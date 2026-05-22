«Родители сами покупают детям вейпы»: самарские врачи и психологи рассказали, почему нужен запрет электронных сигарет

Подростки «парят» в школьных туалетах, на остановках и даже за партами. Вейпы давно перестали быть чем-то запретным. Учителя бьют тревогу, но вот родители не видят в вейпах вреда. А некоторые мамы и вовсе покупают детям эти «безопасные игрушки». В Перми электронные сигареты уже запретили. Самарская область только обсуждает такую возможность. 21 мая в «Самарской газете» собрались врачи, психологи, педагоги и представители УВД. Они объяснили, почему вейпы опаснее, чем кажется, почему запрет - не панацея и что делать, если ваш ребенок уже парит.

Хитростью обходят закон

Пермский край стал пионером - с 1 сентября 2026 года там вступит в силу закон, который запрещает не только розничную продажу, но и хранение, а также распространение вейпов и другой никотинсодержащей продукции.

Что касается Государственной Думы, здесь ситуация иная. Пока нет ни закона, ни даже законопроекта, ограничивающего потребление вейпов. Есть серия интервью различных спикеров. Самый известный из них - председатель Госдумы Вячеслав Володин, он заявлял, что подобные инициативы находятся на рассмотрении. Но речь идет не о прямом запрете на федеральном уровне, а о передаче регионам права вводить такой запрет самостоятельно.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец объяснил, почему вообще потребовался запрет. По его словам, производители вейпов с самого начала сознательно обманывали людей, пытаясь обойти 15-й федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Они то заявляли, что это не курение, чтобы не подпадать под запрет, то утверждали, что их продукция – это не реклама сигарет. А потом и вовсе объявили вейпы средством отказа от курения.

«Следующие поколения устройств базировались на откровенной и осознанной лжи. Давайте назовем вещи своими именами. Все, что происходило с электронными устройствами, это разные степени хитрости, попытки обойти закон», - уверен Муравец.

Специалист подчеркнул, что производители вступили на скользкий путь злоупотребления правом, и правовой ответ должен быть соответствующим. Первый шаг уже сделан - с 2024 года эти устройства уравнены в ограничениях с обычными сигаретами. Но, по его мнению, государство будет вынуждено отреагировать жестче.

Полный запрет на горизонте

Елена Ефремова, представитель Общественного совета МВД России по Самарской области, добавила, что инициатива уже поддержана Госкомиссией. Речь об инициативе первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Если Госкомиссия поддержала, то в большинстве случаев это значит, что инициатива пройдет. Мы можем понимать, что скоро она каким-то образом будет реализована. Речь идет о полном запрете оборота, производства и всего, что касается электронных средств доставки никотина».

Пермский эксперимент

Что касается Перми, говорить о результатах пока рано. Никакой статистики нет. Разве что экономисты могут сказать: скорее всего, увеличилось количество продаж в соседних регионах. У Пермского края как минимум пять соседей, туда и едут потоки людей за вейпами.

При этом Пермский край уже 20 мая обнародовал поправки к своему закону. Оказалось, продавцы неправильно поняли новый закон и считают, что жидкости для заправки под запрет не попадают. А законодатель считал, что расходники тоже должны быть запрещены.

Социальная значимость важнее

Елена Ефремова прокомментировала возможные последствия запрета для правоохранителей.

«Нагрузка на правоохранительные органы возрастет, если у нас такое введут. Но все к этому готовы. Социальная значимость перекрывает все затраты, которые мы можем понести. Посыл понятен, все понимают, что это необходимо».

Она также рассказала о профилактической работе, которая уже ведется. Только за последние семь дней УВД провело мероприятия в школах и колледжах.

«Как преподаватель я могу сказать, что это не бесполезно. У меня есть ощущение, что есть обратная связь. Когда выступают представители Минздрава, это действеннее, чем если скажу я. Детям это правда залетает. Они слышат, есть обратная связь».

Цифра потребления растет

Несмотря на профилактику, статистика неутешительна. Специалисты отметили, что с 2018 года количество продаж вейпов по Самарской области выросло в 10 раз. У каждого у многих школьников эти устройства находятся в портфелях вместе с учебниками и тетрадками.

