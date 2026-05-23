«Мама нашла отца умирающим в луже»: как дочь репрессированных немцев создала творческую династию

В пять лет Лилия Бергарт вышивала тайком под столом, а сегодня ее ремесленные изделия расходятся по всей России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лилия Бергарт — мастер похвистневского Дома ремесел. Кажется, она умеет все: делает кукол, вышивает, занимается резьбой по дереву и может за месяц создать десятки изделий. Ее работы не раз побеждали на конкурсах, а сам Дом ремесел давно стал одной из визитных карточек города.

Лилии Федоровне скоро исполнится 76 лет, и сама история ее жизни похожа на сложную вышивку, где переплелись память о репрессиях, тяжелая женская судьба, творчество и любовь к красоте. Ее родители — советские немцы, пережившие депортацию и жизнь в бараках. Сама она всю жизнь работала руками, одна растила троих детей и никогда не переставала создавать что-то красивое. А теперь ремесло стало делом уже целой семьи. Она рассказала «КП-Самара» о своей жизни, творчестве и секрете долголетия.

«Отца выкинули в лужу умирать»

Лилия Бергарт родилась в Похвистнево в 1950 году. Ее родители, Павлина и Федор, были советскими немцами. После начала Великой Отечественной войны тысячи немецких семей по всей стране признали «неблагонадежными». Людей массово выселяли с Украины, из Поволжья, Кубани, отправляли в спецпоселения и трудовые лагеря.

«Маму с Кубани привезли, папу — с Украины. Всех немцев тогда грузили и увозили. Сорок пять килограммов вещей с собой только можно было взять, и все. В Похвистнево их привезли зимой 1941 года, посадили под охрану. Жили они в землянках и бараках — длинные такие по горе стояли. Работали полуголодные на железной дороге, лес валили.

Когда режим спецпоселения начали смягчать, уже ближе к 1945 году, мама хотя бы смогла рукоделием подрабатывать. Делала стеганые одеяла, продавала местным. Мужчинам тогда тяжелее было. Папа денег не мог добыть, совсем опух от голода. Охранники его через забор выкинули просто в лужу — умирать. А мама с сестрами как раз мимо шла. Они его потихоньку перетащили к себе, отмыли, отогрели, выходили. Так и остались они вместе, поженились».

После войны у семьи Бергарт появился свой земельный участок, они построили на нем дом. Отец устроился трактористом, мать работала в аптеке и продолжала рукодельничать.

«Она все умела. Вышивала дорожки, одеяла стегала, венки свадебные делала для других немок в Похвистнево. Такие красивые — на проволочке, с бумажными цветами, потом их в воск окунали. Я на нее смотрела и тоже всему училась».

«В пять лет вышивала тайком под столом»

Первую вышивку Лилия сделала в пять лет. Она брала у старшего брата готовые наборы и под столом потихоньку вышивала по схеме. Он ругался, но это ее не останавливало.

С тех пор рукоделие из ее жизни уже не исчезало. Но после школы Лилия выбрала не творческую профессию и уехала учиться в Ленинград — осваивать оптику, чтобы подбирать очки. Она проработала какое-то время в аптеке, но поняла, что это не ее. И уехала осваивать профессию мечты — художника — очень далеко.

«Захотелось научиться рисовать. У нас тогда рядом таких училищ не было. И я рванула в Красноярск. Училась, подрабатывала художником-оформителем на телевизионном заводе. В это время случилась со мной первая любовь. Мы встретились на работе. Он пришел после армии, интеллигентный такой был.

Учебу я на год забросила с этими страстями. Но через год взялась за ум, вернулась, но поступать уже пришлось заново. Мы за это время поженились, родилась дочка, снова в учебе пришлось взять паузу. Но я от своего намерения не отказалась и все-таки доучилась.

Муж тем временем исчез из моей жизни. И я решила вернуться в Похвистнево. Тяжело было одной с ребенком. Но что ж, обычная женская жизнь. Хорошо, что хоть руки что-то умели».

