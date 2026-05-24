«Голоса в голове слышит один процент населения»: главный психиатр Самары рассказал о мифах, лечении и настоящей жизни с шизофренией

24 мая отмечается Всемирный день осведомленности о шизофрении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 мая отмечается Всемирный день осведомленности о шизофрении. Вокруг этого диагноза до сих пор больше мифов, чем правды. Одни боятся пациентов как потенциальных маньяков, другие, заметив у соседа странное поведение, требуют немедленной его изоляции. А что на самом деле? Врачи говорят, что это не раздвоение личности и не проклятие гениев. Это хроническое заболевание, которое можно контролировать как диабет или гипертонию. Современная психиатрия ушла далеко от «карательной» медицины XIX века: появились новые препараты, методы реабилитации и даже театральные студии для пациентов. В преддверии Дня осведомленности «Комсомолка» поговорила с главным врачом Самарской областной клинической психиатрической больницы, кандидатом медицинских наук Сергеем Царевым. Он объяснил, как распознать первые «красные флаги», можно ли принудительно лечить агрессивного больного, почему не стоит бояться диагноза и как живут люди в ремиссии - с семьями, работой и творчеством.

Говорить о норме и патологии в психиатрии сложно. Грань достаточно тонкая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как проявляется шизофрения

- Как вы выбрали профессию? Почему именно это направление?

- После окончания института я начал работать врачом-психиатром-наркологом. Это достаточно близкие специальности. На тот момент это направление было актуальным, и я долгое время проработал именно психиатром-наркологом. Вообще, наркология, по сути, является ответвлением от психиатрии, так что их можно считать смежными специальностями. Так что выбор был обусловлен актуальностью и желанием помочь пациентам такого профиля.

- Насколько сейчас распространена болезнь, про которую мы сегодня говорим?

- Считается, что около одного процента всего населения имеет высокую предрасположенность к развитию шизофрении. Есть понятие первичной заболеваемости, это когда пациент обращается за помощью впервые в жизни. И понятие общей заболеваемости, характеризующее количество пациентов на текущий момент, находящихся под наблюдением. Считается, что впервые к врачу обращается один пациент из тысячи, это 0,1%, а всего страдает около 1% населения планеты.

- Люди сами обращаются к врачу или чаще всего их родственники?

- Чаще всего родственники, заметив какие-то изменения и нарушения в поведении близкого человека, подают сигнал. Бывает, обращаются в психиатрическую службу с просьбой оценить состояние пациента и решить, необходимо ли провести экспертизу психического состояния, в том числе в недобровольном порядке. Бывает, пациенты попадают в стационар через скорую помощь. Бывают случаи, когда обращаются самостоятельно. Как правило, это люди с сохраненной критикой, которые могут оценить появляющиеся у них симптомы. То есть путей несколько. Наша служба готова к приему таких пациентов, есть и диспансерное отделение, и стационарное.

Считается, что около одного процента всего населения имеет высокую предрасположенность к развитию шизофрении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Как проявляется болезнь? В детском возрасте что-то замечается или уже во взрослом, внезапно? Какие моменты могут насторожить родственников?

- Как правило, дебютные проявления шизофрении приходятся на возраст от 18 до 40 лет. В этот период основная масса первичных пациентов так или иначе проявляется. О какой-то закономерности говорить сложно, потому что симптомы достаточно разнообразные. Но чаще всего пациенты обращаются с появлением так называемой продуктивной психосимптоматики: возникают голоса в голове, галлюцинации, бредовые идеи, в связи с этим может быть тревога, неадекватное поведение. Эти симптомы обычно приводят к тому, что либо родственники, либо сами пациенты обращаются к врачам.

Про голоса в голове и вирусы

- Голоса в голове это самое необычное и странное явление. Как это происходит у заболевших? Как сами пациенты это объясняют?

- Один из симптомов шизофрении - это наличие галлюцинаций, в частности псевдогаллюцинаций, когда пациент слышит у себя в голове голоса либо в какой-то другой части тела. Они могут носить совершенно разный характер: комментирующий, угрожающий, направляющий. Это голоса, которые пациент слышит не извне, а где-то внутри себя, что приводит к чувству страха и тревоге. И это один из симптомов, который позволяет насторожиться и обратиться к психиатрам.

- Эта болезнь наследственная, передается генетически или может проявиться внезапно у обычного здорового человека?

