Бизнес в идеальный шторм: что помогает и мешает предпринимательству в Самарской области в 2026 году

Эксперты «КП» рассказали о мерах поддержки бизнеса.

Тест на выживание

Сегодня бизнес переживает непростые времена. Что мешает и что помогает предпринимателям развивать проекты, эксперты обсудили на круглом столе в медиацентре «Комсомольской правды».

- Старая бизнес-модель перестала работать, - констатировала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Те изменения, которые раньше назревали за несколько лет, сейчас происходят в течение рабочего года. Федеральные и региональные изменения (такие, как рост НДС до 22%, цен на патент и т.д.) обрушились комплексно. 34 тысячи предпринимателей в нашем регионе, работавших на патенте, буквально за два месяца были вынуждены перейти на другие режимы, со всей отчетностью, учетом, авансовыми платежами. Это потребовало другой дисциплины, кадров и финансовой грамотности.

Лариса Названова: изменения в 2026 году обрушились на бизнес как лавина.

Одновременно покупательский спрос замедляется, а на первый план выходит платформенная экономика – маркетплейсы. Кто не работает с маркетплейсами, испытывают серьезные трудности - конкурировать с гигантами очень сложно. Нынешняя ситуация – настоящий экзамен для бизнеса.

При этом, по словам Названовой, за четыре месяца 2026 года прирост предпринимателей составил около полутора тысяч. Сейчас в регионе 142 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса - это исторический максимум. Происходит скорее оптимизация: сокращение площадей, филиалов, переход со штатных отношений со специалистами на договорные с самозанятыми. Уход бизнеса «в тень» – тоже факт.

По мнению заместителя председателя Самарского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Андрея Сафронова, бизнес столкнулся с «идеальным штормом»: падением спроса и ростом налоговой нагрузки.

Андрей Сафронов: только 24% бизнесменов уверены в выживании.

- Согласно федеральному опросу, в котором участвовало 50 тысяч респондентов, по итогам первого квартала 2026 года обороты упали у 16% бизнеса, прибыль - у 68%, ухудшение условий отметили 97% опрошенных, - рассказал Сафронов. Среди них - 60% компаний назвали главной проблемой снижение спроса. Рост налоговой нагрузки составил 10–30%. Полностью компенсировать рост затрат смогли лишь 7–8% предпринимателей. 83% подняли цены, но и это не спасает бизнес. Рентабельность падает, теневая экономика растёт (42% опрошенных подтвердили рост серого сектора). Только 24% уверены в выживании, 5,5% уже закрылись. Бизнес ждет поддержки власти, в частности, более плавного снижения порога по НДС.

Где взять деньги?

Высокая ключевая ставка в 2024-2025 годах резко снизила возможность получения инвестиций для бизнеса. Что происходит сейчас в условиях тренда на снижение ключевой ставки, какие финансовые инструменты наиболее востребованы в Самарской области?

Алексей Ларгин: факторинг, лизинг и гарантии востребованы бизнесом.

- Среди наших клиентов традиционно пользуются высоким спросом кредитование, банковские гарантии и депозитная линейка, - отметил руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин. - Также мы фиксируем в начале 2026 года значительный интерес к расчетно-кассовому обслуживанию, факторингу и лизингу. У самарские компаний есть интерес не только к депозитам, так же они стремятся получать проценты на неснижаемый остаток на счете (НСО).

Дополнительно эксперт отмечает региональную специфику Самарской области – целевые субсидированные госпрограммы кредитования для сельхозпроизводителей и переработчиков: для бизнеса они наиболее востребованы.

- Безусловно, если мы говорим не о целевых госпрограммах с субсидированной ставкой, то с каждым снижением главного финансового индикатора - ключевой ставки - постепенно снижаются и ставки по кредитам, а значит, и их стоимость для бизнеса, - отмечает Ларгин. - Процентная нагрузка на бизнес при снижении ключевой ставки падает, и это позволяет банкам более успешно удовлетворять запросы и потребности клиентов. При этом не забываем, что стоимость ресурса в любом случае закладывается в цену товара.

