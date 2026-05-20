Тольяттинка подавилась кусочком яблока и впала в кому. Девушка девять месяцев боролась за жизнь, но сердце не выдержало

Умерла Лиза Якунинских из Тольятти. Девушке было всего 25 лет, когда она подавилась кусочком яблока и впала в кому. Она долгие месяцы боролась за жизнь, но 19 мая 2026 года ее сердце остановилось.

Нелепая случайность и девять месяцев борьбы

В августе прошлого года ветврач Лиза Якунинскихпоехала в Санкт-Петербург на профессиональную конференцию. В последний день мероприятия она поперхнулась кусочком яблока. Он попал в дыхательные пути. Дыхание и сердце девушки остановилось, наступила клиническая смерть.

Рядом оказались медики. Они бросились на помощь, вызвали скорую. Врачи прибыли через 26 минут. Одиннадцать из них откачивали девушку на месте, еще семнадцать — в реанимобиле. Сердце удалось запустить. Но мозг в общей сложности провел без кислорода 28 минут. Итогом стали отек мозга, клиническая смерть и искусственная кома.

С тех пор каждый день для Лизы превратился в борьбу за жизнь. Несколько месяцев ее лечили в Петербурге, затем на реанимационном автомобиле перевезли в Тольятти. Девушка была практически полностью обездвижена, дышала через трахеостому, питание получала через гастростому и не могла говорить. При этом, по словам врачей, она все слышала и понимала происходящее.

В марте она прошла серьезное обследование в НИИ нейрохирургии, где питерские врачи спасли ее в первый раз. Консилиум подтвердил: необратимых изменений в головном мозге нет, мышцы сохранены и способны к восстановлению. Но реабилитация требовалась долгая и сложная.

Лиза снова уехала в Петербург. А во вторник, 19 мая, в семь утра ее сердце остановилось.

«Спасала нашего питомца»

На официальной странице ветеринарной клиники, где работала Лиза, появился пост. Прощальный. С благодарностями.

Коллеги говорят о Лизе как о настоящем профессионале своего дела. Вспоминают, как она умела находить общий язык с животными и их владельцами — с любыми, даже самыми сложными. Как ее доброта и терпение спасали не только хвостатых пациентов, но и их хозяев, которые приходили в отчаяние.

«Лиза всегда шла навстречу и не оставляла без внимания ни одну проблему, какой бы сложной она ни казалась», — рассказывают в клинике.

Особенно трогательно звучат слова, что Лиза посвятила жизнь помощи тем, «кто не может говорить за себя». Все, кто знал девушку, навсегда запомнят ее как человека с большим сердцем.

В ответ на это сообщение посыпались десятки комментариев от тех, кого Лиза когда-то спасла и не оставила в беседе.

«Как так? Такой светлый человек! Спасибо большое тебе, Лиза!!! Царствия небесного», — пишет Микаэл У.

«Соболезную родным и близким. Очень жаль девушку. Хорошо помню этого врача, спасала нашего питомца», — вспоминает Наталья Ю.

«Сил родителям пережить такую боль. Царствие небесное Елизавете. Скорбим. Помним. Благодарны за ее любовь и чуткость к нашим хвостикам», — комментирует Наталья С.

«Давай, дыши, дыши!»

О том, какой Лиза была в профессии, лучше всего рассказала ее мама Оксана в интервью «КП-Самара» в январе этого года.

В ночь на Рождество 2025 года Лиза, ветеринарный врач-реаниматолог, одна оставалась в отделении госпиталя. Внезапно хозяева принесли пожилого пса с остановкой сердца. Другие врачи были заняты на срочных операциях.

«И Лиза одна — давай ему запускать сердце. Обычно трое должны это делать, а она одна справилась, — вспоминала Оксана. — Пишет мне потом: «Мама, у меня сердце колотится, не могу успокоиться». А я ей: «Поприседай, дочка, приседай». А она ему все говорила: «Ушастый, хвостатый, мы с тобой не договаривались в мою смену умирать! Давай, дыши, дыши!». И он выжил».

Этот пес был одним из сотен. Лиза с пятого класса шла к своей цели — стать ветеринаром. Отличница, выпускница балетной школы, волонтер-переводчик на Олимпиаде в Сочи. Она добилась места в одной из лучших клиник Самары, директор которой разглядел в молодом враче талант.

Тот, кто всю свою короткую профессиональную жизнь боролся за чужое дыхание, в конце сам боролся за свое. И, к сожалению, проиграл.

Как помочь семье

Родители Лизы остались одни. Отец все это время был в отпуске за свой счет, находясь рядом с дочерью. Мать Оксана сама страдает рассеянным склерозом и нуждается в лечении. Семья потратила огромные средства на реабилитацию.

Оказать посильную помощь можно по номеру: +7 927 781 36 96 (Сбербанк, Т-банк) — Оксана Геннадьевна Я., мама Елизаветы.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким ЕлизаветыЯкунинских.

