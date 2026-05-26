«Не трогайте воронят»: биолог из Самары объяснил, почему спасение слетков только вредит

Молодые вороны пока не боятся людей. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В последние дни мая Самару буквально накрыло «черным десантом». Прямо на улицах, в парках и во дворах появились неуклюжие, но очень любопытные птенцы ворон. Ситуация комичная лишь на первый взгляд: крупные, размером с сытого голубя, с острыми когтями и мощным клювом воронята массово покидают гнезда и шокируют прохожих. Одни сердобольные самарцы хватают найденышей и тащат домой. Другие одолевают звонками волонтеров. Третьи готовы вызывать спасателей с вышкой, чтобы водворить пернатого обратно в гнездо. Были и те, кому это удалось, но птенец тут же сиганул вниз снова. Так что же делать? Спасать или пройти мимо? На эти вопросы «КП-Самара» ответил старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Иван Павлов.

Нет страха, есть любопытство

Молодые вороны пока не боятся людей. Они могут сами подходить к прохожим и животным, заглядывать в окно кафе или магазина, им все интересно. Но именно эта бесшабашность пернатых «подростков» часто приводит к беде: горожане путают естественное поведение птицы с травмой и начинают «спасать» там, где помощь совсем не нужна. Но Иван Павлов советует не вмешиваться.

«Вороны – интеллектуалы, одни из самых умных птиц. У них отлично развиты мозги. Они преданно заботятся о своем потомстве. Находят своих разбежавшихся детей даже по крикам, выкармливают и защищают от собак, кошек и даже людей. Поэтому, чтобы не навлекать на себя опасность быть поклеванным в затылок, а такое в Самаре случается регулярно, воронят лучше не трогать», - объясняет специалист.

По словам Павлова, угроза для птенца на земле минимальна, в пределах статистической погрешности. Это заложенный природой этап: птенцам тесно в гнездах, они должны учиться бегать и летать, набираться жизненного опыта.

Чем опасна «помощь»

Лишний контакт с дикой птицей грозит проблемами со здоровьем и для человека. Вороны – всеядные птицы, они могут быть переносчиками различных инфекций. Как минимум можно подхватить гельминтов. К тому же, если забрать вороненка домой, домашнего питомца из него сделать сложно: птица разнесет весь дом, привыкнет к вам, как собака, и выпустить в природу ее уже не получится, так как заботиться о себе и добывать пищу она уже не сможет. Также не следует и подкармливать воронят, когда они на земле. Так как основная пища для них – это мясо, мыши и крысы, а никак не колбаса из магазина.

«Ни в коем случае не пытайтесь кормить вороненка. Птицам нельзя соленое. Родители сами его прокормят. Даже если вы положите миску кошачьего корма, нет гарантии, что он станет это есть», - утверждает специалист.

Главный совет

Так что же делать, если вы идете по улице и видите вороненка? Отойти в сторону и не мешать. Родители рядом и все контролируют. Не нужно вмешиваться в то, что запрограммировано природой. Попытки «спасения» воронят лишь подвергают птенцов большей опасности и лишают их собственного опыта выживания.

