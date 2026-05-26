Сначала потеряла ребенка, а потом победила: Валерия Усачева из Самары прошла в полуфинал шоу «Пацанки. Новые»

Валерия Усачева прошла в полуфинал шоу "Пацанки. Новые" фото: шоу "Пацанки. Новые"

10-я неделя обучения в шоу Пацанки стала для участниц настоящей проверкой на прочность. До финала остаются считанные шаги, а значит каждая ошибка может стоить девушкам места в проекте. На этот раз испытания оказались особенно непростыми, участницам пришлось не только отвечать за собственные поступки, но и взять ответственность за трудных подростков, которым была необходима поддержка и правильный пример. Среди тех, кто продолжает борьбу за победу и самарчанка Валерия Усачева. Для девушки эта неделя стала одной из самых напряжённых за всё время обучения. Удалось ли Валерии справиться с трудностями и приблизиться к заветному финалу, рассказываем в нашем материале.

Отобрали «запрещенку»

Новая неделя началась для участниц с неожиданного испытания. Девушкам выдали новую униформу с надписью «Куратор отряда», что вызвало у многих шок и растерянность. Однако главная сложность ждала их впереди: ученицам предстояло работать с трудными подростками, за поведение которых они должны были нести полную ответственность. Каждой участнице вручили личные дела детей с подробным описанием их проблем и сложных жизненных ситуаций. Теперь девушкам нужно было не только справляться со своими эмоциями, но и попытаться помочь подросткам изменить отношение к жизни.

Валерии Усачевой достался оранжевый отряд № 4. С самого начала девушка решила показать дисциплину и забрала у подростков все запрещённые предметы: телефоны, ноутбуки, фастфуд, сладости и другие вещи, которые могли помешать установленным правилам.

Однако стоило Валерии отлучиться, чтобы отнести изъятое в «вожатскую», как дети тут же начали хулиганить. Подростки переставили кровать прямо на середину комнаты, а один из ребят и вовсе решил сбежать.

«Вот и что я должна делать в такой ситуации? Я говорила, детей доверять мне нельзя», – комментировала девушка.

Несмотря на сложности, Валерии Усачевой всё же удалось найти сбежавшего ребёнка, - подросток прятался в шкафу. Однако на этом испытании для девушки не закончились, дети продолжали эмоционально давить на своего куратора, проверяя её терпение и выдержку. Тогда Валерия решила пойти на хитрость и предложила подросткам сладости в обмен на уборку комнаты. Неожиданно метод сработал, и ребята всё-таки согласились навести порядок. Но расслабиться участникам проекта не удалось, - уже на следующий день рано утром подниматься пришлось не только детям, но и самим кураторам. После подъема отряды отправились на первое задание.

«Я хочу, чтобы было идеально»

Чтобы получить долгожданный обед, отрядам пришлось пройти очередное непростое испытание на командную работу и доверие. Вожатые должны были взять продукты на старте и добраться с ними до финиша, не касаясь земли. Сделать это можно было только перебираясь по кубам, которые дети обязаны были быстро переставлять перед своим куратором. Любая ошибка могла привести к поражению, поэтому участникам пришлось действовать слаженно и поддерживать друг друга на каждом этапе испытания.

«Первый продукт мы берем – рыбу, однозначно. Мальчишки с горем пополам тащат эти кубики. В какой-то момент я уронила тушенку, и нам пришлось начать сначала. Мы заняли 3 место в этом состязании», - говорит Валерия.

Следующим испытанием для отрядов стало приготовление обеда из продуктов, которые удалось добыть во время предыдущего задания. По правилам готовить блюда должны были исключительно дети, а вожатым разрешалось лишь подсказывать и направлять подростков. Валерия Усачева вместе со своим отрядом получила в арсенал рыбу, поэтому девушке пришлось быстро продумывать, как организовать процесс и помочь детям справиться с непростой задачей, не вмешиваясь напрямую в готовку:

«Самое сложное – это очистить рыбу. Я смотрю и понимаю, что не могу им никак помочь. Я хочу, чтобы было все идеально, для меня важна победа».

Оценивать блюда участников предстояло куратору лагеря, который внимательно дегустировал каждую работу команд. Отряд Валерии Усачевой приготовил жареную рыбу с тофу и ягодами, однако без критики не обошлось. Тренер отметил, что рыба оказалась недостаточно прожаренной и недосоленной, из-за чего команда не смогла подняться выше в рейтинге. По итогам испытания отряд Валерии занял лишь пятое место:

«Проигрывать обидно, так еще мы должны были убраться за всеми командами на кухне».

Одержали победу в испытаниях

Финальным испытанием для отрядов стало прохождение специального маршрута, во время которого участникам нужно было собрать ленты в цвет своей команды. Для отряда Валерии Усачевой задача оказалась особенно сложной: одному из подростков было тяжело быстро передвигаться и бегать наравне с остальными. Валерия не бросила ребёнка и решила идти вместе с ним пешком, поддерживая и помогая преодолеть дистанцию до конца:

«Пока другие ребята из команды бегали и собирали ленты по территории, мы с другим мальчиком пешком догоняли их. В какой-то момент мы и вовсе потеряли команду из виду».

В итоге оранжевый отряд смог успешно собрать все шесть лент и занял второе место в испытании. Команда Валерии Усачевой проявила себя не только в борьбе за результат, но и в поддержке других участников, оранжевые помогли синей команде справиться с задачей по сбору лент. Для отряда это стало чем-то большим, чем просто занятое место в рейтинге.

В финальном испытании трудным подросткам пришлось вручную на скорость перестирывать грязные вещи, стараясь показать аккуратность и слаженность работы. После завершения задания тренер внимательно проверил результаты и обнаружил на футболке оранжевой команды небольшое грязное пятно, которое повлияло на итоговую оценку. В этом состязании лучше всех справился отряд Валерии Усачевой.

Валерия прошла в полуфинал

Недельная смена подошла к концу, и пришло время подвести итоги, осмыслить пройденный путь и поделиться результатами всех испытаний.

«Победа здесь – это круто, но главное – это проработать проблемные зоны детей. Мне было важно показать и научить детей доброте и целеустремленности. Мне было важно показать все на своем примере. Дети тоже это оценили».

По итогам недельной смены победила команда Валерии Усачевой, набрав при этом 17 баллов за все испытания. Главный приз за победу – белая лента: девушка автоматически проходит в полуфинал.

На церемонии выгона учителя подвели итоги прошедшей недели, отметив успехи и ошибки участников, а также объявив результаты испытаний. По итогам оценивания, благодаря полученной белой ленте, Валерия Усачёва из Самары смогла пройти в полуфинал, продолжив участие в проекте. В то же время, по решению наставников и результатам недели, проект покинула Диана Дмитриенко, завершив своё участие на данном этапе.