Патрулируют периметр, ищут «запрещенку» и помогают в поиске людей: как работают и уходят на пенсию служебные собаки

Служебные собаки уходят на пенсию после пяти лет службы / Фото: УФСИН по Самарской области

За нашей безопасностью ежедневно стоят люди, готовые в любую минуту прийти на помощь. Сотрудники силовых структур охраняют покой граждан, выезжают на опасные задания и работают там, где особенно важны выдержка, профессионализм и мгновенная реакция. Но рядом с ними работают и те, без кого эта работа уже давно невозможна – служебные собаки. Преданные, выносливые и невероятно умные, они помогают искать людей и запрещенные вещества, участвуют в задержаниях и спасательных операциях, а главное, становятся настоящими напарниками для своих кинологов.

Недавно стало известно, что сразу 16 служебных собак проводили на заслуженную пенсию. Каждое животное обрело новый дом и любящих хозяев после многих лет службы. «КП-Самара» поговорила со старшим инспектором кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН по Самарской области, лейтенантом внутренней службы Владимиром Негановым о том, как обучают четвероногих сотрудников, на какие задания они выезжают, как складывается связь между собакой и кинологом и в какой момент приходит время завершить службу.

Служба и содержание собак

- Как собаки попадают на службу?

– У нас есть несколько вариантов, как мы подбираем собак на службу. По всей России находятся племенные питомники ФСИН России (они занимаются разведением и выращиванием животных с целью улучшения наследственных качеств поголовья), и мы производим отбор щенков в этих питомниках с учетом их физических данных, состояния здоровья, устойчивости психики и рабочих качеств. Особое внимание уделяем активности собаки, ее обучаемости и способности к взаимодействию с человеком. Самый быстрый способ для отбора собаки, это зайти в комнату к щенкам, и тот, кто первый подбежит к человеку, тот и будет считаться лучшим из тех, кто есть. После того, как отобрали щенков, у них происходит социализация. Чаще всего на службе находятся немецкие овчарки, они считаются универсальными животными. Также у нас на службе есть бельгийские, восточно-европейские, среднеазиатские, кавказские, австралийские овчарки, спаниели, ротвейлеры.

- О каких первоначальных этапах подготовки собаки к службе вы можете рассказать?

- По истечении 11 месяцев служебная собака переходит из статуса «щенок» в статус «учебная собака», за это время с животным проводят первые занятия по дрессировке (тренировке), учат командам «сидеть», «стоять», «лежать», «апорт», «рядом», приучают к специальному снаряжению, но самым важным этапом всегда остается социализация и создание тандема: кинолог-собака.

- Как живут и содержатся служебные собаки?

– Все собаки находятся в вольерах городка для содержания служебных собак, которые находятся при каждом учреждении. В рацион собаки входит сухой полнорационный сбалансированный корм. Закупка корма осуществляется на основании заключения ветеринарной экспертизы. Взрослых животных кормят два раза в день, щенков чаще граммовка рассчитывается по весу и возрасту собаки.

- Как выбирают клички животным?

– Это всегда очень интересный процесс. Некоторые собаки имеют корни из Германии, из Франции и в паспорте у них длинные большие имена. К каждому новому помету собак даются клички на определенную букву. Например, на букву Г – Гром, Гера, кличка должна быть короткой и звучной. В одном из учреждений Тольятти служит на вид агрессивный ротвейлер по кличке Баллу.

- Сколько часов занимают тренировки собак?

– Занятия с собакой проходят по графику. Но не возбраняются и в свободное от службы для кинолога время. Главное – не перегружать собаку и давать стабильный отдых.

Опасные задания

- На какие задания выезжают собаки в Самарской области?

– Караульные, розыскные и патрульно-розыскные собаки патрулируют периметр учреждения. Они необходимы для недопущения побега или своевременного обнаружения следов побега. Собаки конвоя используются, когда перевозят заключенных из точки «А» в точку «Б». Всегда рядом находится собака вместе со специалистом-кинологом, чтобы предотвратить какой-либо побег заключенного. Также есть собаки, которые обучены на поиск запрещенных веществ. Собаки обучаются искать конкретные запахи наркотических или психотропных веществ. Они обследуют учреждения на запрещенные вещества. Также есть собаки, которые необходимы для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Также мы активно сотрудничаем с поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

- Есть ли у животных отпуск или выходные, как у людей?

– Выходные у служебной собаки наступают вместе с специалистом-кинологом. Также можно сказать и про отпуск. Во время выходного служебные собаки не остаются без внимания, они находятся на постоянном контроле дежурных сотрудников, которые ухаживают и кормят их.

Пенсия и отпуск

- Когда служебная собака отправляется на пенсию?

– Есть приказ, регламентирующий кинологическую службу во ФСИН. Согласно нему, служебная собака «отправляется на пенсию» - выбраковывается после 5 лет службы. Продление службы рассматривается в частном порядке по решению комиссии. Если принимается отрицательное решение о дальнейшем прохождении службы, то запускается процедура

по подготовке всех необходимых документов для списания служебной собаки. После завершения всех процедур, мы выкладываем пост и ищем животным новых хозяев. Зачастую сами специалисты-кинологи забирают к себе домой своих напарников на заслуженную пенсию.

- Тяжело собакам адаптироваться к новым условиям?

– Конечно, собака будет скучать по своему прежнему хозяину, но со временем они привыкают к новой семье и условиям. У нас не было случаев, чтобы кто-то жаловался на наших собак, которых мы отдавали по выслуге лет. Была одна история. Мужчина однажды брал к себе нашу собаку,

через какое-то время она умерла, и он захотел завести себе нового друга. Ему нравилось, что собака обученная, знает все команды. Она была настоящим верным компаньоном. Перед тем, как передать собаку новому владельцу, специалисты-кинологи рассказывают обо всех ее минусах и плюсах, о ее характере и других нюансах. Когда мы выставили объявление, что 16 собак ищут новых хозяев, то нам позвонили более 150 человек за первые сутки. У людей есть большое желание завести себе дрессированного питомца.

- Были случаи, когда вы отказывали людям?

– Мы отказываем тем, кто хочет взять собаку и пользоваться ей в служебных целях, например в охранные организации. Таким людям мы отказываем, животное выходит на пенсию, и ему нужен отдых и любовь хозяина.

Сегодня кинологическая служба УФСИН по Самарской области продолжает активно развиваться, а работа специалиста-кинолога остается одной из самых ответственных и интересных в уголовно-исполнительной системе.

