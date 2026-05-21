Марганцовка, мульча и капельный полив: самарский агроном поделился огородными лайфхаками для рекордного урожая

Самый важный совет от агронома прямо сейчас: сажать! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области столбики термометров перевалили за тридцать градусов, дождей все нет. Самое время вспомнить огородную науку. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с агрономом Александром Шахваловым и записала главные лайфхаки для борьбы за рекордный урожай. А еще разобрали ошибки, которые совершают почти все дачники нашего региона.

Главный принцип полива: не лейте сверху, закройте землю

В жару многие начинают поливать грядки каждый день. И совершают главную ошибку: льют воду сверху, на листья, или просто «пускают шланг».

«В такую погоду работает только капельный полив. Подключаете емкость, прокладываете трубки под каждый куст. Можно поставить датчики, которые включают полив вовремя, когда земля действительно пересохла».

Но даже капельный полив бесполезен, если не закрыть землю от испарения.

«Когда на почве образуются трещины, влага уходит моментально. Все, что мелкое, что может закрыть эти трещины: опилки, песок, береста или укрывной материал — белый или черный. Они не дают испаряться, и сорняки не растут».

То есть сначала замульчировали — потом полили. Иначе вода уйдет впустую.

Простое и дешевое средство: марганцовка и перегной

В магазинах сейчас много биогумусов и препаратов от вредителей. Но агроном советует не спешить бежать за дорогими удобрениями.

«Одно из самых простых и дешевых средств — обычная марганцовка. Разводите слабый раствор и проливаете им любые культуры: цветы, капусту, помидоры. Это и дезинфекция, и подкормка, и помощь перенести стресс».

Второе бесплатное средство, которое всегда под рукой у тех, у кого есть живность, — перегной.

«Конский, коровий — любой. Но только перепревший. Свежий сожжет корни».

Самая частая ошибка дачников: поздняя посадка

По словам Александра Шахвалова, в Самарской области большинство огородников теряют до половины урожая из-за одной простой ошибки — сажают слишком поздно.

«У нас апрель был холодный. Опытные дачники выращивают рассаду в теплицах или дома, в стаканчиках, а в мае — уже с пятого числа, как только приходит тепло — высаживают развитые растения в грунт».

Если сажать после 15–20 мая, корневая система не успевает уйти глубоко. Земля уже перегрета, влаги внизу нет, и растение остается на поверхности. Урожай закладывается на 30% меньше.

«Развитая корневая система — это и питание, и влага, и защита от солнца, потому что листья перекрывают почву».

Совет на эту неделю: обработайте все инсектофунгицидом

Сейчас очень жарко, и все грызуще-сосущие вредители активизировались. Они будут питаться соком растений, и культура будет угнетенной. Обработать нужно все: картофель, капусту, цветы. И не ждать, когда увидите поражение.

«Когда мы уже видим, что растение больное — это результат. Урожая большого оно уже не даст. А когда растение здоровое, оно заранее получило питание, у него все капилляры восстановлены, развитие идет хорошо. Тот же картофель тогда закладывает 10–25 клубней — легко, даже на маленьком участке».

Плюс — полив, рыхление и мульчирование.

Плюсы и минусы самарской земли

Главный плюс Самарской области, по словам агронома: солнце, которого хватает на все. Новички часто жалуются на сухой климат. Но Александр Шахвалов видит в этом огромное преимущество.

«В Самарской области достаточно солнца, чтобы вырастить любую культуру. Картофель, капусту, редьку, помидоры — все, что мы привыкли есть с детства, что заложено в наших генах. Солнца хватает, чтобы все это вызрело и дало хороший урожай».

Нужно только правильно использовать этот ресурс — не загущать посадки, вовремя поливать и подкармливать.

Главный минус региона — заморозки. Спасают теплицы и капельный полив.

«Минус нашего региона — возвратные заморозки. Они могут ударить и в апреле, и даже в начале июня».

Как превратить минус в плюс? Уходить от природы — то есть использовать теплицы.

«В апреле теплица сохраняет тепло и не дает уйти в минус. В мае — капельный полив спасает от жары. А солнца у нас достаточно, растение будет развиваться, и урожай будет хороший».

Теплица + мульчирование + капельный полив — вот формула выживания в нашем климате.

Три культуры, которые простят все: редька, капуста и картофель

Если вы боитесь экспериментировать, начинайте с проверенных временем культур.

«Вот наши три родные культуры, которые выдержат и заморозки, и накормят человека: редька, капуста и картофель. Их с древности выращивали на нашей территории, они адаптированы к нашему климату, они все простят».

Остальное — помидоры, перцы, баклажаны — требует больше внимания и ухода. Но если хотите гарантированный результат без сюрпризов — сажайте эти три.

Капельный полив, мульчирование, своевременная обработка и правильные сроки посадки — вот простые правила, которые помогут пережить любой зной и не остаться без урожая.

Самый важный совет от агронома прямо сейчас: сажать!

«Если вы еще не посадили рассаду, не ждите. И обязательно обработайте все инсектофунгицидом — профилактика работает лучше лечения».