«Ни одной песни я не написала на потребу публики»: Диана Арбенина устроила автограф-сессию в Самаре и ответила на вопросы о тату и рэпе

26 мая прошла встреча с певицей Дианой Арбениной.

Сегодня, 26 мая, в одном из книжных магазинов Самары прошла встреча с певицей Дианой Арбениной. Мероприятие было приурочено к концертам, которые артистка даст в Самаре и Тольятти, а также к автограф-сессии ее книги «Без тормозов». Подробнее н том, как это было – в материале «КП-Самара».

Пели хором известные песни

Публика начала собираться за полтора часа до встречи. В ожидании певицы поклонники хором пели ее песни. Когда Арбенина появилась, зал взорвался аплодисментами. Диана была стильной - в модных очках, с небрежной прической, в светлой куртке, чем-то напоминала рэпера. Певица призналась, что сейчас ее дочь увлечена рэпом, и сама она тоже любит это направление. А вот сын, наоборот, осваивает игру на гитаре.

Арбенина поприветствовала поклонников и спросила: что будем делать - сразу подписывать книги или сначала поговорим? Зал, конечно, выбрал вопросы.

«Я очень вам рада, действительно рада. Я начинаю просыпаться, потому что у меня адский джет-лаг. Я прилетела в прекрасную Самару и очень рада, что мне в голову пришла идея этой автограф-сессии. Поэтому сейчас, в очередной раз проснувшись (точнее, перевалившись в горизонтали), я немного не так быстро реагирую на то, что происходит. Но я вам действительно рада», - начала Диана.

«После ваших концертов на другие невозможно ходить»

Одна из поклонниц призналась, что очень волнуется, и рассказала, что недавно ходила на концерт другого артиста, но ушла, сдав билет.

«После ваших концертов ходить на другие просто невозможно. Вы дарите нам безумное количество энергии. Как вам это удается? Раскройте секрет», - спросила девушка.

«Да я просто вас люблю, и все. Что касается других артистов - просто должно быть время, настроение, и, тогда, может быть, нормально "залетит". Я сделала правильный выбор именно с «Ночными снайперами» и буду играть в этой группе всегда. Это крутой результат», - улыбнулась Арбенина.

Затем певица заговорила о том, чего бы ей хотелось от поклонников:

«Мне бы хотелось от вас не то чтобы больше лояльности, а попытаться понять – почему? Если человек, который всю жизнь бегал марафоны, и вдруг начинает играть в шахматы или отказывается от бега, нельзя его сразу за это корить. Можно спросить: а почему? Мне бы хотелось от моей аудитории осмысленности, свободы не бояться задавать любые вопросы, но изначально пытаться понять, а не только принять. И тогда у нас с вами будут отношения, которые устроят обе стороны».

Про детей и воспитание

Диана провела параллель с воспитанием двоих детей - подростков.

«Представляете 16-летних детей? Это абсолютно другой мир, другой язык. Но мы договорились друг друга как минимум слушать. Я спрашиваю у сына: «Почему ты так сделал? Почему ты «бомбанул» банковскую карту сестры? У нас с детьми разные банковские карты. Я даю им 3000 рублей в неделю на карманные расходы. И вот сын взял карту сестры и потратил с нее все. Я спрашиваю: «Слышь, чувак, скажи, зачем ты сделал?» А он отвечает: «Она сама сказала, что можно». А она говорит: «Я не говорила». Что вы думаете, я сделала? Я зашла в приложение банка. Сняла у него две тысячи рублей, что там были, и оставила 26 копеек. Чтобы он понял, что так больше делать нельзя».

Тату как оберег

Следующий вопрос из зала касался татуировок. Одна поклонница спросила об истории нательных рисунков Арбениной.

«Это долгая история. Единственное, что могу сказать: их много. Никогда не делайте татуировки просто так. Все, что вы наносите на тело, должно быть осмысленным. Не нужно просто так пойти и набить себе иероглиф просто как иероглиф. Одна из самых главных татуировок у меня - вот здесь, на руке, маленькая. Это история моего абсолютнейшего, извините, косяка перед детьми. Когда я на нее смотрю, мне стыдно за то, что я позволила себе тогда. Теперь она каким-то образом меня защищает. Это своя история, для меня это своеобразный оберег. Поэтому не надо ничего делать от балды, просто потому что это модно. Сводить татуировки я никому не рекомендую. У меня ни разу в жизни не возникало желания что-то свести, хотя с некоторыми из них я сейчас не согласна. Но это было, и никуда не деться. Ты же не можешь вернуть свои прожитые годы».

