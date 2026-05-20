Дубль участника чемпионата мира и уверенная победа: что произошло в матче «Ротор» - «Акрон» 20 мая 2026 года

«Акрон» победил благодаря дублю Жилсона Беншимола Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» на выезде обыграл «Ротор» в первом стыковом матче. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой тольяттинцев со счетом 0:2. Оба мяча в ворота «Ротора» забил Жилсон Беншимол.

Много борьбы и гол в конце тайма

В первом тайме матча был наполнен борьбой и в целом получился равным. Команды не создавали огромное количество голевых моментов, но старались играть в атакующий футбол.

В начале тайма преимущество было за «Акроном». Тольяттинцы чуть больше владели мячом и раньше начали искать подходы к чужим воротам. На 12 минуте волжане заработали аут невдалеке от штрафной хозяев. Игроку красно-черных удалось докинуть мяч до Дзюбы. Артем скинул мяч Марадишвили. Константин хлестко пробил с близкого расстояния, но довольно острого угла. Голкипер «Ротора» парировал удар.

Следующий опасный эпизод возник на 29 минуте. Беншимол подал с фланга в штрафную – Болдырев пробил головой рядом со штангой. Через три минуты уже сам Беншимол получил мяч в штрафной и пробил с разворота левой ногой – неточно.

Однако после 30 минуты «Ротор» перехватил инициативу. Еще до момента Беншимола у хозяев был неплохой угловой – тогда защитник волгоградского клуба неточно пробил головой с довольно близкого расстояния.

На 34 минуте после розыгрыша еще одного углового в штрафную «Акрона» последовал заброс. Мяч долетел почти до вратарской, где оказалось сразу три игрока «Ротора». Один из них затылком попытался нанести удар – игровой снаряд оказался у Тереховского. Уже в следующей атаке Давидян получил пас на краю штрафной и нанес удар без сопротивления – на пути мяча встал Бокоев. На 36 минуте Эльдарушев решился на выстрел из-за пределов штрафной. Удар в ближний у Абу-Саида получился хлестким, но Тереховский с ним справился.

В добавленное к первому тайму время «Акрон» заработал угловой. Последовал навес и сброс на дальнюю штангу, где Беншимол переправил мяч в сетку и открыл счет в игре – 0:1.

Мало моментов и дубль Беншимола

Во втором тайме голевых моментов стало заметно меньше. Во многом это связано с надежной игрой в защите у обоих клубов. Опаснее вновь был «Акрон».

Пожалуй, важнейший эпизод в игре случился на 50 минуте встречи. Гости заработали аут на чужой половине на правом фланге. После розыгрыша аута Дзюба перевел мяч на левый фланг. Оттуда Фернандес подал в штрафную, а Беншимол головой отправил мяч в угол ворот. Голкипер до мяча не дотянулся. 0:2.

Получив комфортное преимущество в счете, тольяттинцы не перестали владеть мячом и атаковать. «Акрон» больше создавал у чужой штрафной, но теперь защитники «Ротора» были внимательнее и не позволяли довести дело до удара.

На 66 минуте красно-черные заработали штрафной удар. Гости разыграли мяч, и Фернандес навесил в штрафную. Мяч дошел до Дзюбы, но Артем не успел среагировать - игровой снаряд отскочил к вратарю.

«Ротор» пытался найти подход к чужим воротам, но создать что-то действительно опасное хозяевам не удалось. На 84 минуте после углового Алиев, находясь в окружении защитников, смог нанести удар в ближний угол – Тереховский был на месте.

В дополнительное время волгоградцы несколько раз пробовали пробивать головой после угловых, но мяч ни разу не достиг створа ворот.

Тольяттинцы одержали победу в первом стыковом матче. Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» состоится 23 мая в Самаре.