- До сих пор целостной теории происхождения этого заболевания не существует. Есть несколько теорий, и в разное время преобладали разные теории. Сейчас считается, что наследственный фактор, безусловно, есть. Проведен ряд исследований, которые доказывают, что риск заболеть шизофренией у детей больных шизофренией родителей составляет приблизительно 10%. А если говорить о близнецах, то при наличии шизофрении у одного близнеца риск заболевания у другого составляет порядка 40–50%. То есть четко прослеживается генетическая предрасположенность. Но это не «ген шизофрении» как таковой. Скорее, здесь генетические изменения влияют на нейромедиацию. В головном мозге есть система нейромедиации - это передача импульса из одной клетки в другую с помощью химических веществ, нейромедиаторов или нейротрансмиттеров. Наследуется не сам ген, а именно изменение дофаминовой системы мозга.

Некоторые пациенты занимаются творчеством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Это теория, считающаяся основной в настоящее время. Считается, что есть генетические факторы и есть средовые факторы. При определенной генетической предрасположенности изменения среды или окружения могут приводить к развитию шизофрении. У человека может случиться что-то, например, потеря близких или несчастье, и это запустит процесс. А бывает, что симптомы появляются абсолютно без каких-либо триггеров, на фоне полного здоровья и вполне обычной жизни. Любопытно, что одно время преобладала вирусная теория шизофрении: предполагалось, что вирус может вносить изменения в процесс передачи импульса в головном мозге. Сейчас эта теория не подтверждается, сам вирус-носитель так и не найден.

А что, если это просто тревожность?

- Помимо шизофрении ведь всегда были и другие расстройства - тревожность, депрессия. Они относятся к более «лайтовому» течению болезни, если можно так выразиться? Где грань между нормой и жестким клиническим случаем?

- Патология - это нарушение психических функций, которое, с одной стороны, приводит к определенному неблагополучию, а с другой, может выражаться в социально неприемлемом поведении. Вообще, стоит отметить, что в психиатрии не принято говорить, что есть тяжелые и легкие заболевания. Есть разные степени проявления одного и того же заболевания. Они могут быть незначительными, а могут быть очень выраженными.

Говорить о норме и патологии в психиатрии сложно. Грань достаточно тонкая. В то же время при тяжелом заболевании в стадии ремиссии пациенты ведут себя абсолютно обычно и спокойно. Так что грань между нормой и патологией здесь очень размыта.

Про маньяков и кино

- Шизофрения в современном кинематографе — это неограниченное поле для фантазии режиссеров. Чаще всего таких людей показывают как маньяков и убийц. Так ли это на самом деле или это слишком утрировано?

- Чаще всего это художественный вымысел. Режиссеры, которые снимают фильмы с пациентами, страдающими шизофренией, ставят себе цель гиперболизировать проявления болезни. Это больше вымысел, чем правда. Безусловно, есть симптомы, которые встречаются при шизофрении: бред преследования, галлюцинации. Но то нагромождение симптомов, которое показывают режиссеры, скорее художественный вымысел, чем реальность.

- Как вы относитесь к тому, что многие художники и ученые имели шизофрению? Есть ли связь между гениальностью и этим заболеванием?

- Вообще, связь гениальности и шизофрении четко не доказана. Гениальные люди встречаются и среди обычных людей, и среди тех, кто болен шизофренией. То есть научных подтверждений связи гениальности с шизофренией на данный момент нет.

- Фильм «Остров проклятых», есть ли в нем что-то общее с реальным течением болезни?

- Это как раз тот пример, когда режиссер гиперболизирует состояние пациента. Он показывает, будто человек живет в нескольких измерениях. Поэтому я отношусь к этому скорее как к художественному вымыслу.

Связь гениальности и шизофрении четко не доказана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- То есть не бывает такого, что человек с шизофренией выстраивает свою альтернативную реальность?

- Такое если и встречается, то очень редко.

Видно ли болезнь внешне

- Я еще слышала, что шизофрения часто проявляется на внешности. Какой отпечаток эта болезнь оставляет на облике и мимике человека?

- Существуют различные симптомы шизофрении - продуктивные и негативные. Продуктивные это бред, галлюцинации, их внешне увидеть сложно. А негативные симптомы могут проявляться на определенной стадии болезни, и тогда они становятся заметны и внешне. Это неспособность идти на контакт, безразличие, отрешенность, неспособность к социальному взаимодействию. Так что все зависит от стадии заболевания и от того, преобладают позитивные симптомы или негативные.

- Правда ли, что больные шизофренией становятся неряшливыми, у них пропадает желание за собой следить?

- Это не является четким признаком именно шизофрении. Синдром социальной дезадаптации, как, например, отсутствие внимания к себе, неряшливость, может сопровождать совершенно разные заболевания. Но порой при шизофрении, когда начинает преобладать негативная симптоматика, человек действительно становится неряшливым. Возникает так называемый апатико-абулический синдром: человек становится безразличным, апатичным, безусловно, меньше обращает внимания на свою внешность. Это бывает при шизофрении, но не является ее явным признаком. Так что, если сосед не нравится соседке своим видом, необязательно, что он шизофреник.

- Но очень часто родственники и соседи говорят, что человек не ухаживает за собой, дома грязь, ведет асоциальный образ жизни, тащит домой вещи с помойки. Просят принять меры в отношении него.

- У нас система устроена так: врачи оценивают состояние и принимают решение о недобровольном освидетельствовании или госпитализации при наличии определенных признаков, которые прописаны в федеральном законе. Человек должен представлять опасность для окружающих или для себя. Либо неоказание помощи может негативно сказаться на его состоянии. Поэтому не всегда такие пациенты подлежат госпитализации или психиатрическому лечению. Порой бывает, что человек такой сам по себе.

Опасное ли соседство

- Такие люди опасны? И кому они больше представляют угрозу — себе или окружающим?

- Чаще всего себе, но и окружающим тоже. Когда у человека острая фаза заболевания, и мы наблюдаем такие симптомы, как бред преследования или галлюцинации, когда появляются голоса, которые комментируют и могут носить императивный характер, то есть говорить пациенту: «иди туда, сделай то-то», в таком остром состоянии он действительно может представлять опасность. Задача и родственников, и соседей сделать так, чтобы пациент как можно скорее попал к специалисту. Потому что оборвать эту симптоматику современными средствами сейчас не представляет большого труда. Современные лекарства хорошо купируют проявления острой фазы.

На территории Самарской областной клинической психиатрической больницы есть исторические здания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- То есть пациент из этого состояния потихонечку выходит?

- Да, назначается лечение, и он выходит из этого состояния. Пациент уже не представляет опасности, потому что бред и галлюцинации перестают его беспокоить.

О современной психиатрии

- Скажите, насколько современная психиатрия отличается от той, «карательной», которая была, скажем, в XIX - начале XX века, когда пациентов приковывали к кроватям и обливали холодной водой?

- Изменения колоссальные. Меняется подход к терапии таких пациентов, меняется понимание самой болезни. Общество становится более терпимым, оно понимает, что шизофрения - это хроническое заболевание, которое требует лечения, а не просто изгнания и изоляции. Второе - это развитие фармакотерапии, появление новых препаратов делает лечение психических расстройств более прогнозируемым. Спектр воздействия меняется, мы можем влиять на разные симптомы заболевания. Это тоже меняет сроки лечения, прогноз и подходы к реабилитации пациентов. К счастью, сейчас психиатрия становится менее стигматизированной и более человечной. И психопрофилактика, которую мы должны вести как специалисты, направлена как раз на разъяснение обществу.

- Делается ли сейчас электросудорожная терапия?

- Электросудорожная терапия применяется. Она входит в клинические рекомендации, в том числе при лечении шизофрении. Мы ее проводим, и порой при тяжелом течении, на определенных фазах заболевания, она используется. В 2025 году мы приобрели аппарат транскраниальной магнитной стимуляции, он тоже используется при лечении шизофрении. Он показывает неплохие результаты. Вообще, лечение развивается, появляются новые методы наряду со старыми.

- Пациент с шизофренией в ремиссии может вести обычную социальную жизнь?

- Да, безусловно. Это одна из задач психиатрической службы на этапе диспансерного наблюдения. Пациент получил курс стационарного лечения, выписался с определенными рекомендациями. Для того, чтобы предотвратить дальнейший рецидив, он должен принимать терапию. Задача участкового врача-психиатра - объяснить и родственникам, и самому пациенту необходимость строго соблюдать дозировку и режим приема препаратов, контролировать введение, подобрать нужную дозу и режим.

Безусловно, есть формы шизофрении с неблагоприятным прогнозом. Таким пациентам очень сложно подобрать дозировку, лечить их тоже сложно. Но большинство пациентов с шизофренией - это все-таки те, у кого периоды обострения чередуются с периодами ремиссии. В период ремиссии четко подобранная адекватная терапия приводит к тому, что симптомы исчезают полностью. Нет болезненных проявлений в виде бреда, галлюцинаций. Человек ведет нормальный социальный образ жизни и практически неотличим от обычных людей.

- Эти пациенты знают, что у них такое заболевание?

