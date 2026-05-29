Гордимся своей профессией: химики Тольятти рассказали о любимом деле

Завод «Тольяттикаучук» Группы «Татнефть» гордится своими сотрудниками.

В конце мая в России отмечают День химика - праздник тех, кто связал свою профессиональную судьбу с химическими предприятиями или наукой.

В честь профессионального праздника «Комсомолка» побеседовала с сотрудниками завода «Тольяттикаучук» Группы «Татнефть», которыми гордится предприятие.

В 2026 году 18 сотрудников завода получили право быть занесенными на Доску почета предприятия, и еще 2 – на Доску почета Компании «Татнефть». Герои материала – работники предприятия, химики, посвятившие работе в отрасли многие годы своей жизни и гордящиеся своей профессией. А завод, в свою очередь, гордится своими сотрудниками!

Благодарность от Президента России

Герой Доски почета, слесарь-ремонтник ремонтного производства Константин Автушенко совсем недавно был удостоен высшей награды на областном конкурсе «Профессионал года», который проводит Министерство промышленности и торговли Самарской области. Получать награды за труд и верность профессии Константину Константиновичу не впервой: в 2022 году он был удостоен Благодарности Президента РФ.

Константина Автушенко называют «доктором по котлам».

Автушенко пришел на завод еще в 1987 году. По образованию он техник механик, в его зоне ответственности сегодня находится емкостное оборудование, в частности котлы завода.

- Мы проводим диагностику оборудования, осматриваем визуально и проверяем толщинометрами, потом инженеры-технологи готовят чертежи, а дальше слесари восстанавливают оборудование, - делится нюансами своей работы Константин Автушенко. - Замеряем толщину металла, выпиливаем поврежденный фрагмент, изготавливаем и вальцуем заготовку нужного размера, затем привариваем ее на место. Раньше многое делали вручную, вплоть до работы с кувалдой, сейчас часть операций автоматизирована, например, появились вальцы с пультом управления.

Мастер признается, что больше всего любит масштабные проекты. Например, в 2007 году он участвовал в изготовлении и монтаже резервного блока экстрактивной ректификации. Две колонны высотой по 65 метров проектировали, а потом собирали силами ремонтного производства. Еще один повод для профессиональной гордости - изготовление котла для производства И-8.

Коллеги про Константина Автушенко говорят: настоящий ас. Такой профессионал ценен не только как специалист, но и как наставник. Своего ученика Сергея Сидорова он тщательно обучил всем тонкостям дела. Теперь шутит, что будет на кого оставить металлических «пациентов», когда соберется уходить на заслуженный отдых. Но пока Автушенко не спешит покидать завод, и это значит, что заводское емкостное хозяйство – в надежных руках. Отдыхает от рабочих дел мастер, обустраивая садовый участок: вместе с супругой высаживает цветы, создает декоративные фигуры.

Умное видеонаблюдение на конвейере

Инженер электротехнической лаборатории Константин Анисимов выбрал завод будущим местом работы еще во времена студенчества: пришел сюда на первую летнюю практику, потом на вторую и третью. И к окончанию вуза понял, что хочет остаться работать именно здесь. В августе 2016 года его приняли на работу электромонтером, а уже через год предложили должность инженера электротехнической лаборатории.

- Я обслуживаю микропроцессорную релейную защиту, отвечаю за корректную работу системы технического и коммерческого учета электроэнергии и веду сопутствующий документооборот в рамках лаборатории, - рассказывает Константин Анисимов. - Работа нравится своей многогранностью: это и технологии, и связь, и командное взаимодействие в разных сферах.

Анисимов – человек вовлеченный и инициативный, он из тех, чьи идеи приносят реальную пользу. Так, участвуя с коллегами в одном из конкурсов, он разрабатывал систему умного видеонаблюдения на конвейере. За счет машинного обучения такое оборудование может прогнозировать, когда нужно останавливать конвейер и проводить дополнительное техобслуживание, прежде чем накапливающийся продукт начнет тормозить его работу. Это положительно влияет на безопасность и производительность сложного оборудования, снижает простои.

Константину Анисимову нравится руководить машинным обучением.