Сейчас у Лилии Бергарт трое детей, шестеро внуков и правнук. Со вторым мужчиной длительные отношения тоже не сложились, девочек она воспитывала одна.

«Мы даже пушку делали»

До пенсии Лилия Бергарт работала художником-оформителем, в том числе на мебельном комбинате. Расписывала мебель и зеркала, оформляла демонстрации, рисовала плакаты и стенгазеты. Однажды вместе с коллегами даже сделала деревянную пушку для праздничного парада.

Но и после работы творчество не заканчивалось.

«Мне обязательно надо, чтобы вокруг было красиво. Домой приходишь — тоже что-нибудь делаешь».

В начале 2000-х в Похвистнево открылся Дом ремесел — место, где сохраняют народные промыслы, проводят выставки и мастер-классы, создают сувениры и изучают традиции народов, живущих в городе. Именно туда Лилию Бергарт пригласили работать. Она стояла у истоков учреждения, а сейчас является одним из самых опытных мастеров.

Рабочее место Лилии Бергарт в Доме ремесел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Куклы пяти народов

За годы работы Лилия Бергарт создала множество изделий, но одной из главных визитных карточек Дома ремесел стали куклы в национальных костюмах. Их посвятили народам, которые живут в Похвистнево и соседних селах.

Чтобы сделать костюмы максимально точными, сотрудники изучали музейные экспонаты, старые фотографии и национальные традиции, советовались с представителями культурных центров. Так родилась первая серия кукол в образах немки, мордовки, русской, чувашки и татарки.

Немецкая кукла получилась строгой и аккуратной — в черном платье, белом переднике и кружевном чепце, напоминающем наряды поволжских немок. Мордовская — яркой, с красно-белой вышивкой и орнаментами. Русскую мастерицы сделали особенно праздничной: в красно-золотом сарафане и кокошнике. Чувашская кукла — с богатой вышивкой, украшениями и высоким головным убором. А татарская — в длинном бело-зеленом платье с восточными мотивами и национальным убором.

Позже появились и другие куклы разных национальностей по индивидуальному заказу – белоруска, башкирка, чеченка и другие. Негритянку заказал местный детский сад, чтобы показать детям, как выглядят представители этой расы.

«Каждая кукла получается непохожей на предыдущую. Болванку деревянную вытачивают, я ее расписываю и одеваю, как вижу. Смотришь: вот эта тесьма подходит, вот это лицо будет такое. Они все разные выходят. Иногда за месяц расписываю по 50 штук».

Лилия Бергарт создает куклы разных национальностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

«У меня все картинками идет»

Лилия Бергарт до сих пор работает каждый день — с восьми утра до пяти вечера. А потом приходит домой и снова что-нибудь делает. Она занимается вышивкой, резьбой, росписью по дереву и стеклу, шьет кукол и постоянно осваивает что-то новое. Главное — она почти никогда не работает по схемам.

«У меня все картинками идет. Нет такого, чтобы сидеть и мучиться, придумывать. Просто образ появляется — и начинаешь делать. Если устала от одного, перехожу к другому. Вышивка закончилась — шитье пошло. Потом резьба»…

Лилия Бергарт обычно вышивает без схем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

«Я дочь на иголку посадила, а зятя — на резьбу»

Со временем ремесло стало делом всей семьи. Старшая дочь Жанна вместе с мужем Николаем сейчас тоже работают в Доме ремесел. Дочь вышивает и делает кукол, а зять занимается резьбой по дереву.

«Я дочь на иголку подсадила, теперь сидит вышивает. И зятя к ремеслам приучила — он резьбой занимается».

У самой Лилии Бергарт дома около семидесяти вышивок. Не меньше и у дочери. Она уверена: даже сейчас, когда все можно купить, людям по-прежнему нужны вещи, сделанные руками. Потому что в них остается душа человека.

А секрет долгой жизни, по ее словам, очень простой — всегда быть при деле, жить ради близких и не переставать создавать красоту.

