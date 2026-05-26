Волшебный комикс, новая книга и очередной хейт: как живут самарские медиумы Шепсы вне шоу

Братья Александр и Олег представили свои новые работы. Фото: ТНТ

Самарские братья-медиумы Олег и Александр Шепс вновь громко заявили о себе в информационном пространстве. На этот раз, как авторы литературных произведений. И, если комикс Александра пока в проекте, то новая книга младшего брата Олега сразу стала объектом критики. Обзор работы сделал популярный книжный блогер Энтони Юлай. За несколько часов видео набрало более 50 тысяч просмотров.

«Книга тоньше моего мизинца»

Книжный блогер Энтони Юлай в очередной раз посвятил свой обзор произведению Олега Шепса. В своем часовом видео молодой человек рассматривает работу медиума, оценивая содержание и обложку книги, которую Олег Шепс назвал «Душнила. Маскарад ядовитых идеалов».

Работа экстрасенса увидела свет в начале февраля и уже успела попасть в топ 10 книг-бестселлеров марта от издательства АСТ.

«Признаюсь, приятно видеть такой результат своего труда. Но также обращаю внимание и на конструктивную критику, делая соответствующие выводы», — написал Олег Шепс в своих социальных сетях.

Энтони Юлай в своем обзоре особое внимание уделил ценообразованию и содержанию книги, в которой около 176 страниц, 22 из которых заняты портретами и фотографиями медиума. В интернет-магазинах книга стоит 700-900 рублей.

«Книга тоньше моего мизинца. Про содержание я вообще молчу. Сложно сказать, кто конкретно написал эти «труды» — сам Олег или литературный раб, но к наполнению много вопросов», — сказал блогер.

Пока Олег Шепс не отреагировал на очередную критику. Напомним, в прошлый раз после обзора Энтони заявлял, что медиум пригрозил еиу расправой.

Старший брат решил выпустить волшебный комикс

Пока Олег занимается рекламой собственной книги и справляется с критикой, его старший брат, Александр, сообщил в своих социальных сетях о выпуске волшебного комикса.

«Я долго искал форму, в которой мистика перестает быть просто «разговором о потустороннем», а становится настоящим расследованием. Однажды пришло отчетливое понимание: нужен именно комикс. Это был оригинальный замысел — создать визуальное таинство, где ты не просто наблюдаешь за мной со стороны, а идешь рядом, чувствуя ткань реальности через рисунок», — написал Александр в конце мая 2026 года.

Поклонники творчества Александра уже могут оформить предзаказ комикса. Стоимость работы со случайной обложкой — 1100 рублей. Комикс в мягком переплете — 650 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал