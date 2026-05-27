Закольцуют маршрут и составят карту мусорных «локаций»: создатели туристической тропы по «Самарской Луке» рассказали о планах на 2026 год

В этом сезоне волонтеры проекта «Путь реки» при поддержке Президентского фонда природы проведут инвентаризацию несанкционированных свалок на территории национального парка «Самарская Лука» и составят специальную карту. Экомониторинг стартует уже в эти выходные. Подробнее — в материале «КП-Самара».

В поисках мусорных «локаций»

Создатели пешей круговой тропы в Жигулях отмечают, что во время работы нередко сталкиваются со скоплением мусора, как правило, вблизи населенных пунктов. Виноваты в этом и туристы, и местные жители. Существует еще проблема вывоза отходов из-за труднодоступности некоторых сел.

Для составления карты привлекут волонтеров. Это будут однодневные экспедиции: выезды с ведущим небольшими группами по 5-6 человек. Нужно будет по заранее определенному маршруту прочесывать местность, фиксировать координаты свалки, ее состав, размер. Первые выходы запланированы на 30 и 31 мая. Начнут исследования с села Рождествено и его окрестностей.

После фиксирования проблемных точек вопросы их ликвидации будут решать в системном порядке с привлечением ответственных лиц и федеральных экспертов при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии. Несколько свалок участники проекта уберут своими силами, а также подключат к этому предприятия.

Закольцовка маршрута

Кроме масштабного экомониторинга в этом году волонтеры планируют сомкнуть кольцо для прохождения тропы полностью.

«В нынешнем сезоне мы промаркируем участок юго-западных Жигулей – от горы Плешка до Вислого камня, – рассказала руководитель проекта «Путь реки» Татьяна Суркова. – Это малопосещаемая и неизведанная для многих часть, но не менее красивая. Здесь немного деревьев, где мы могли бы ставить метки, поэтому будем, как и в прошлые сезоны, делать указатели на базе Рождественского лесничества из местного валежника. Когда столбы будут готовы, сделаем несколько выездов на их установку. Рассчитываем открыть всю тропу в августе».

Кроме того, участники проекта обновят уже нанесенные метки. Важно проверить, все ли ранее установленные вдоль тропы столбы пережили зиму. Также в этом году волонтеры обустроят места ночлега для туристов.

«Мы решили систематизировать места, где можно вставать с палаткой. Всего будет 23 точки с доступом к питьевой воде, включая приюты нацпарка в Шелехмети, Подгорах и Бахиловой Поляне, а также стоянки (фестивальная поляна в Ширяево, Ведьмино озеро, Молодецкий курган), – пояснила Татьяна Суркова. – Мы планируем на этих участках установить информационный стенд с названием места, правилами поведения в национальном парке, картой тропы. Костры жечь можно только в приютах, где инспекторы смогут быстро отреагировать. В походы лучше отправляться с горелками».

Напомним, «Путь реки» – это волонтерское сообщество, которое создает одноименный пеший круговой маршрут на территории национального парка «Самарская Лука». Длина тропы 330 км, она позволяет знакомиться с уникальной природой нашего края, сформированной изгибом Волги вокруг Жигулевских гор. Проходит она через 24 населенных пункта. Проект особенно актуален в условиях растущего внутреннего туризма: помогает защитить заповедные зоны, направляя путешественников по обозначенному маршруту.

С 2022 года волонтеры промаркировали и оборудовали более 200 км тропы, обустроили четыре опасных участка, создали сайт-путеводитель. В прошлом году по тропе прошли более 130 тысяч человек. Все желающие могут присоединиться к экологическим и столярным работам, а также принять участие в маркировке тропы (график выходов публикуют в сообществе «Путь реки» в ВК).

