Понизили шум и повысили энергоэффективность: самарские ученые спроектировали и испытали новый воздушный винт для БПЛА

Самарские ученые создали воздушный винт для дронов, который позволяет в два раза уменьшить шум пропеллера БПЛА. Спроектировать инновационную разработку помог искусственный интеллект в виде специально обученной нейросети. Благодаря точной оптимизации конструкции удалось не только снизить шум, но и увеличить при этом тягу. Испытания показали, что энергоэффективность беспилотников значительно повысилась. Подробности – в материале «КП-Самара».

Новая методология проектирования

Спроектировали и испытали малошумный воздушный винт для дронов в Самарском университете им. Королева. Там разработали универсальную методологию проектирования геометрии воздушных винтов с использованием нейронной сети, обученной на базе данных аэродинамических характеристик профилей.

Для определения формы лопасти применяются 28 переменных. Геометрические параметры оптимизируются с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для минимизации потребляемой мощности при сохранении заданного целевого значения тяги. Такой беспилотник производит в полете в два раза меньше шума, чем аналогичные винты серийного производства. Это особенно важно, если в ближайшем будущем БПЛА плотно войдут в повседневную жизнь человека, как помощники.

«Беспилотные летательные аппараты все шире применяются в самых различных сферах жизнедеятельности человека, но по мере роста потребности в более высокой тяге дрона возникает важная и сложная задача – получить оптимальный баланс между тягой, энергоэффективностью и шумом», – сказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Евгений Куркин.

Научная группа разработала инновационный двухлопастной воздушный винт для малых БПЛА, оптимально смоделированный по энергоэффективности и шумовым характеристикам. При проектировании винта использовалась комбинация метода дифференциальной эволюции и нейронных сетей.

Массовая проблема

По словам ученого, проблема авиационного шума возникла еще в прошлом веке и становилась все более значимой по мере развития авиации. Он негативно влияет на здоровье людей и качество жизни. Несмотря на различные принимаемые меры и вводимые ограничения по шуму, проблема до сих пор остается актуальной для людей, проживающих недалеко от аэропортов.

Беспилотные летательные аппараты, особенно небольшие дроны, по производимому шуму не сравнятся с самолетами. Однако самарские разработчики ожидают, что в будущем вопрос снижения уровня шума станет актуальным и для дронов, когда в воздушном пространстве крупных городов будут сновать сотни или даже тысячи беспилотников различного гражданского назначения.

«Шум винта является не просто эксплуатационным недостатком – он представляет собой необратимое рассеяние энергии в движительной системе и напрямую снижает общую эффективность. Поэтому уменьшать шум важно не только для минимизации воздействия на окружающую среду и здоровье людей, но и для повышения энергоэффективности летательного аппарата – создания требуемой тяги при меньшем потреблении энергии», – объяснил Евгений Куркин.

По его словам, современные стратегии снижения шума винтов опираются в основном на изменение формы законцовок лопастей. Эти модификации призваны при вращении разрушать крупные высокоэнергетические законцовочные вихри, превращая их в серию более мелких низкоэнергетических структур. Однако создание таких сложных элементов на законцовках значительно увеличивает геометрическую сложность и стоимость производства, давая при этом лишь незначительный прирост общей энергоэффективности – обычно порядка лишь 1–3% – по сравнению с традиционными конструкциями воздушных винтов. Кроме того, традиционные подходы к проектированию, как правило, отдают приоритет либо энергоэффективности, либо снижению шума, что затрудняет достижение сбалансированного компромисса, особенно в режимах высокой тяги.

Успешные испытания

Образец винта уже прошел испытания на экспериментальной установке в лаборатории вуза. Ученые измеряли уровни шума, силу тяги, потребление энергии и другие параметры. Отмечается, что экспериментальный образец показал значительное превосходство над стандартным винтом, серийно выпускаемым для небольших дронов.

Так, у новой разработки тяга увеличилась на 15,9%, а производимый шум снизился на 6 дБ. В университете заявили, что шум уменьшился практически в два раза по сравнению с уровнем шума от стандартного двухлопастного винта аналогичного размера. Сравнения выполнялись при одинаковой частоте вращения.

«Измерения шума демонстрируют, что предлагаемая конструкция винта, которая достигает эквивалентной тяги при меньшем потреблении мощности, отличается и пониженным уровнем шума. При сравнении винтов на одинаковом уровне тяги частота вращения экспериментального винта была бы примерно на 3% ниже, что открывает дополнительный потенциал для снижения шума», – сказал Куркин.