Дети и музыка

На вопрос, поют ли дети песни матери, Арбенина ответила:

«Сын играет песни. Когда у него нет учебы, он приезжает с нами на концерты и играет 5-6 песен на сцене. Он действительно неплохо играет на гитаре, сейчас намного лучше, чем многие, кого я вообще видела. А дочка слушает рэп. Она вдохновила меня на новую пластинку, которая выходит 1 июня. Она называется «Рэп для мамы». Дочка составила мне плейлист из своих любимых песен. А дома у нас нет такого, чтобы они меня встречали как звезду. Слова песни «Асфальт» знают, но у нас никогда не было такого, чтобы кто-то воскликнул: «Спасибо, Господи, наша мама - звезда» и тому подобного. Ни в коем случае. Они просто нормальные, избалованные дети. У них мама, которая может быть радостной, слабой, может плакать или жаловаться».

«Песни не пишутся с горя»

Певица рассказала, как рождаются ее песни:

«Песни не пишутся из переживаний, которые лежат на поверхности. Непонятно, что их провоцирует. Вот наша встреча сейчас может спровоцировать что-то через несколько лет. Кто-то из вас может сказать фразу, и она ко мне вернется через полтора года, через месяц или через неделю. Не обязательно сейчас. Песни не пишутся из горя - это точно. Не пишутся из радости. Они вообще не пишутся потому, что ты хочешь, чтобы они писались. Они либо пишутся, потому что тебе кто-то это дает, либо ты их вымучиваешь, и тогда они мертвые. Это страшно, потому что всегда ощущается, когда пишется не песня, а просто человеку очень хочется что-то написать».

По словам Дианы, она ни одной песни не написала «на потребу публики».

«Песни для меня – как ребенок. Поэтому ни одной коммерческой я не написала».

О музыке и книгах

Поклонники спросили, какую музыку она слушает и какие книги читает.

«Сейчас я черный слушаю рэп, очень зависла на этом жанре. Мне нравится рэп, который сейчас предлагают афроамериканские музыканты. А что касается книг... Меня научили читать в три года родители, и для меня это физическая потребность. Не могу сказать, что у меня есть одна любимая книга. Я просто не могу без книги. Даже когда собираюсь в дорогу, беру с собой три-четыре бумажные книги в чемодане. На меня смотрят как на ненормального и говорят: «Есть же приложения, электронные книги». А я их так не чувствую. Мне нужно подержать, понюхать».

Диана призналась, что сейчас уже в третий раз перечитывает Достоевского.

Трогательная встреча

Самым трогательным моментом встречи артистки и поклонников стал диалог с девушкой, которая призналась в сокровенном – раньше она употребляла наркотики. Она рассказала, что два года назад была на концерте Арбениной в Екатеринбурге и тогда певица ей оставила некую надпись, в качестве поддержки (девушка на тот момент была два месяца «чистой»)

Сегодня она пришла поблагодарить певицу за вдохновение и силы, рассказала, что полностью отказалась от химических веществ и в этом ей помогла книга Дианы. Певица вышла в зал, обняла девушку и сказала, что она огромная молодец. Также во время встречи артистка призналась, что уже давно не пьет алкоголь, чему очень рада.

О счастье и ошибках

В финале встречи зашел разговор о счастье.

«Мне слово «счастье» само по себе не нравится. Сочетание этих звуков — «сча», «стье» — мягкий знак, буква «е» в конце, оно меня как-то не убеждает. Чувствую ли я себя счастливой? Я на своем месте. Это абсолютно точно. Ничего не может измениться в этом смысле. Нужно нести этот крест и дальше. Очень важно, как ты живешь, как признаешь свои ошибки. У меня их было много. Каяться нужно, но недолго, чтобы идти дальше, не терять времени. Я его потеряла много. О чем я жалею? О многом. Но я бы в прошлое не вернулась. Сказала бы прошлому «спасибо за все», но не вернулась».

Под конец певица спросила зал: «Слушайте, а вам нужно вообще эти книги подписывать»?

«Да!» - закричали поклонники.

«А у вас их нет, что ли?», - спросила певица.

«Есть!», - хором ответили читатели.

«Ну слушайте, тогда подходите, буду подписывать», - ответила Диана.