- Безусловно. Пациент выписывается из стационара с определенными рекомендациями. Другое дело, что в ряде случаев пациенты могут быть не согласны со своим диагнозом, отказываться от приема препаратов. Но все-таки большинство пациентов выписываются с рекомендациями, понимают и осознают необходимость постоянного лечения в стадии ремиссии.

«Красные флаги»: когда бежать к врачу

- Какие «красные флаги» могут проявиться, чтобы родственники смогли заметить и насторожиться?

- Как правило, это изменение поведения. Появление бессонницы либо сонливости, раздражительности, апатии, агрессии. Понятно, что они вполне вероятно укладываются в рамки нормы. Но, тем не менее, изменения по сравнению с обычным состоянием должны, с одной стороны, насторожить, а с другой - дать повод просто пообщаться с родственником, побеседовать, выяснить причину. И если причина не ясна и изменения, по мнению родственников, уходят за рамки привычных норм, лучше все-таки обратиться к специалистам. Прийти и поговорить с врачом.

На территории психиатрического диспансера есть храм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У нас есть такие понятия, как мультидисциплинарный подход, мультидисциплинарная бригада. Если существует определенная стигматизация в отношении врача-психиатра, можно пообщаться с психологом или психотерапевтом. Они проведут диагностику, оценят состояние и помогут понять, выходит ли поведение человека за норму или нет.

Про личный опыт

- Скажите, что вас лично поражает в таких пациентах?

- Знаете, поражает их стойкость в плане принятия болезни и борьбы с ней. Это достаточно мужественные люди. Люди, которые справляются с проявлением психопродуктивной симптоматики, пытаются социализироваться и жить нормальной жизнью. Поражает их желание быть в социуме, жить обычной жизнью.

- Расскажите про успешные случаи лечения. Например, у человека была шизофрения, а сейчас он ведет социально активную жизнь, завел семью.

- Таких пациентов достаточно много. Полного излечения от шизофрении нет. Но, по данным эпидемиологических исследований, при определенных формах шизофрении до 25% пациентов могут спокойно жить в ремиссии. И у нас такие пациенты есть. После первого эпизода обострения человек проходит курс лечения в стационаре, ему подбирают адекватную терапию. Пациент, принимая препараты, совершенно спокойно живет в социуме, создает семью, работает. Таких примеров достаточно много. Это повод для родственников не опускать руки. Нужно понимать, что надо действовать вместе с врачом и стараться выполнять рекомендации.

- Насколько важна роль родственников в домашней реабилитации?

- Очень важна. Во-первых, важно довести пациента до врача. Во-вторых, нужно понимать: это хроническое рецидивирующее заболевание. Оно случилось, оно диагностировано. И на период пребывания в стационаре, и на период амбулаторного лечения нужна моральная поддержка пациента, а также помощь в приеме препаратов. Препараты должны приниматься по определенной схеме. Разъяснить родственникам это тоже должен врач. Доктор не просто назначает лечение, но и объясняет родственникам, в чем их задача на текущий момент. Потому что бывают разные люди: кто-то отказывается от родного человека, кто-то полностью не принимает его болезнь. Кто-то считает, что можно прерывать терапию и пропускать прием лекарств. Сейчас препаратов очень много, можно подобрать лечение практически для большинства случаев.

- Насколько важна роль творчества, арт-терапии? Я знаю, в психоневрологическом диспансере есть даже театр.

- Это функция социализации пациентов. На разных этапах болезни они испытывают потребность в выражении своих мыслей и эмоций. По возможности в стенах больницы мы стараемся помочь, и с театральными способностями, и с музыкой. Есть небольшие постановки, которые пациенты готовят. В амбулаторном отделении пациенты занимаются рисованием, лепкой, поют, играют на музыкальных инструментах, готовят небольшие концерты к праздникам. На них приходят сотрудники, другие пациенты и родственники. Творчество помогает самореализации, выходу в социум, восстановлению социальных навыков. Все это способствует тому, чтобы ремиссия длилась как можно дольше.

- Последний вопрос. Как поддержать свое психическое и ментальное здоровье в нынешнее неспокойное время?

- К сожалению, жизнь преподносит все больше негативных вызовов, которые требуют сохранения психического здоровья. Сложно говорить о каких-то специфических фактах. То, что рекомендуется для здорового образа жизни, можно отнести и к профилактике психических заболеваний: это нормальный режим сна и отдыха, стрессоустойчивость, хотя это сложно тренировать, поддержка близких, ну и конечно, не принимать психоактивные вещества. Больше акцентировать внимание на позитивных моментах, напитываться положительными эмоциями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал