Голова собаки, тело лисы: кто такие шакалы и почему они пришли в Самарскую область

В 2024 году в Самарской области были пойманы самец и самка шакала / Фото: журнал "Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии"

В конце мая появилась информация, что на границе с Сызранским районом «второй год фиксируются шакалы». Об этом официально заявили на пресс-конференции министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Однако научного подтверждения этим словам пока нет. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, откуда взялись шакалы, опасны ли для человека и почему ажиотаж вокруг этих животных сильно преувеличен.

Что сказали на пресс-конференции

Информацию о том, что на границе Самарской области якобы замечены шакалы, озвучил заместитель директора по научной деятельности национального парка «Самарская Лука» Станислав Головатюк.

«На границе с Сызранским районом второй год фиксируются шакалы», - заявил он на пресс-конференции, посвященной сохранению дикой природы в условиях роста туризма.

Новость разлетелась быстро. Но что за этим стоит? Действительно ли шакалы обжили новую территорию, или это очередной слух? Чтобы разобраться, «КП-Самара» обратилась к человеку, который знает о шакалах в Самарской области не понаслышке.

Не слухи, а научный факт (но в других районах)

Слухи о шакалах ходили годами. Кто-то видел, кто-то слышал, кто-то уверял, что это просто бродячие собаки. Теперь все официально, но не в Сызранском районе.

В 2024 году ученые впервые задокументировали присутствие шакала (Canis aureus) на территории региона. Статья с этим открытием вышла в начале 2025 года. Один из ее авторов – кандидат биологических наук, заместитель директора Самарского зоопарка Александр Кузовенко. Именно с ним мы связались, чтобы понять, что происходит.

До недавнего времени шакал в Самарской области был гипотетическим видом. Предполагали, что он может быть, но доказательств не было.

Доказательства появились в 2024 году. В январе в Большечерниговском районе добыли двух шакалов - самца и самку. Всего в той стае было шесть особей. В декабре того же года еще один экземпляр (самец) в Кинельском районе.

Животные не просто зафиксированы – из них сделаны чучела. Но в Сызранском районе их пока никто не добывал и не фотографировал.

Однако Александр Кузовенко не отрицает, что шакалы могут быть и там. Вид активно расселяется, в том числе по крупным рекам, и Сызранский район для этого подходит.

Но для науки «кто-то где-то видел» — не доказательство.

«Для того, чтобы был научный документ, должно быть либо тело животного, либо фото- или видеофиксация, — поясняет Александр Кузовенко. — Когда будет материал, с которым можно работать, тогда можно будет сказать точно».

То есть информация с пресс-конференции – это не научный факт, а официально озвученное наблюдение. Возможно, шакалы в Сызранском районе действительно есть. Но подтверждения пока нет.

Откуда они взялись: шли и дошли

Шакал вид южный. Раньше его ареал в СССР ограничивался Средней Азией и Кавказом. Но климат меняется, и животные двинулись на север.

«Они шли, шли и дошли, — лаконично объясняет биолог. — Свою роль сыграло и создание человеком искусственных водохранилищ, прудов, сельхозугодий – для шакала это благоприятные условия».

Согласно научной статье, в Самарскую область шакалы проникли двумя путями: с запада (через Саратовскую область) и с востока (из Оренбуржья и Казахстана). Пока это единичные встречи, но тенденция очевидна.

Опасны ли шакалы для человека?

Самый частый вопрос. И ответ, который многих удивит.

«Наиболее опасен для человека такой хищник, как бродячие собаки, — прямо говорит Александр Кузовенко. — Их численность значительно выше, они не боятся людей и могут нанести реальный вред».

Шакал же для человека практически не опасен. Теоретически он может быть переносчиком инфекций как любой дикий хищник. Для крупного рогатого скота тоже нет. А вот для мелкого рогатого скота (козы, овцы) и домашней птицы шакал потенциально опасен. Но, как говорит Александр Кузовенко, «если утащили курицу, то это скорее лисица, чем шакал».

Шакалы – падальщики. И в основном питаются отбросами, а не охотятся на живность.

Как отличить шакала от собаки или лисы

Визуально шакал – зверь размером чуть меньше средней дворняги. Похож на плотную лисицу, но с головой собаки. Из-за этого его действительно легко спутать с бродячей собакой или лисицей.

Шакалы в Самарской области уже не легенда, а научно подтвержденный факт. Но паниковать не стоит. Для Самарской области шакал пока остается редким гостем. Пригодных мест для его постоянного обитания не так много, в основном поймы рек и берега водоемов. Массового расселения, как в южных регионах, пока не ожидается.

