, играем в баскетбол на колясках, есть ребята, которые катаются на сноуборде, керлинг на колясках. Спортивное метание ножей очень успешно развивается, стрельба. Есть у нас новые направления в Тольятти. Благодаря обращению таких же ветеранов, благодаря поддержке Общероссийского народного фронта, фонда «Защитники отечества» и министерства спорта мы купили коляски для фехтования на колясках».

Спортивная инфраструктура в Самарской области позволяет региону принимать у себя крупнейшие соревнования по адаптивным видам спорта.

«У нас замечательная база, и мы привлекаем к себе множество всероссийских турниров. Недавно закончился первый этап чемпионата России по «футболу ампутантов» в Сызрани. Сразу после проекта по обучению ветеранов СВО с инвалидностью тренерскому мастерству у нас стартует лига по следж-хоккею. К нам приедут команды из других регионов, мы будем проводить финальную часть. Мы у себя проводим всероссийские соревнования, например, по керлингу.

В июне пройдут соревнования по бочче. Четыре года назад мы первые провели всероссийский турнир по этому виду спорта. Паралимпийский комитет продолжает его развитие, и мы ежегодно проводим всероссийские соревнования».

Лидия Рогожинская отметили, что проведение подобных мероприятий говорит о статусе региона.

«Это говорит о том, что всероссийские федерации доверяют региону проведение крупнейших, главных турниров страны. Говорит о статусе нашего региона».