Важно понимать, что основополагающим фактором в доступности кредитов при сегодняшних условиях является не столько их цена, сколько качество клиента/бенефициара, обеспечение займа и отсутствие налоговых претензий. При этом сами по себе подходы к оценке финансового положения клиентов банками в 2026 году не изменились, как и минимизация потенциальных рисков.

По мнению Алексея Ларгина, условные альтернативы кредитам, например, факторинг и гарантии - будут востребованы как в 2026 году, так и на более длительном горизонте:

- Подобные финансовые инструменты особенно актуальны тогда, когда компаниям сложно преодолеть рисковые лимиты и получить кредит. Факторинг не дешевле кредита. Но такой продукт рассчитан на более короткий срок, обычно от 1 месяца до полугода, реже на год. Поэтому стоимость не оказывает такого значительного давления на бизнес, как кредитная нагрузка.

Банковские гарантии обеспечивают бизнесу участие в госзакупках и коммерческих тендерах, подтверждают исполнение обязательств перед контрагентами и позволяют получить относительно дешевые оборотные средства через аванс от заказчиков.

Как снизить налоговые риски

В условиях масштабной реформы, которая затронула практически все режимы налогообложения, бизнес оказался перед серьезными вызовами. Налоговый консультант Ольга Уренцова отмечает, что изменения последнего года колоссальны. Так, НДС вырос до 22%, увеличилось количество предпринимателей, которым пришлось перейти с упрощенного режима налогообложения на работу с НДС 5%, расширился перечень доходов, а в расходах появилась статья «прочие расходы».

Особенно остро стоит вопрос с патентной системой налогообложения.

- Если раньше патент на три месяца стоил 15 тысяч рублей, то теперь — 110 тысяч, подчеркнула Ольга Уренцова. - Рост почти в девять раз! Бизнес, даже оставаясь в лимите доходов до 20 миллионов, уже не может адаптироваться к таким расходам. Поэтому важно более четко выстраивать финансовые модели: анализировать доходы и расходы, рассчитывать необходимые изменения, искать, на чем можно сэкономить.

Ольга Уренцова: чтобы сэкономить на налогах, надо более четко выстраивать бизнес-модель.

Что касается НДС 5%, то, по прогнозам Уренцовой, через два-три года его будут применять 80–85% бизнеса. Она уверена, что бояться этого не стоит: при правильно выстроенной финансовой модели налоговая нагрузка может составить всего 6–7%. Но ключевое условие для этого - профессиональный подход. Без него, предупреждает эксперт, ситуация может обернуться доначислениями и штрафами. Бизнес часто привыкает жить по принципу «заплатил и забыл», но теперь такой подход ведет к потерям.

Вот случай из практики: индивидуальный предприниматель на патенте превысил лимит выручки на небольшую сумму, но не отследил этого. Результат — потеря права на патент, необходимость платить налоги по упрощенной системе и плюс НДС 5%.

Ольга Уренцова подчеркнула, что в отношениях с налоговой инспекцией лучше не доводить дело до суда: инспекторы чаще всего идут навстречу, если видят добросовестность и готовность бизнеса адаптироваться к новым реалиям. Чем быстрее будут освоены новые модели, тем меньше финансовых рисков и выше шанс на сохранение и развитие бизнеса в существующих условиях.

Юридическая безопасность бизнеса

Малый и микробизнес сегодня работает в условиях постоянного изменения законодательства.

- Новинки законодательства, которых за последний год особенно много по сравнению с предыдущими, требуют от предпринимателя глубокого погружения в нормативную базу, - отметила юрист, руководитель Правового Агентства «РЕФАБУЛА» Татьяна Смирнова. - Особенно уязвим малый бизнес – он не располагает ресурсами для отслеживания всех изменений и адаптации под них своих процессов. При этом незнание закона не освобождает от ответственности - сегодня это правило реализуется особенно жестко.

Оптимальное решение - своевременная консультация с профильными специалистами.

