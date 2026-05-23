«Акрон» одержал победу в первом матче со счетом 2:0 Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с «Ротором» в рамках ответного стыкового матча. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому).

«Акрон» - «Ротор» 23 мая 2026 года, онлайн-трансляция второго стыкового матча

Ответный стыковой матч не покажут по телевидению. Посмотреть «Акрон» - «Ротор» можно в прямом эфире в сервисе «VK Видео». Начало трансляции в 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Акрон» - «Ротор»

20 мая команды встретились в третий раз в своей истории. До этого клубы дважды играли между собой в сезоне 2021/22 в рамках Первой лиги. Обе встречи тогда остались за тольяттинцами. В первом стыковом матче в Волгограде «Акрон» в третий раз обыграл «Ротор» и получил комфортное преимущество перед ответной игрой.

«Акрон» завершил прошедший сезон РПЛ на 13 строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы плохо провели весеннюю часть сезона – всего лишь одна победа в 2026 году над «Балтикой» в 27 туре (1:0). Сезон закончился для красно-черных тремя поражениями подряд: от «Краснодара» (0:1), «Ростова» (1:3), а также разгромом от «Крыльев Советов» в заключительном туре (1:4). «Акрон» стал второй командой лиги по количеству пропущенных (53 мяча) и повторил антирекорд РПЛ, пропустив во всех домашних встречах.

Сразу после окончания последней игры сезона с «Крыльями Советов» пост главного тренера «Акрона» покинул Заур Тедеев. На стыковые матчи команду возглавил Мурат Искаков. Искаков входил в тренерский штаб Тедеева.

«Ротор» финишировал четвертым в Первой лиге. По ходу сезона волгоградцы сменили наставника. После 20 тура команду покинул Денис Бояринцев. Вместо него пришел Дмитрий Парфенов. После смены главного тренера «Ротор» провел 14 игр в чемпионате, потерпев только одно поражение.

Клуб из Волгограда стал третьим в Первой лиге по количеству забитых мячей (47) и вторым по пропущенным голам (всего 26 пропущенных).

Букмекеры считают «Акрон» фаворитом в противостоянии. Тольяттинцы хорошо смотрелись в первой игре и добились преимущества в счете в два мяча. Однако не стоит забывать, что красно-черные крайне неудачно играют в Самаре в этом сезоне. Кроме того, что «Акрон» пропустил в каждом домашнем матче, тольяттинцы стали худшей домашней командой РПЛ. Всего одна победа в 15 играх (над «Сочи» в 16 туре), и та далась очень непросто. Однако отыграться с 0:2 «Ротору» будет крайне сложно.