Приехали прославлять родной город и прошли в полуфинал: как юные спортсмены из Самарской области показали себя в «Суперниндзя. Дети»

Проект «Суперниндзя. Дети» вновь привлекает внимание зрителей по всей стране, а в новом сезоне особенно ярко заявили о себе участники из Самарской области. Сразу девять юных спортсменов демонстрируют не только отличную физическую подготовку, но и силу характера, проходя сложнейшие полосы препятствий, где важны скорость, ловкость и выдержка. Каждый этап становится для ребят настоящим испытанием, однако они уверенно преодолевают трудности и доказывают, что способны бороться за победу наравне с сильнейшими участниками проекта. Рассказываем, как самарские ребята проходят сложные испытания.

«У меня только вторые места»

Во втором выпуске проекта «Суперниндзя. Дети» проходил испытание девятилетний Василий Проломов из Самары. Он рассказал, что уже давно занимается ниндзя-спортом и привык быть среди лучших. Но, по словам мальчика, в его спортивной карьере пока нет никаких других наград, кроме вторых мест, и это его огорчает.

«Когда впервые занял второе место, я был в шоке и рад. Второй раз я был рад, но уже не так. Когда я третий раз занял второе место, то уже расстроился. Мне и немного грустно, и смешно одновременно», – рассказывает девятилетний Василий.

Юный спортсмен считает своими главными качествами скорость, выносливость и умение быстро обучаться новому. Именно они, по мнению мальчика, должны помочь ему завоевать долгожданное первое место на проекте. Во время прохождения трассы самарец уверенно справился с испытанием на движущейся гигантской катушке. Несмотря на сильное вращение и риск сорваться, он удержался и смог взять первое светящееся кольцо.

Затем Василий без ошибок преодолел этап «дрожащие камни», пройдя над бассейном и забрав второе кольцо.

Василий Проломов из Самары сорвался на этапе "скоростные шестеренки" фото: проект "Суперниндзя. Дети"

Самым сложным для него стало испытание «скоростные шестеренки», где нужно было проползти по движущимся элементам и схватить третье кольцо. Полностью выполнить задание мальчику не удалось, однако он сумел дотронуться до кольца и достойно завершил выступление.

Короткое участие в шоу

В третьем выпуске шоу к числу участников из Самары присоединилась 14-летняя Кристина Запевалова. Девочка уже около восьми лет занимается скалолазанием и серьезно относится к спорту, уделяя тренировкам по пять-шесть дней в неделю.

«Я обожаю продуктивность, если она отсутствует в моей жизни, то начинаю чувствовать себя плохо. Каждый день никогда не повторится, жизнь всего одна и нужно успеть все. Я ненавижу спать, сон – это пустая трата времени. Пока я молодая, мне нужно успеть все».

Кристина признается, что мечтает выучить несколько иностранных языков, посетить разные страны и попробовать себя в новых проектах.

Однако выступление на шоу оказалось для нее слишком коротким. Уже на первом этапе девочка поспешила во время прохождения каната и случайно коснулась воды, что означало завершение испытания. В итоге участие юной спортсменки в проекте закончилось, едва успев начаться.

Кристина Запевалова не смогла пройти первое испытание фото: проект "Суперниндзя. Дети"

Приехал прославить Самару

В четвертом выпуске шоу свои силы на трассе попробовал 10-летний Артем Чурилин из Самары, который приехал на проект, чтобы прославить родной город. Юный спортсмен с гордостью рассказал о Самаре, отметив, что там много красивых мест и улиц. Также мальчик не забыл упомянуть знаменитый завод АвтоВАЗ.

«Я очень люблю Самару, меня воспитал этот город. Я думаю, что не все знают про Самару, и решил прославить ее. Моя цель дойти – до финала и показать, какие сильные люди живут в Самаре», – рассказывает Артем.

Мальчик приехал прославить Самару фото: проект "Суперниндзя. Дети"

Артем уже семь лет занимается спортивной гимнастикой и в ближайшее время планирует сдавать норматив на второй взрослый разряд. Несмотря на юный возраст, в копилке мальчика уже около 20 медалей. Он считает себя сильным и выносливым спортсменом и был уверен, что сможет достойно проявить себя на проекте. Однако пройти одно из самых сложных испытаний, катушку, Артему не удалось. Мальчик не удержался и соскользнул в бассейн, завершив свое выступление.

«Злиться на трассу не стоит, я сам виноват»,– прокомментировал Артем.

«Мне нужна поддержка папы»

Следующим стало выступление 12-летнего Кирилла Захаркина из Самары. Юный спортсмен рассказал, что за его плечами уже немало призовых мест и побед на соревнованиях, но заветное «золото» ему покорилось лишь однажды. По словам Кирилла, добиться главной цели и вновь подняться на первую ступень пьедестала ему может помочь только папа и его поддержка.

Кириллу захаркину нужна поддержка папы для победы фото: проект "Суперниндзя. Дети"

На дистанции юный участник уверенно преодолел канат, «катушку», «турбоход» и движущие кольца, однако на этапе с «летящей стеной» сорвался и упал в бассейн. Несмотря на неудачу на этом препятствии, Кирилл сумел собраться и по итогам выступления прошел в полуфинал соревнований.

10 лет в бальных танцах

Следующим участником стал 14-летний Леонид Копцев из Самары, который занимается бальными танцами уже 10 лет. В мир танца его когда-то привела мама, стремясь помочь сыну раскрыться и преодолеть природную стеснительность. Леонид отмечает, что родители активно поддерживают его увлечение и вкладывают большие средства в развитие его танцевальной карьеры. По словам мальчика, бальные танцы достаточно затратный вид спорта, и семья нередко экономит на себе, чтобы обеспечить ему возможность тренироваться, выступать и двигаться вперед:

«Родители покупают плохую одежду, более дешевые модели телефонов, вкладывая все деньги в меня. Поэтому, когда я проигрываю, то чувствую грусть, тревогу, что вложенные деньги ушли в пустоту. Хочу выиграть приз, чтобы свозить всю семью на море».

Танцор из Самары прошел в полуфинал фото: проект "Суперниндзя. Дети"

Мальчик уверенно преодолел канат, «катушку» и «колокольчик», однако на этапе «трубоход» он не удержался, схватив кольцо, сорвался и упал в бассейн. Несмотря на эту неудачу, спортсмен не потерял шансов на продолжение борьбы. По итогам прохождения дистанции он сумел опередить соперника по времени и пройти в полуфинал соревнований.

Полуфинал

В полуфинале Кирилл Захаркин из Самары встретился с Матвеем Рыжовым. Соперники прошли дистанцию практически на равных, долгое время оставаясь ноздря в ноздрю. Однако на финишной прямой Матвею удалось сделать решающий рывок, и он опередил Кирилла на несколько секунд, обеспечив себе выход в следующий этап соревнований. Кирилл Захаркин из Самары не прошел в финал.

В финал Кирилл Захаркин не прошел фото: проект "Суперниндзя. Дети"

Леонид Копцев из Самары в полуфинале встретился с Данилом Косиновым. Соперники показали уверенное и динамичное прохождение трассы, однако результат оказался не в пользу Леонида. Данил справился с дистанцией за 35 секунд, тогда как самарцу потребовалось 43 секунды. Разница во времени определила победителя дуэли и дальнейшее продвижение участников по турнирной сетке.

