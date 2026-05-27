Главный холостяк «Битвы экстрасенсов» женится. Самарский медиум Олег Шепс сделал предложение своей девушке

Олег Шепс сделал предложение своей девушке фото: социальные сети Полины Еременко

Таинственный взгляд, спокойный голос и поразительная интуиция - именно таким зрители «Битвы экстрасенсов» знают медиума из Самары Олега Шепса. За харизматичным экстрасенсом давно закрепился статус одного из самых загадочных и притягательных участников проекта, а тысячи поклонниц по всей стране мечтали хотя бы о случайной встрече с ним. Но теперь сердца фанаток официально разбиты: Олег больше не холостяк и совсем скоро свяжет себя узами брака со своей возлюбленной Полиной. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав трогательные кадры романтического предложения руки и сердца. Кто же сумел покорить сердце одного из самых обсуждаемых экстрасенсов страны, как развивались их отношения и каким оказалось долгожданное предложение, рассказываем в нашем материале.

Фотограф, певица и блогер

Олегу Шепсу не раз приписывали романтические отношения, однако сам медиум долгое время предпочитал не раскрывать подробности личной жизни. Летом прошлого года во время одного из прямых эфиров экстрасенс признался поклонникам, что состоит в отношениях, но имя избранницы называть не стал. Впрочем, фанаты быстро провели собственное расследование. По совпадениям в сторис и совместным поездкам подписчики вычислили предполагаемую девушку Олега, ей оказалась фотограф и певица Полина.

Полина Еременко фотограф, певица и блогер фото: социальные сети Полины Еременко

Сначала девушка предпочитала скрывать личные страницы в социальных сетях, чтобы избежать повышенного внимания со стороны поклонников Олега Шепса. Однако со временем информации о ней становилось все больше. Известно, что избранница медиума окончила Тюменский государственный институт культуры, а позже переехала в Москву, где начала строить карьеру фотографа. Сейчас девушка активно развивает свои соцсети и уже превратилась в настоящего блогера. За ее жизнью следят более 10 тысяч подписчиков и поклонников.

Совместные путешествия и поездки в Самару

Со временем звездная пара перестала скрывать свои отношения и начала всё чаще делиться совместными фотографиями из путешествий. Олег и Полина вместе посещают разные страны, а прошлым летом медиум привез возлюбленную на свою родину в Самару. Пара провела несколько дней на Волге они катались на сапах, гуляли на лодке и наслаждались летними выходными. Полина не скрывала восторга от города и активно делилась своими впечатлениями и атмосферными кадрами в социальных сетях.

Пара приезжала в Самару прошлым летом фото: социальные сети Полины Еременко

«Просто в шоке от того, насколько Самара красивая», - писала девушка в соцсетях.

Новый 2026 год Олег и Полина также решили отметить в Самаре. По приезде пара отправилась на прогулку по заснеженной набережной Волги вместе со своим четвероногим другом. Влюбленные делились уютными зимними кадрами, наслаждались праздничной атмосферой города и проводили время вдали от столичной суеты.

Новый год Полина и Олег праздновали тоже в Самаре фото: социальные сети Полины Еременко

От массовых отписок до всеобщей любви

Впрочем, поклонники Олега Шепса далеко не сразу приняли новость о его отношениях. После того как стало известно о появлении у медиума возлюбленной, тысячи поклонниц начали массово отписываться от экстрасенса в социальных сетях. Для многих фанаток эта новость стала настоящим разочарованием, и первое время им было непросто смириться с тем, что сердце их кумира оказалось занято.

«От Олега тысяч 20 отписались. Наверное, девочки обижаются, видите ли «Олег только мой и все». Наверное, думали, что у них есть шанс», - шутили фанаты Шепса, которые не отписались от него.

Однако со временем поклонники медиума привыкли к Полине и изменили свое отношение к ней. Сегодня под совместными фотографиями пары все чаще появляются добрые и теплые комментарии, в которых фанаты желают влюбленным крепкого союза, взаимопонимания и большой любви:

«Вы такие милашки! Обожаю вас»

«Какие вы милые, счастья вам. Наши любимые, оба»

Предложение на берегу моря

27 мая возлюбленная медиума Полина Еремина опубликовала в своих соцсетях фотографии, на которых запечатлен момент предложения руки и сердца. Олег сделал предложение на море во время совместной фотосессии, пара была одета в привычные для них темные цвета.

Предложение на берегу моря фото: социальные сети Полины Еременко

При этом предполагается, что помолвка могла состояться еще ранее, во время зимнего путешествия в Таиланд, однако снимки были опубликованы только сейчас. Поклонники с радостью восприняли новость и массово поздравляют пару, желая им счастья и долгой совместной жизни.

Поклонники поздравляют пару с важным событием фото: социальные сети Полины Еременко

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал