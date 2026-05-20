Шестиклассник ушел на занятия в школу и пропал. Спустя полтора дня его нашли в чужой семье

Мальчика передали родным. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Самаре завершились поиски 11-летнего мальчика, который пропал 18 мая 2026 года. В понедельник Станислав ушел из дома в школу, но на уроки так и не попал. Подростка искали больше суток. И нашли в неожиданном месте – оказалось, что школьника приютила чужая семья. Они и сообщили об обнаружении мальчика в полицию. Подробности – в материале «КП-Самара».

Ушел в школу и исчез

Станислав пропал в микрорайоне Крутые Ключи. Он ушел в школу около 14:00, но до нее так и не дошел. К вечеру ориентировка с фотографией мальчика облетела все самарские СМИ. В полиции сообщали:

«На вид пропавшему около 12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы короткие светло-русого цвета. Одет в свитер с капюшоном, спортивные штаны, черные кроссовки».

Поисками школьника занимались участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции, волонтеры «ЛизаАлерт» и неравнодушные самарцы.

Жители предлагали проверить некое озеро в поселке Мехзавод - любимое место местных мальчишек. Якобы школьник вполне мог пойти туда. Но время шло, а местонахождение мальчика оставалось неизвестным.

Нашла чужая семья

Счастливую развязку этой истории самарцы дождались в первом часу ночи 20 мая. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что мальчик найден:

«11-летний ребенок разыскан. Его жизни и здоровью ничего не угрожает».

Самарцы в местных чатах поделились новостями: мальчика нашла чужая семья. Они временно приютили школьника. Судя по опубликованным фото, подростка накормили и уложили спать.

Собственный источник «КП-Самара» сообщил, что пропавшего нашли местные жители. Они же и привели его к участковому, который вернул Станислава родителям.

Сбежал, прихватив деньги

Когда тревога спала, у самарцев появился ряд вопросов. Как так вышло, что мальчик не дошел до школы? Почему он пропал? Был ли это спланированный побег? В местных чатах пошла молва: мол, этот побег не первый, раньше подросток уже убегал из дома.

«На этот раз он ушел, прихватив с собой крупную сумму денег и загранпаспорт. Поговаривают, что у него кто-то вымогал деньги – но не знаю, насколько это правда», - рассказала «Комсомолке» жительница Самары.

Но все это на уровне слухов, официальные обстоятельства исчезновения школьника пока остаются неизвестными. Их выяснением будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. А жителям Самары остается только радоваться, что ребенок нашелся целым и невредимым.

