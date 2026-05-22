Пена как от порошка: в Самаре заметили непонятный налет на озере в парке Металлургов

Плотная пена появилась у берегов. Фото: Честная Самара | https://vk.com/wall-139177113_1622045

Жители Самары опубликовали в социальных сетях кадры странной пены. Она скопилась у берегов озера в парке Металлургов. В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые предположили, что появление пены связано с химикатами, другие считают, что это может быть из-за водорослей. Кандидат биологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина рассказала «КП-Самара», с чем может быть связанно это явление.

Нужна экспертиза

Необычная плотная пена у берегов озера в парке Металлургов в Самаре привлекла внимание общественности в конце мая. Интернет-пользователи считают, что она появилась на поверхности воды из-за избытка минеральных веществ, однако эксперт опроверг эту информацию.

«Не исключено, что в воду попали химикаты или моющие средства. Больше похоже на пену от порошка. К водорослям такая пена не имеет никакого отношения. Конечно, чтобы более детально разобраться в ситуации, нужна экспертиза. Проверить воду необходимо в лаборатории», - объяснила биолог.

Вообще, появление пены на поверхности воды может быть по естественным и антропогенным причинам. К естественным причинам, по словам Валентины Ильиной, можно отнести: разложение органики, деятельность рыб и цветение водорослей. При этом пена имеет другую структуру. К антропогенным причинам чаще относят: стоки моющих средств, промышленные сбросы и другие нефтепродукты. Часть предположений можно отбросить из-за расположения озера, говорит эксперт.

В воду лучше не лезть

Последствия от загрязнения могут быть непредсказуемыми. Плотная пена затрудняет газообмен, из-за чего нарушается поступление кислорода. Кроме того, пена блокирует доступ солнечного света к толще воды, а при разложении органики возможно размножение бактерий.

«Пострадают наиболее чувствительные организмы. Человеку лучше в воду не лезть», - рекомендовала Валентина Ильина.

При контакте с опасными веществами восприимчивые горожане могут столкнуться с кожными реакциями, аллергическим высыпанием или зудом. Случайное заглатывание воды может вызвать тошноту или рвоту, поэтому особенно важно следить за домашними животными при выгуле у берегов озера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал