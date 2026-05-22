Город укутал пушистый "снег" Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тополиный пух, жара, май…? В Самаре местные жители удивились раннему появлению пушистого «снега». Пух покрывает улицы, ветки тополей падают от нагрузки, а аллергики не знают, куда себя деть. Кандидат биологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина объяснила «КП-Самара» причины появления тополиного пуха раньше времени.

Виновник всего – жара

Резкие скачки температуры и аномальная жара привели к целому аллергическому «буму». Растения раньше времени стали распространять пыльцу, а тополиный пух только усугубляет положение.

«В этом году действительно тополиный пух стал образовываться раньше, виной тому метеоусловия. Обычно он начинается распространяться с жаркой погодой, в июне».

Майский снег накрыл даже детский площадки Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

В зоне особого риска восприимчивые к аллергии самарцы. Сейчас они не только борются с последствиями цветения, но и с тополиным пухом.

«Аллергическая реакция связана не только с распространением пуха, но и с тем, что на этот пух налетает пыльца, пыль, что усугубляет положение. С другой стороны, тополь очень важен при озеленении городов. Эту проблему можно было бы решить несколькими способами».

Майские сугробы и обрушение веток

Раннее проявление аллергии – не единственная проблема самарцев. На улицах города не продохнуть. Пешеходные дороги, бордюры, палисадники – все покрыто белым майским «снегом». К примеру, целые сугробы образовались во дворе на проспекте Кирова в 13-м микрорайоне. От обилия летающего вокруг пуха начинает свербеть в носу даже у тех, кто не страдает аллергией. А вот в районе пересечения улиц Ковровской и Фестивальной на 113 км ветки тополя уже не выдерживают веса цветущих кистей и ломаются под их тяжестью.

Ветки не выдерживают и рушатся из-за пуха Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Большинство тополей двудомные, поэтому в вопросе решения проблемы важно понимание дальнейших действий. Часто люди просят вырубить конкретное дерево, но лучше всего удалять мужские особи. Именно они вырабатывают пыльцу, да и таких деревьев гораздо меньше, чем женских».

Ветки падают на пешеходные дорожки Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Если вырубать только мужские особи, то, по мнению биолога, возможно снижение уровня пуха и отсутствие той самой пыльцы, от которой так мучаются аллергики. Пух в этом случае выступает как проводник аллергена.

«Вопрос можно решить достаточно быстро. Либо вырубить мужские особи деревьев, либо засадить город гибридными деревьями – женскими особями, не распространяющими пух».

Риски от распространения пуха велики. Страдают не только восприимчивые граждане. Особые опасения вызывают поджигатели тополиного пуха. Поджигание пушистых сугробов является одним из излюбленных развлечений подростков.

Поджигать пух опасно Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за риска возникновения природных пожаров. При поджигании пуха огонь может перейти на сухие растения. Тополиный пух содержит природные масла, которые имеют легковоспламеняющееся свойство. Пух может вспыхнуть от непотушенного окурка, детской шалости и спички.

Огонь из-за пуха распространяется достаточно быстро и может перейти не только на сухие растения, но и на деревянные постройки, гаражи и даже автомобили. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сразу обратиться за помощью по номерам 101 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал