«Эту победу посвящаем Зауру Тедееву»: что произошло после матча «Ротор» - «Акрон» 20 мая 2026 года

20 мая тольяттинский «Акрон» на выезде одержал победу над волгоградским «Ротором» в первом стыковом матче. Встреча прошла на «Волгоград Арене» и завершилась победой гостей со счетом 0:2. Оба мяча забил нападающий красно-черных Жилсон Беншимол.
После игры звездный нападающий «Акрона» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда играла за Заура Тедеева. Наставник был уволен после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в 30 туре РПЛ. Дзюба уверяет – «Акрон» завершит дело Тедеева и останется в Премьер-лиге любой ценой:
«Всех болельщиков «Акрона» с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой».
Артем Дзюба пропускал последние два тура чемпионата из-за повреждения, полученного в матче с «Краснодаром». В игре с «Ротором» форвард вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков подвел итоги встречи. Сначала специалист выразил благодарность Зауру Тедееву за проделанную работу в клубе:
«В первую очередь я хотел поблагодарить Заура Эдуардовича за ту работу, огромный труд, который он проделал в этой команде. Попадая на это место, ты понимаешь, насколько это нереальное усилие».
Искаков достаточно высоко оценил соперника. Наставник отметил дисциплинированность и организованность «Ротора». Также Искаков выразил уважение своему визави – Дмитрию Парфенову:
«Ротор» достаточно дисциплинированная, организованная команда. Не зря она заняла четвертое место в Первой лиге. И современные тенденции футбола старается прививать им Дмитрий Владимирович. Поэтому ему огромный респект».
Кроме того, Мурат Искаков заявил, что такой футбольный город как Волгоград должен быть в Премьер-лиги. Однако уступать свое место «Акрон» не готов:
«Думаю, такой город, как Волгоград, должен быть представлен в Премьер лиге. Но не в этом году».
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов тоже прокомментировал итоги игры. Наставник волгоградской команды заявил, что его подопечные будут сражаться, пока на победу есть хоть какой-то шанс:
«Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по-любому. Будем играть, будем сейчас думать, кто там живой или не живой… Исходить из этого надо и ехать с поднятой головой».
Дмитрий Парфенов считает, что его команда играла целостно и организованно. Однако большую роль, в том числе психологическую, сыграл первый пропущенный мяч. Второй гол – это цена еще одной ошибки при игре в обороне:
«Целостный, организованный первый тайм. Но цена первого мяча психологически очень важна была. Конечно, надо было дотерпеть эти 15 секунд. Мы достаточно стандартов подали, но наша реализация не была такой, к сожалению. А дальше … Опять цена определенной ошибки — также наказывается».
Также Дмитрий Парфенов прокомментировал выбор тактической схемы. Специалист не считает игру в три центральных защитника ошибкой. Наставник заявил, что пропущенные мячи возникли из-за индивидуальных ошибок футболистов, а не из-за игровой схемы:
«Не считаю, что переход на трех защитников был ошибкой. Целостный тайм же был. Мы голы получили с каких эпизодов? Здесь вопрос трех центральных защитников или индивидуальных ошибок? Надо пересматривать. Конечно, мы посмотрим, разберем и сделаем определенные выводы и поправки».
Кроме этого, главный тренер «Ротора» объяснил, почему не стал перестраивать игру, проигрывая во втором тайме. Парфенов заявил, что не хотел рисковать и раскрываться ради попытки отыграться, так как противостояние состоит из двух матчей:
«Приняли такое решение. Игра начала разрываться на большом пространстве. У соперника группа атаки достаточно неплохая. Оставлять там один в один игроков на полполя… Это два матча! Понятно, сейчас есть определенный счет, его надо принять, сделать определенные выводы, поправки сделать. И ехать максимально исправлять ситуацию».
Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» пройдет 23 мая в Самаре. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому).