«Эту победу посвящаем Зауру Тедееву»: что произошло после матча «Ротор» - «Акрон» 20 мая 2026 года

«Акрон» на выезде одержал победу над волгоградским «Ротором» в первом стыковом матче Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

20 мая тольяттинский «Акрон» на выезде одержал победу над волгоградским «Ротором» в первом стыковом матче. Встреча прошла на «Волгоград Арене» и завершилась победой гостей со счетом 0:2. Оба мяча забил нападающий красно-черных Жилсон Беншимол.

«Бились за Тедеева»

После игры звездный нападающий «Акрона» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда играла за Заура Тедеева. Наставник был уволен после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в 30 туре РПЛ. Дзюба уверяет – «Акрон» завершит дело Тедеева и останется в Премьер-лиге любой ценой:

«Всех болельщиков «Акрона» с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой».

Артем Дзюба заявил, что «Акрон» играл за Заура Тедеева Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Артем Дзюба пропускал последние два тура чемпионата из-за повреждения, полученного в матче с «Краснодаром». В игре с «Ротором» форвард вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Волгоград, должен быть представлен в РПЛ. Но не в этом году»

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков подвел итоги встречи. Сначала специалист выразил благодарность Зауру Тедееву за проделанную работу в клубе:

«В первую очередь я хотел поблагодарить Заура Эдуардовича за ту работу, огромный труд, который он проделал в этой команде. Попадая на это место, ты понимаешь, насколько это нереальное усилие».

Искаков достаточно высоко оценил соперника. Наставник отметил дисциплинированность и организованность «Ротора». Также Искаков выразил уважение своему визави – Дмитрию Парфенову:

«Ротор» достаточно дисциплинированная, организованная команда. Не зря она заняла четвертое место в Первой лиге. И современные тенденции футбола старается прививать им Дмитрий Владимирович. Поэтому ему огромный респект».

Мурат Искаков поблагодарил Заура Тедеева за работу в клубе Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Кроме того, Мурат Искаков заявил, что такой футбольный город как Волгоград должен быть в Премьер-лиги. Однако уступать свое место «Акрон» не готов:

«Думаю, такой город, как Волгоград, должен быть представлен в Премьер лиге. Но не в этом году».

«Пока есть шанс, будем сражаться»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов тоже прокомментировал итоги игры. Наставник волгоградской команды заявил, что его подопечные будут сражаться, пока на победу есть хоть какой-то шанс:

«Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по-любому. Будем играть, будем сейчас думать, кто там живой или не живой… Исходить из этого надо и ехать с поднятой головой».

Дмитрий Парфенов считает, что его команда играла целостно и организованно. Однако большую роль, в том числе психологическую, сыграл первый пропущенный мяч. Второй гол – это цена еще одной ошибки при игре в обороне:

«Целостный, организованный первый тайм. Но цена первого мяча психологически очень важна была. Конечно, надо было дотерпеть эти 15 секунд. Мы достаточно стандартов подали, но наша реализация не была такой, к сожалению. А дальше … Опять цена определенной ошибки — также наказывается».

Также Дмитрий Парфенов прокомментировал выбор тактической схемы. Специалист не считает игру в три центральных защитника ошибкой. Наставник заявил, что пропущенные мячи возникли из-за индивидуальных ошибок футболистов, а не из-за игровой схемы:

«Не считаю, что переход на трех защитников был ошибкой. Целостный тайм же был. Мы голы получили с каких эпизодов? Здесь вопрос трех центральных защитников или индивидуальных ошибок? Надо пересматривать. Конечно, мы посмотрим, разберем и сделаем определенные выводы и поправки».

Кроме этого, главный тренер «Ротора» объяснил, почему не стал перестраивать игру, проигрывая во втором тайме. Парфенов заявил, что не хотел рисковать и раскрываться ради попытки отыграться, так как противостояние состоит из двух матчей:

«Приняли такое решение. Игра начала разрываться на большом пространстве. У соперника группа атаки достаточно неплохая. Оставлять там один в один игроков на полполя… Это два матча! Понятно, сейчас есть определенный счет, его надо принять, сделать определенные выводы, поправки сделать. И ехать максимально исправлять ситуацию».

Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» пройдет 23 мая в Самаре. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому).