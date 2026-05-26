Скоро появится расписание: с 1 июня в Самаре стартуют бесплатные спортивные занятия на открытом воздухе

Площадки на набережной откроются с 1 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом жаркой погоды в Самаре все больше жителей стремятся проводить свободное время на свежем воздухе. Совсем скоро в областной столице откроются площадки проекта «Самара в движении». Жители смогут бесплатно посетить спортивные мероприятия уже с 1 июня, об этом сегодня сообщили организаторы проекта во время пресс-конференции «Самара в движении. От сквера до фитнес-студии под открытым небом: какие активности ждут самарцев этим летом».

Все начиналось с маленькой площадки

Проект «Самара в движении» был открыт в областной столице в 2019 году. Представители фитнес-клубов и тренеры стали бесплатно организовывать спортивные мероприятия для всех желающих. Инициативу поддержал профильный департамент. За семь лет реализации проекта количество активностей увеличилось, как и число локаций.

В этом году самарцы смогут посетить бесплатные спортивные занятия на нескольких площадках: на Ленинградском, Первомайском и Красноармейском спусках, в парке Гагарина и в парке Металлургов. Для каждой территории предусмотрены особенные мероприятия.

«Первая локация, на площади Куйбышева, будет работать с 1 июня. Другие локации нужно оптимизировать. Часть пляжей еще затоплена, поэтому они будут открыты с 1 июля. На площади Куйбышева будут открыты футбольное поле, волейбольные площадки. В этом году не будет полосы препятствий», — рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

Занятия будут бесплатны

Каждый желающий сможет прийти на занятие и попробовать свои силы в новом для себя виде спорта. Помимо уже привычных спортивных мероприятий, также на площадках планируют открыть новые направления – танцевальный фитнес для детей (зумба) и бесконтактный регби.

«Цель — популяризовать спорт для местных жителей. Занятия на свежем воздухе, в современных условиях, помогут не только укрепить здоровье, но и справиться со стрессом. Все занятия будут бесплатны, жителям предоставят необходимый инвентарь».

Ознакомиться с расписанием можно будет через две недели. Его опубликуют на официальной странице «Самара в движении» в социальных сетях, а также на сайте департамента спорта. Кроме того, организаторы проекта рассматривают возможность размещения информации через голосовой ввод при звонке в приемную городского спортивного ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал