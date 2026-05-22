Любимый «кулек» и первые подработки: вспоминаем студенческие годы Сергея Жукова в Самаре

Для миллионов слушателей Сергей Жуков стал символом целой эпохи, его песни звучали на школьных дискотеках, кассетах и первых вечеринках 90-х. Сегодня, 22 мая, артист отмечает 50-летний юбилей, а поклонники по всей стране вновь вспоминают хиты, которые давно стали частью музыкальной истории России. Но путь к большой сцене начался не в столице, а в Самаре, в городе на Волге, где будущий кумир поколения учился, делал первые творческие шаги и формировал собственный стиль. Именно в Самарском государственном институте культуры Сергей Жуков получил образование и окончательно убедился, что музыка станет делом всей его жизни. Вспоминаем, какими были студенческие годы Сергея Жукова в Самаре и как волжский город повлиял на становление будущей звезды российской эстрады.

Любимый «кулек»

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде Ульяновской области. После окончания школы в 1993 году он переехал в Самару, где поступил в институт культуры. Сам артист с теплотой вспоминает студенческие годы и признается, что всегда ласково называл институт «кулек». Многие считают, что это лишь сокращение от слова «культура», однако для Жукова это название имело особый и очень трепетный смысл.

«Кулек – это самое классное, что может быть, в него можно завернуть все самое важное, плохое выкинуть, а хорошее взять с собой. Я хочу, чтобы студенты гордились, что учатся в таком университете, нам очень не хватает культурных людей. Когда я давал концерты и был в музыкальных турах, то осознал, как же мало времени я провел в стенах университета. Я бы с удовольствием вернулся в университет и продолжил свое обучение», – рассказывал Сергей студентам СГИКа в 2024 году.

Была у Сергея Жукова и особенная преподавательница, которая с пониманием относилась к его творческим амбициям и старалась поддерживать молодого артиста. Вместо строгих требований и давления она позволяла ему развиваться, иногда закрывая глаза на пропуски занятий ради концертов и творческих поездок. Как вспоминает Сергей, она нередко говорила ему: «Так, я все прикрою, здесь я поговорю. Вот с этим сам пойдешь договариваться, вот здесь вместе со мной сходишь».

Как Сергей Жуков подрабатывал в Самаре

Как и многим студентам, Сергею Жукову в юности приходилось искать способы заработать. Стипендии едва хватало на повседневные расходы, поэтому будущий артист подрабатывал на местном рынке. Позже Жуков с улыбкой рассказывал, что быстро стал там одним из самых популярных продавцов благодаря своей общительности и смекалки.

«Времена были голодные, на одну стипендию не проживешь, да и выплачивали ее далеко не всегда. Подрабатывали как могли. И дискотеки вел, и диктором на радио, и грузчиком впахивал. Один из самых хлебных заработков был на рынке, там я торговал компакт-дисками. Чтобы повысить продажи и быть заметным среди конкурентов, я придумал фишку. Я совместил продажу и диджейство, запускал самые клевые песни и привлекал внимание. Мы отвинтили аккумулятор от мопеда, подключили к нему магнитофон и крутили на весь рынок танцевальные сборники. Народ потянулся к нашей точке, но однажды аккумулятор протек, и кислота из него разъела мне джинсы и куртку. Забавные были времена».

«Если бы я не вышел из столовой…»

Карьера в медиа у Сергея Жукова началась еще в Самаре и во многом, по его воспоминаниям, оказалась делом случая. Однажды, выходя из своей любимой студенческой столовой, он заметил объявление о наборе дикторов на радио. Не раздумывая, Сергей решил попробовать свои силы и пришел на прослушивание. Успешно пройдя отбор, он получил возможность стажировки в Москве и шанс ставить в ротацию собственные музыкальные работы.

«Если бы я не вышел из столовой и не увидел объявление у Дома офицеров, то, наверное, не добился бы успеха. Все начинается с малого».

Именно Самара стала трамплином для творческого взлета Сергея Жукова. Здесь сформировались его первые профессиональные шаги, здесь он получил опыт, который в дальнейшем помог ему добиться всероссийской популярности.

Напомним, летом Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» представят в Самаре тур «30 нам уже!». Концерт запланирован на стадионе «Солидарность Арена».

