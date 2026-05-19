Самарская епархия отмечает 175-летие: какие праздничные мероприятия пройдут в регионе в юбилейный год

В реготделении Союза журналистов прошла пресс-конференция, посвященная 175-летию Самарской епархии.

В 2026 году Самарская епархия Русской православной церкви отмечает 175-летие со дня основания. В честь этого события в реготделении Союза журналистов состоялась пресс-конференция с участием митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия. Он рассказал о значимости церкви, истории православия и ответил на вопросы журналистов.

Епархия – неотъемлемая часть социума

За последние десятилетия Самарская епархия стала важной частью просветительской и общественной жизни региона. С ее историей связаны имена выдающихся архипастырей, монашествующих и мирян, которые внесли неоценимый вклад в историю.

Юбилей со дня основания епархии выдался на Великий пост, поэтому день празднования решили перенести. В честь этой памятной даты в Самарской области пройдут торжественные мероприятия. С 28 мая по 2 июня 2026 года в Самаре и Тольятти проведут богослужения с участием детского хора, научную конференцию, также будут работать секции и круглые столы.

28 мая 2026 года в Самаре, в ПГУТИ, пройдет пленарное заседание научно-практической конференции «Наука и культура России». Она будет посвящена Дням славянской письменности и культуры.

29 мая ожидается пленарное заседание региональной научно-практической конференции «Самара – духовное сердце Поволжья: 175 лет Самарской епархии». Оно состоится в Тольятти.

В День Святой Троицы, 31 мая, пройдет божественная литургия в Троице-Сергиевском храме с участием большого сводного детского хора.

Центральными событиями станут божественная литургия в день памяти святителя Алексия, митрополита Московского, небесного покровителя Самары, а также крестный ход. Он стартует от Покровского кафедрального собора к часовне святителя Алексия. Кроме того, состоится молебен с участием духовенства и гостей юбилейных мероприятий. Мероприятия запланированы на 1-2 июня.

«Буквально на днях состоялось еще одно важное событие не только для Самарской епархии, но и для всей русской православной церкви. 14 мая, согласно решению Священного синода, в связи с прошением митрополита Самарского и Новокуйбышевского список Собора Святых Самарской митрополии дополнили именем святителя Герасима», - отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

«Важно приводить людей к Богу»

В рамках пресс-конференции митрополит Феодосий ответил на вопросы журналистов. В своих ответах священнослужитель подчеркнул, что не любит много говорить о себе и своих заслугах:

«Можно долго говорить о себе и своих делах, но я этого не люблю. Мне важно привести людей к Богу».

Митрополит прокомментировал информацию о том, что верующие горожане в последнее время стали часто сталкиваться с сообщениями и странными молитвами, гуляющими по сети.

«Молиться важно. Для этого не всегда нужны четко выверенные слова. Подойдут и те слова, что идут от сердца. Принимать все нужно со смирением, надеяться на лучшее и Бога. Молитвы, требующие от пользователей мгновенной реакции, пересылки или репоста – это опасные слова, которые пропагандируют секты», – объяснил митрополит.

По его словам, церковь продолжает заниматься просветительской деятельностью, обучая молодых людей, открывая профильные кружки и проводя специальные мероприятия. Кроме того, на территории Самарской области открыты благотворительные организации, оказывающие помощь нуждающимся, среди которых молодые мамы, участники СВО и люди, имеющие зависимости.

