Волшебный комикс, новая книга и очередной хейт: как живут самарские медиумы Шепсы вне шоу

Самарские братья-медиумы Олег и Александр Шепс вновь громко заявили о себе в информационном пространстве. На этот раз, как авторы литературных произведений. И, если комикс Александра пока в проекте, то новая книга младшего брата Олега сразу стала объектом критики. Обзор работы сделал популярный книжный блогер Энтони Юлай. За несколько часов видео набрало более 50 тысяч просмотров.
Книжный блогер Энтони Юлай в очередной раз посвятил свой обзор произведению Олега Шепса. В своем часовом видео молодой человек рассматривает работу медиума, оценивая содержание и обложку книги, которую Олег Шепс назвал «Душнила. Маскарад ядовитых идеалов».
Работа экстрасенса увидела свет в начале февраля и уже успела попасть в топ 10 книг-бестселлеров марта от издательства АСТ.
«Признаюсь, приятно видеть такой результат своего труда. Но также обращаю внимание и на конструктивную критику, делая соответствующие выводы», — написал Олег Шепс в своих социальных сетях.
Энтони Юлай в своем обзоре особое внимание уделил ценообразованию и содержанию книги, в которой около 176 страниц, 22 из которых заняты портретами и фотографиями медиума. В интернет-магазинах книга стоит 700-900 рублей.
«Книга тоньше моего мизинца. Про содержание я вообще молчу. Сложно сказать, кто конкретно написал эти «труды» — сам Олег или литературный раб, но к наполнению много вопросов», — сказал блогер.
Пока Олег Шепс не отреагировал на очередную критику. Напомним, в прошлый раз после обзора Энтони заявлял, что медиум пригрозил еиу расправой.
Пока Олег занимается рекламой собственной книги и справляется с критикой, его старший брат, Александр, сообщил в своих социальных сетях о выпуске волшебного комикса.
«Я долго искал форму, в которой мистика перестает быть просто «разговором о потустороннем», а становится настоящим расследованием. Однажды пришло отчетливое понимание: нужен именно комикс. Это был оригинальный замысел — создать визуальное таинство, где ты не просто наблюдаешь за мной со стороны, а идешь рядом, чувствуя ткань реальности через рисунок», — написал Александр в конце мая 2026 года.
Поклонники творчества Александра уже могут оформить предзаказ комикса. Стоимость работы со случайной обложкой — 1100 рублей. Комикс в мягком переплете — 650 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал