Приехали прославлять родной город и прошли в полуфинал: как юные спортсмены из Самарской области показали себя в «Суперниндзя. Дети»

Проект «Суперниндзя. Дети» вновь привлекает внимание зрителей по всей стране, а в новом сезоне особенно ярко заявили о себе участники из Самарской области. Сразу девять юных спортсменов демонстрируют не только отличную физическую подготовку, но и силу характера, проходя сложнейшие полосы препятствий, где важны скорость, ловкость и выдержка. Каждый этап становится для ребят настоящим испытанием, однако они уверенно преодолевают трудности и доказывают, что способны бороться за победу наравне с сильнейшими участниками проекта. Рассказываем, как самарские ребята проходят сложные испытания.
Во втором выпуске проекта «Суперниндзя. Дети» проходил испытание девятилетний Василий Проломов из Самары. Он рассказал, что уже давно занимается ниндзя-спортом и привык быть среди лучших. Но, по словам мальчика, в его спортивной карьере пока нет никаких других наград, кроме вторых мест, и это его огорчает.
«Когда впервые занял второе место, я был в шоке и рад. Второй раз я был рад, но уже не так. Когда я третий раз занял второе место, то уже расстроился. Мне и немного грустно, и смешно одновременно», – рассказывает девятилетний Василий.
Юный спортсмен считает своими главными качествами скорость, выносливость и умение быстро обучаться новому. Именно они, по мнению мальчика, должны помочь ему завоевать долгожданное первое место на проекте. Во время прохождения трассы самарец уверенно справился с испытанием на движущейся гигантской катушке. Несмотря на сильное вращение и риск сорваться, он удержался и смог взять первое светящееся кольцо.
Затем Василий без ошибок преодолел этап «дрожащие камни», пройдя над бассейном и забрав второе кольцо.
Самым сложным для него стало испытание «скоростные шестеренки», где нужно было проползти по движущимся элементам и схватить третье кольцо. Полностью выполнить задание мальчику не удалось, однако он сумел дотронуться до кольца и достойно завершил выступление.
В третьем выпуске шоу к числу участников из Самары присоединилась 14-летняя Кристина Запевалова. Девочка уже около восьми лет занимается скалолазанием и серьезно относится к спорту, уделяя тренировкам по пять-шесть дней в неделю.
«Я обожаю продуктивность, если она отсутствует в моей жизни, то начинаю чувствовать себя плохо. Каждый день никогда не повторится, жизнь всего одна и нужно успеть все. Я ненавижу спать, сон – это пустая трата времени. Пока я молодая, мне нужно успеть все».
Кристина признается, что мечтает выучить несколько иностранных языков, посетить разные страны и попробовать себя в новых проектах.
Однако выступление на шоу оказалось для нее слишком коротким. Уже на первом этапе девочка поспешила во время прохождения каната и случайно коснулась воды, что означало завершение испытания. В итоге участие юной спортсменки в проекте закончилось, едва успев начаться.
В четвертом выпуске шоу свои силы на трассе попробовал 10-летний Артем Чурилин из Самары, который приехал на проект, чтобы прославить родной город. Юный спортсмен с гордостью рассказал о Самаре, отметив, что там много красивых мест и улиц. Также мальчик не забыл упомянуть знаменитый завод АвтоВАЗ.
«Я очень люблю Самару, меня воспитал этот город. Я думаю, что не все знают про Самару, и решил прославить ее. Моя цель дойти – до финала и показать, какие сильные люди живут в Самаре», – рассказывает Артем.
Артем уже семь лет занимается спортивной гимнастикой и в ближайшее время планирует сдавать норматив на второй взрослый разряд. Несмотря на юный возраст, в копилке мальчика уже около 20 медалей. Он считает себя сильным и выносливым спортсменом и был уверен, что сможет достойно проявить себя на проекте. Однако пройти одно из самых сложных испытаний, катушку, Артему не удалось. Мальчик не удержался и соскользнул в бассейн, завершив свое выступление.
«Злиться на трассу не стоит, я сам виноват»,– прокомментировал Артем.
Следующим стало выступление 12-летнего Кирилла Захаркина из Самары. Юный спортсмен рассказал, что за его плечами уже немало призовых мест и побед на соревнованиях, но заветное «золото» ему покорилось лишь однажды. По словам Кирилла, добиться главной цели и вновь подняться на первую ступень пьедестала ему может помочь только папа и его поддержка.
На дистанции юный участник уверенно преодолел канат, «катушку», «турбоход» и движущие кольца, однако на этапе с «летящей стеной» сорвался и упал в бассейн. Несмотря на неудачу на этом препятствии, Кирилл сумел собраться и по итогам выступления прошел в полуфинал соревнований.
Следующим участником стал 14-летний Леонид Копцев из Самары, который занимается бальными танцами уже 10 лет. В мир танца его когда-то привела мама, стремясь помочь сыну раскрыться и преодолеть природную стеснительность. Леонид отмечает, что родители активно поддерживают его увлечение и вкладывают большие средства в развитие его танцевальной карьеры. По словам мальчика, бальные танцы достаточно затратный вид спорта, и семья нередко экономит на себе, чтобы обеспечить ему возможность тренироваться, выступать и двигаться вперед:
«Родители покупают плохую одежду, более дешевые модели телефонов, вкладывая все деньги в меня. Поэтому, когда я проигрываю, то чувствую грусть, тревогу, что вложенные деньги ушли в пустоту. Хочу выиграть приз, чтобы свозить всю семью на море».
Мальчик уверенно преодолел канат, «катушку» и «колокольчик», однако на этапе «трубоход» он не удержался, схватив кольцо, сорвался и упал в бассейн. Несмотря на эту неудачу, спортсмен не потерял шансов на продолжение борьбы. По итогам прохождения дистанции он сумел опередить соперника по времени и пройти в полуфинал соревнований.
В полуфинале Кирилл Захаркин из Самары встретился с Матвеем Рыжовым. Соперники прошли дистанцию практически на равных, долгое время оставаясь ноздря в ноздрю. Однако на финишной прямой Матвею удалось сделать решающий рывок, и он опередил Кирилла на несколько секунд, обеспечив себе выход в следующий этап соревнований. Кирилл Захаркин из Самары не прошел в финал.
Леонид Копцев из Самары в полуфинале встретился с Данилом Косиновым. Соперники показали уверенное и динамичное прохождение трассы, однако результат оказался не в пользу Леонида. Данил справился с дистанцией за 35 секунд, тогда как самарцу потребовалось 43 секунды. Разница во времени определила победителя дуэли и дальнейшее продвижение участников по турнирной сетке.