- Важно обращаться к юристам, которые специализируются на конкретной области, имеют большую насмотренность и опыт работы с такими проблемами, - добавляет Татьяна Смирнова. - Необходимо прорабатывать все направления: сотрудники, корпоративная структура, продукт, работа с подрядчиками и поставщиками, реклама, финансовое структурирование, взаимодействие с клиентами и пр. Это даст четкое понимание рисков каждого конкретного бизнеса, с которыми можно и нужно работать на опережение.

Татьяна Смирнова: малому бизнесу могут угрожать большие штрафы.

Эксперт назвала три блока самых животрепещущих юридических проблем для малого и среднего бизнеса. Первый - налоговая реформа и все, что связано с взаимодействием с работниками, включая схемы с самозанятыми. Второй - введение новых штрафных санкций за несоблюдение требований о персональных данных. Например, отсутствие политики обработки персональных данных – это уже, в среднем, три штрафа по 50 000 рублей, что чувствительно для малого бизнеса. А использование зарубежных серверов для хранения данных карается санкциями до 20миллионов рублей или процентом от оборота компании. Третий блок - поверхностная договорная работа ведет к длительным и дорогостоящим судебным спорам. По словам Смирновой, грамотно составленный документ – это уже 70% успеха при возникновении спора. Он работает как инструкция: стороны заглядывают в документ и понимают, о чем договаривались и какие последствия будут за нарушения. Примерно 60–70% таких договоров не требуют судебного разбирательства.

Отдельно эксперт предостерегает от попыток заменить юриста искусственным интеллектом.

- Он выдает красиво оформленную информацию, но, не являясь экспертом, предпринимателю очень сложно правильно оценить ее качество, - говорит Смирнова. - Опираться на ИИ в сложной ситуации неправильно: это может повлечь серьезные финансовые потери. Например, в американской практике уже стал хрестоматийным случай, когда крупный предприниматель отказался от услуг адвокатов, поверил искусственному интеллекту и проиграл миллиарды.

Нейросети в помощь бизнесу

Искусственный интеллект при правильном применении и обучении под себя – отличное подспорье для бизнеса, уверены эксперты. Особенно, учитывая, что предпринимателям каждый год подкидывают все новые задачи: маркировка товаров, обязательные электронные перевозочные документы с 1 сентября и т.д.

- В топе помощников – инструменты, которые позволяют решать эти вопросы быстро, без погружения в нюансы, - отметил директор Средневолжского регионального центра «СКБ Контур» Антон Штанков. - Это, например, электронный документооборот, который экономит средства, исключает потерю бумаг, помогает соответствовать требованиям крупных заказчиков, которые уже давно перешли на «цифру». Второе - кибербезопасность. Компании хранят огромные массивы данных клиентов, утечки ведут к серьезным штрафам от регуляторов, поэтому лучше обезопасить себя заранее. Третье - удобство и экономия времени. Мы используем искусственный интеллект в видеоконференциях: он сам составляет резюме встречи, распределяет задачи по ответственным. В бухгалтерском сервисе у нас есть ассистент, который автоматизирует рутинные операции и убирает человеческий фактор. Все это освобождает время на реальные бизнес-задачи.

Антон Штанков: чем поможет бизнесу искусственный интеллект.

Предприниматель, член Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Новикова поделилась своим кейсом использования ИИ в бизнесе. Первый опыт вышел неудачным, а второй, с учетом работы над ошибками, дал 5–7% роста эффективности в маркетинге, в планах выйти на 20%.

- Конкретный пример: раньше менеджеры сами заполняли карточки клиентов после звонка - теперь это делает ИИ, - поделилась Елена Новикова. - Сотрудник только говорит, а карточка заполняется автоматически. Плюс нейросеть подсказывает техники общения. Но я не верю, что искусственный интеллект полностью заменит человека: думать все равно нужно.

Елена Новикова: ИИ – хороший инструмент, но человек важнее.

Главные выводы, к которым пришли эксперты на круглом столе: сегодня, чтобы бизнес смог выжить и развиваться, важна финансовая грамотность и управление изменениями. Это ключевые точки роста. Бизнес растет только за счет роста компетенций людей. Все остальное - лишь инструменты.