Татьяна Золотарева объяснила, в чем коварство электронных устройств. В количественном отношении токсичных компонентов в них меньше, потому что это синтетический продукт, а не естественный, в котором тысячи компонентов. Но по факту получается опаснейшая вещь, потому что электронные устройства не дают яркой острой токсичности. Тех самых неприятных ощущений во рту или тошноты, как от сигарет. Из-за этого теряется важнейший элемент - обратная связь с организмом. Никотина в организме становится не меньше, а больше. Но дозу человек осознать не способен.

«Раньше курящий чувствовал разницу между одной и двумя сигаретами не по никотиновым эффектам, а по другим. Теперь этого нет. И мы увидели лавинообразное быстрое нарастание зависимости».

Никотин дешевый, картриджи не сертифицируются

Вторая проблема - никотин дешевый. Картриджи должным образом не сертифицируются, и никотина там, скорее всего, не меньше, а больше, чем написано на упаковке.

Третья проблема, которую обозначил врач: степень зависимости определяет доход производителей.

«Из вейпов устройств создали новую, чрезвычайно агрессивную точку входа в курение. Дети после этого обречены на двойную зависимость - сначала от электронных, потом от обычных сигарет».

Канцерогены и ЭВАЛИ-синдром

Неотъемлемые компоненты картриджей - глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании дают альдегиды. Канцерогенный эффект альдегидов доказан десятки лет назад.

Кроме того, врач упомянул ЭВАЛИ-синдром - тяжелейшее поражение легочных тканей: быстрый взрывной тотальный склероз легких, дыхательная недостаточность. Также Татьяна Золотарева привела онкологическую статистику:

«В 2016–2017 годах в Самарской области впервые выявлялось около 1500 случаев рака легкого в год, сейчас — 1200–1300. Снижение есть, но очень медленное. Доля больных с 3–4 стадией по-прежнему высока — до 35–40% от всех новых случаев. Для сравнения: по раку молочной железы эти цифры не превышают 10%;.

Кроме того, с курением связаны рак шейки матки, колоректальный рак, рак почки, а также патологии слизистой полости рта и нижней губы, которые часто приводят к инвалидности и изменению внешнего вида.

Кальяны и термическое поражение

Выступающие затронули тему кальянов. По их словам, в них очень большая доза никотина - буквально эквивалент пачки сигарет за одно употребление. И добавляются два новых фактора. Первое - термическое поражение: высокие температуры повреждают реснитчатый эпителий, который к этому не предназначен. Второе - инфекционные осложнения.

В Самарской области курение и кальяны запрещены в кафе и ресторанах. Исключение — только открытые веранды.

Роль семьи и взрослых

Директор Регионального психологического центра Татьяна Клюева рассказала, что некоторые мамы сами покупают детям вейпы и дают на них деньги. Потому что «парят» сами и считают, что это безопасно.

«Представьте себе: девочка 12 лет и ее молодая мама 32-33 года. Мама спокойно ходит с электронной сигаретой, не вынимая изо рта. Дочка ее спрашивает, и мама дает ей тоже покурить. Такое происходит постоянно».

Причем курить начинают уже в младших классах. У директоров школ в кабинетах стоят целые коробки вейпов, изъятых у детей на уроках. И здесь, по словам Татьяны Клюевой, больше всего должна быть работа с родителями.

Директор центра «Помощь» Самара Татьяна Ушатова подчеркнула, что все химические зависимости вредны и для здоровья, и для психики.

«Любой психиатр скажет, что никотин создает обходной, малозатратный, ленивый, инфантильный путь получения дофаминового удовольствия. При этом, давая этот дофамин, вещество ломает естественный механизм его получения. У ребенка быстро ломается привычный, правильный, здоровый путь получения вознаграждения».

Когда будет закон

С 1 сентября 2026 года правительство планирует предоставить регионам право самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов и никотиновых жидкостей. Пермский край уже действует на опережение: с 1 марта 2026 года там действует полный запрет на продажу вейпов, а в мае местное заксобрание приняло во втором чтении запрет на их хранение и распространение.

Однако специалисты уверены: ситуация в корне не изменится, пока родители видят в вейпах безобидную игрушку. Ни один запрет не сработает, если мама сама покупает ребенку электронную сигарету.