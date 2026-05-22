«Суслик исчез, леса стало меньше»: в Самаре стихийный туризм на квадроциклах уничтожает места обитания зверей

Самарская область - дом для десятков видов животных, птиц и растений, в том числе краснокнижных. У нас есть Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Бузулукский бор. Но у этого дома есть проблемы: лесистость области упала с 40 до 13,8%, стихийный туризм уничтожает места обитания, а люди, нашедшие раненую птицу, не знают, куда ее нести. В пресс-центре «Самарской газеты» собрались ученые, экологи, ветеринары и волонтеры. Они говорили о том, как спасать дикую природу и почему без реабилитационного центра и системы мониторинга нам не обойтись.

Лесов стало меньше, суслики исчезли

По данным кадастра объектов животного мира, в Самарской области обитают 10 790 видов животных: от беспозвоночных до млекопитающих. В Красную книгу Самарской области занесены 288 видов. Недавно региональная комиссия приняла знаковое решение - включить в нее сурка, который неожиданно для всех стал исчезать, потому что его «любят» охотники.

«Сохранение биоразнообразия - важнейшая задача человечества. Биоразнообразие - это индикатор приемлемости среды для обитания. Его изменение показывает, что среда меняется, условия меняются, и живая природа вынуждена приспосабливаться», - рассказал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Андрей Ардаков,

Заместитель директора по научной деятельности национального парка «Самарская Лука» Станислав Головатюк привел пугающие цифры: если на рубеже 50-х годов прошлого века лесистость области приближалась к 40%, то сейчас лесов всего 13,8%.

Исчезают не только леса, но и целые виды. Колония большого суслика, которая существовала долгие годы, вымерла. Уже два года зоологи этих животных не отмечают вообще.

Появились и новые виды - шакал, который два года подряд отмечается на границе областью. В Самарской Луке его впервые заметили в 2015 году. Есть и пятнистый олень, который, согласно научным данным, может снижать «чистоту» кровей благородного оленя.

Стихийный туризм и покатушки

Трасса М-5 рассекает территорию национального парка на две части. Дорога забирает жизни животных, которые и сами гибнут, и создают угрозу для водителей. Чтобы минимизировать ущерб, уже 10 лет существует система солонцов (специальных соляных прикормок), которые зимой отвлекают копытных от трассы.

Заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко назвал главную угрозу:

«Основная угроза для диких животных сейчас - развитие экотуризма. Мы стоим на историческом переломе. Такой ситуации не было никогда. Раньше особо охраняемые территории были закрыты для посещения. Это были оазисы, где дикая природа развивалась сама по себе. Сейчас туда зазывают людей. Количество туристов растет в разы. Появилось явление, которое и туризмом не назовешь. Люди садятся на квадроциклы, снегоходы и уничтожают места обитания. Если квадроцикл проехал по склону каменистой степи 20 раз, такая рана, скорее всего, не затянется».

Председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты Самарской области Оксана Ковнир предложила создать программу по исследованию численности популяций на особо охраняемых территориях в рамках развития экологического туризма.

«Это предложение нужно выносить на федеральный уровень. Мы встречались с депутатом Госдумы Валуевым, он нас полностью поддерживает».

Стройка в гнездовой сезон

Старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Иван Павлов привел конкретный пример того, как хозяйственная деятельность и застройка влияют на популяцию птиц.

«На улице Советской Армии между Московским шоссе и Ново-Садовой был пустырь. Там гнездились ястреб-перепелятник, вяхири, дятлы, соловьи. Весь массив снесли в июле, в самый разгар гнездового сезона. Почему это не сделали в октябре или хотя бы в марте? Такие ситуации происходят регулярно. Посмотрите на недострой в районе Врубеля вдоль трамвайной линии напротив Ботанического сада. Там летом почему-то сносят весь травостой вместе с кустами, гнездами и всем остальным», - подчеркнул биолог.

В Жигулевском заповеднике отмечают, что основные угрозы для птиц - это прямое уничтожение (охота, браконьерство), ядовитые химикаты, гербициды и разрушение мест обитания. В Самарской области в 80–90-е годы была проведена большая работа по выделению ключевых орнитологических территорий (КОТР). Представители заповедника считают нужным усилить работу по приданию всем этим территориям статуса особо охраняемых природных территорий.

Куда нести раненую птицу

Значительная часть конференции была посвящена практическим вопросам: что делать, если человек нашел раненого зверька?

Директор ветеринарного центра Елена Чигарева рассказала, что в Самаре более 100 клиник. В каждую приносят диких животных - белок, сов, соколов. Но проблема в том, что ветеринары, спасая краснокнижное животное, сами становятся нарушителями. Штрафы за изъятие из природы животного, находящегося в Красной книге, налагаются большие.

«У нас нет условий для содержания диких животных, наше помещение находится в городской среде. Мы можем оказать помощь, если нужна операция, вывести из наркоза, но нам нужно понимание, куда его отвезти дальше. Мы даже готовы это делать собственными силами».

Она рассказала, как они уже взаимодействовали с Самарской Лукой - передавали двух чеглоков, которых ветеринары выходили. Но были сомнения: то ли это краснокнижный сапсан, то ли обычный чеглок.

«Я взяла на себя ответственность: сама повезла в Жигулевск, потому что, если что, я буду отвечать, чтобы не подставлять сотрудников. У меня в багажнике ехала картонная коробка с этой птичкой. Поэтому нам нужен региональный регламент оказания помощи диким животным. Мы готовы стать центром, на базе которого это можно отработать», - сказала Чигарева.

Зоопарк не может заменить реабилитационный центр

Очень часто раненых диких зверей несут в зоопарк. Александр Кузовенко объяснил, что этого не надо делать, что в зоопарке нет возможности разместить и вылечить. На этой территории живут свои обитатели. Правильный путь - это создание реабилитационного центра с хирургией, карантином, вольерным комплексом и штатом специалистов, которые понимают, кто перед ними, можно ли выпустить его в природу или что делать, если животное не выпускное.

Ветеринарный врач-орнитолог, генеральный директор межрегиональной общественной организации по охране и изучению летучих мышей Екатерина Девятова рассказала о волонтерском движении «Крылья небес» и «Стрижи Самары». В 2024 году в группу ВКонтакте было 1000 обращений от людей, нашедших птенцов стрижа, 700 птиц вернулись в природу.

Она объяснила, почему так важны специалисты, и поддержала идею создания реабилитационного центра.

«Человек видит стрижа, лезет в интернет, читает, что стрижа можно выкормить творогом и яйцом, и покупает это в магазине. Тогда как единственно верный рацион для насекомоядных птиц – это насекомые. К тому моменту, когда человек со стрижом доходит до волонтеров, птенец после творога и яйца находится в тяжелом состоянии».

Поэтому участники сошлись в главном: нужно создавать реабилитационный центр для диких животных, вести просветительскую деятельность, а также разработать региональный регламент помощи животным и птицам. Также нужно ввести системный мониторинг популяций и строго контролировать стихийный туризм.

