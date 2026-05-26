Ржавые замки любви отправились в мусор: что произошло на самарской набережной

В соцсетях горожане неожиданно массово поддержали решение властей

В Самаре с набережной сняли все «замки любви». Атрибуты былых влюбленностей отправились в мусорные ведра. Администрация объяснила: ржавые замки портили вид и разрушали ограждение. Но тут же пообещала создать специальную конструкцию для этой традиции. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

«Без них ограждения выглядят опрятно, но безжизненно»

На самарской набережной произошла зачистка. Коммунальные службы сняли с кованых ограждений все «замки любви» — сотни замочков, которые вешали влюбленные пары и молодожены на протяжении многих лет. Теперь они грустно лежат в мусорных ведрах у контейнеров.

Об этом в соцсетях рассказал бывший самарец. Он удивился увиденному — набережную не узнал.

«Служба уборки, видимо решив, что любовь уже не в тренде, сняла с решеток ограждений всевозможные замки, замочки и прочие безделушки. Теперь у мусорных контейнеров грустно стоят несколько ведер с атрибутами былых влюбленностей. Без них кованые ограждения выглядят более опрятно, но безжизненно», — написал он.

Замочки старые, ржавые, многие с облупившейся краской. Фото: ВКонтакте/ Дмитрий Бегун

На снимках, которые опубликовали очевидцы, ведра, наполненные замками. Замочки старые, ржавые, многие с облупившейся краской. Сердечек среди них мало — в основном обычные хозяйственные амбарные замки, какие вешают на сараи и гаражи. Видно, что некоторые провисели на ограждении годы, а то и десятилетия. Романтики в них действительно уже не осталось, одна ржавчина.

Пост вызвал бурную реакцию. Одни расстроились, другие, наоборот, поддержали коммунальщиков.

Ответ властей: работа плановая

В администрации города оперативно прокомментировали ситуацию, прямо в комментариях под постом.

«Все ржавые металлические элементы, в том числе замки, демонтированы с ограждения набережной Волги. Такая работа проводится периодически на всей набережной, чтобы сохранить ее эстетический вид и кованое ограждение в целостности», — пояснили в мэрии.

Однако чиновники пообещали, что у традиции появится специальное место.

«Для сохранения доброй свадебной традиции руководство «Самарской набережной» предусмотрит в дальнейшем размещение специальной конструкции для размещения «замков любви».

Самарцы не расстроились: большинство — «за»

В соцсетях горожане неожиданно массово поддержали решение властей.

«Общая масса замков может однажды отправить опирающихся гостей парка в воду. Поэтому здесь все правильно сделали, по соображениям безопасности», — написал Константин Р.

«А что надо с замками делать? Подкрашивать? Очищать от ржавчины? Во всем мире эти замки периодически удаляют с "мест прикрепления". Можно погуглить. Да и традиция эта не наша», — заметила Ольга К.

Некоторые самарцы предложили альтернативу. Идея с новой конструкцией их не вдохновила — зачем, если есть более экологичный и символичный способ.

«Лучше не замки вешайте, а сажайте деревья. Больше пользы. И будет ваше дерево», — пишет Александр Г.

«Очень хорошее предложение. “Посадить дерево, построить дом и вырастить сына” — это народная мудрость, как набор жизненных целей, которые человек должен выполнить», — поддержал Федор И.

«А может и правда, выделить пустырь и завести новую традицию — высаживать дерево в день свадьбы. Представляете, какие сады бы цвели. И красота, и польза, и память. Это вам не ржавый замок. И табличку рядом: чье это семейное дерево», — предложила Ольга П.

А что насчет традиции?

В комментариях разгорелся спор: наша ли это вообще традиция?

«Мне про этот ритуал бабушка рассказывала и даже передала молитву, которую читают при закрытии замка. В любой город России приедете — у водоема обнаружите свадебные замки», — пишет Марина С.

Другие считают иначе: традиция не наша, и ничего страшного в уборке нет.

«Повесили замок и забыли. Скрепили любовь и запечатали ее. А дальше уже не важно, что сделают с этим замком. Он ржавеет и превращается в некрасивый объект. В Питере так же снимают старые замки с моста. Это нормальная практика. Для новобрачных это просто жест, а для города — проблема», — рассуждает Александра З.

Есть и суеверные. Некоторые признались: им жаль, что замки сняли. Они верят в приметы.

«Я бы замки не стала трогать. С одной стороны, понимаю коммунальщиков. С другой — можно по чуть-чуть убирать старые. Я суеверная и знаю смысл этих замков. Это традиция и обряд. Не стоит так раздражаться. Нехорошо спиливать эти замки. Их не для красоты люди закрывают», — пишет еще одна пользовательница соцети.

А один из комментаторов опубликовал фото «вертолетной площадки» — там тоже кто-то повесил замки. И ленточки. И даже влажные салфетки намотал. Но это уже совсем другая история.