- Мне хочется развиваться, расти, и не только в своей непосредственной работе, но еще погружаться в смежные процессы, где можно увидеть точки роста и повлиять на них. Это здорово мотивирует, и для меня возможность участия в таких заводских проектах и конкурсах очень важна, - делится Константин Анисимов. – Сейчас я по собственной инициативе прорабатываю внедрение искусственного интеллекта или машинного обучения в работу - пока базово, вне рабочих процессов. Меня это очень увлекает, надеюсь, что смогу предложить что-то стоящее.

Точный расчет

Техник производства БиДВМ Елена Митрофанова устроилась на завод в 1992 году в подразделение, занимавшееся реализацией продукции с подсобного хозяйства предприятия. Параллельно с работой училась в вузе на финансиста-экономиста. Став дипломированным специалистом, обучалась тонкостям составления баланса у наставника, Валентины Солдаткиной, теперь уже ветерана завода.

Сейчас в должности техника Елена ведет балансы по выработке продукции, энергетике, учету затраченного сырья, делает расчет объемов готовой продукции и отгруженного сырья, сверяет фактические показателей с плановыми нормами, рассчитанными техническим отделом, выявляет перерасход или экономию сырья. На Митрофановой лежит высокая ответственность: точность ее расчетов напрямую влияет на финансовые показатели предприятия.

Елена Митрофанова любит, когда баланс складывается красиво. Фото: Предоставлено "КП".

- В моих обязанностях – ежемесячное составление баланса, - рассказывает Елена Митрофанова. – Поле моей деятельности обширно: за годы работы и по мере развития завода добавились новые производства, например, установка выпуска МТБЭ, новые потоки и виды выработки в балансы, учет результатов опытно промышленных испытаний новых продуктов, адаптация методик расчета под новые технологии и продукты.

Елена говорит, что больше всего в работе она любит, когда сложный баланс правильно и красиво «сводится». Бывает, по ее словам, технически трудно, так как предприятие имеет большую разветвленную систему взаимосвязанных производственных потоков. Однако, доведя работу до конца и поставив точку, она чувствует гордость как за себя, так и за свой труд!

Помимо работы, Елена Митрофанова принимает активное участие в жизни предприятия: участвует в разных экологических акциях, посадках леса, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Она из тех работников, для которых «Тольяттикаучук» - практически родной дом – в разные годы на заводе трудились родители и брат Елены, а сейчас и ее 27-летний сын, окончив ТГУ, тоже трудится инженером технологом на установке Д-6. Кто знает, может, трудовая династия продолжится еще и дальше, во внуках? По крайней мере, Елена Митрофанова очень хотела бы, чтобы это было так.

Безопасность превыше всего

Прессовщик СБК Надежда Мешкова работает на химическом заводе почти 30 лет. Она родом из Курска: в 25 лет переехала в Тольятти вслед за тетей, которая устроилась на предприятие в период активного развития города. Начинала Надежда с должности укладчика упаковщика в подразделении Е-2, позже перешла на позицию прессовщика, пройдя дополнительное обучение. В этой профессии трудится и по сей день.

- Самое главное на производстве - строгое соблюдение техники безопасности и система наставничества, - рассказала «КП» Надежда Мешкова. - Вращающиеся механизмы, острые углы, вибрация – важно быть крайне внимательным. Кроме того, малейшая оплошность может привести к забивке оборудования. Строгому соблюдению правил учили и меня, и я своих учеников, передавая им знания и навыки (под руководством Елены освоили профессию пять новых сотрудников завода).

Надежда Мешкова передает новым сотрудникам главные правила безопасности на производстве. Фото: Предоставлено "КП".

Прессовщик СБК работала с разным оборудованием и технологиями. Например, в подразделении Е-2 использовались машины с двумя прессами для каучука, а позже, перейдя на СБК 6, она увидела более современную конфигурацию с третьим резервным прессом, который позволяет оперативно переключаться на запасное оборудование в случае неполадок и делает работу комфортнее и безопаснее.

- Мне нравится, как сложилась моя жизнь, - говорит специалист. – Предприятие – это моя опора, дает не только стабильную работу и хороший надежный коллектив, но и другие возможности для реализации и досуга. Я каждый год сажаю лес вместе с коллегами, по возможности отдыхаю в санаториях, участвую в соревнованиях по волейболу, катаюсь на сапах.

Истории сотрудников завода еще раз доказывают, что профессионализм и преданность делу помогают заложить прочную основу гармоничной и счастливой жизни.