«Если оценивать в баллах - 6 из 10»: как эксперты высказались о сезоне «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» завершили сезон на 11 строчке в турнирной таблице РПЛ Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

«Крылья Советов» завершили сезон 2025/26 на 11 строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 30 встречах. Сезон получился для самарцев непростым: зелено-бело-синие не без проблем комплектовали состав, испытывали трудности из-за травм, переживали затяжные неудачные серии, закрывали долг перед «РТ-Капитал» и меняли тренерский штаб перед финальным отрезком. Однако сезон закончился для волжан на позитивной ноте. Самое главное – клуб сохранил место в РПЛ без стыковых матчей. Вот что про этот сезон думают журналисты и болельщики Самарской области.

Неоднозначный сезон

Спортивный журналист и автор телеграм-канала «Точка Каряки» Никита Блинов назвал прошедший сезон неоднозначным, но оценил его выше среднего. Блинов считает, что «Крыльям» нужно сохранить заряженность, энергию и командный дух, которые привнес новый тренерский штаб:

«Сезон получился неоднозначным. Начали здорово с одним тренерским штабом, закончили хорошо уже с другим. То, что было между этим: после травмы Ракова при Адиеве - было плохо. Скучно, блекло, неинтересно, малособытийно. На следующий сезон сохранил бы заряженность, энергию и командный дух, которые появились в команде с приходом штаба Булатова и Панова. Если оценивать сезон в баллах - 6 из 10. Выше среднего».

Журналист и автор канала «Доля везения» Иван Долинин отметил позитивные моменты: удачную смену тренерского штаба, сохранение прописки в высшей лиге и закрытый долг:

«Крылья Советов» знатно покатали своих болельщиков на эмоциональных качелях. Хорошо, что удалось закончить сезон на позитивной ноте и сохранить прописку в РПЛ. Хорошо, что смена Адиева на Булатова пошла на пользу. Хорошо, что получилось разрешить давнюю историю с большим долгом».

Футбольный блогер и автор телеграм-канала «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья Порваткин считает, что сезон 2025/26 можно разделить на три этапа: начало сезона, тяжелый период с множеством неудач и приход Сергея Булатова. Порваткин уверен, наставника нужно было менять еще зимой. По мнению блогера, если бы Магомед Адиев продолжил работу в клубе, то «Крылья» оказались бы в Первой лиге. По мнению Порваткина, несмотря на позитивные моменты, сезон получился неудачным:

«Мне понравилось, как оценил сезон Сергей Божин. Я тоже считаю, что его можно разделить на три части. Первый - преобразование команды после ухода Игоря Осинькина. Ожидали худшего, но старт получился удачным, наверное, благодаря индивидуальным качествам футболистов. После лета и до назначения Сергея Булатова – второй этап. Оцениваю его крайне негативно. Ушли индивидуальные качества – должна была прийти какая-то система. Однако не было понимания, за счет чего набирать очки. Ни у болельщиков, ни у тренерского штаба, ни у футболистов. Ни системы, ни баланса. Все сводилось к «бей-беги». Как по мне, зимой должны были менять тренера, почему-то он смог сохранить свой пост и провел сборы. Зимние сборы прошли, как я понимаю, тоже неэффективно, потому что мы наблюдали ту же самую картину. Третий этап – приход Булатова. Команда очень сильно преобразилась за считанные, можно сказать, дни. Хорошо, что успели сменить наставника, иначе оказались бы в Первой лиге. В среднем могу сказать, что сезон реально неудачный. Даже с учетом последних матчей».

Что ждать от межсезонья?

Также журналисты поделились ожиданиями от предстоящего межсезонья. Никита Блинов надеется, что летом в «Крыльях Советов» произойдут серьезные изменения. Журналист считает, что самарцам нужно избавиться от ненужных игроков и найти равноценные замены тем, кого могут переманить другие клубы:

«Хочу видеть это межсезонье временем глобальных, очень нужных и точных изменений. Сейчас в клубе достаточно много лишних людей, от которых необходимо избавиться. Есть те, у кого заканчиваются контракты, те, кого заберут другие клубы. Всех ушедших нужно будет, конечно же, заменить. Желательно без потери качества. И не устаю повторять - сейчас в клубе огромный перекос по атакующим и обороняющимся. Наглядный пример: по весне Рассказов и Печенин нередко оказывались крайними полузащитниками. Ну не должно быть такого! Подытожу: чистка состава, грамотная комплектация в пользу атакующих игроков».

Иван Долинин хочет посмотреть, как это межсезонье проведет новый председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов, который заменил на этом посту Дмитрия Яковлева. По мнению Долинина, хорошо, что смена в руководстве клуба произошла сразу после окончания сезона, а не в разгар межсезонья:

«Посмотрим, как скажется на клубе перемена на посту председателя совета директоров. Мне видится правильным, что перестановка произошла не ближе к июлю, а сразу после завершения сезона. Максим Симонов получает максимальное количество времени перед стартом нового чемпионата. Интересно посмотреть на ту работу, которую он посчитает нужной в это межсезонье».

Илья Порваткин уверен – летом команду ждет глобальная перестройка. Связано это с изменениями в руководстве, новым тренерским штабом, а также вероятным уходом ведущих игроков команды. По словам Порваткина, в следующем сезоне болельщикам «Крыльев Советов» стоит ожидать полностью обновленную команду:

«Жду преобразований и перестройки клуба. Сейчас происходит смена руководящего состава. Пока ничего непонятно по трансферной политике клуба, но здесь все будет зависеть от бюджета. В любом случае мы будем прощаться с игроками. Наверное, будут уходить такие игроки как Олейников, Бабкин, Рассказов, Чернов, Песьяков. Пришел новый тренерский штаб. У Булатова есть свое видение футбола, ему нужен свой пул игроков. Надеюсь команду покинут ненужные «пассажиры». Более чем уверен, что на старте нового сезона мы с вами обязательно увидим новую команду. Что это будет за команда - пока тайна, покрытая мраком».