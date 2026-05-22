Груда металла и засохшие розы: что осталось от площадки, где погиб 8-летний Мирон в Самаре

Корреспондент «КП-Самара» побывала на месте трагедии спустя 2 месяца

В середине марта на улице Лукачева, 10 в Самаре погиб восьмилетний Мирон. Мальчик забрался на ограждение на детской площадке, расположенной на крыше паркинга, сорвался с двухметровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прошло два месяца. Корреспондент «КП-Самара» вернулась на место трагедии, чтобы увидеть, что изменилось.

Площадку разбирают?

На входе на площадку сразу встречает груда металла – бывшие элементы конструкций. Часть детских зон исчезла, другие остались на месте. Убрали те конструкции, которые находятся в другом конце площадки, далеко от места, где упал Мирон.

Территория площадки визуально опустела, работники, судя по всему, трудились недавно

Почему их демонтировали, точно неизвестно. Возможно, они были старыми и давно требовали замены. Возможно, решение связано с проверками после трагедии. Напомним, ситуацию взял под контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю самарского управления представить подробный доклад о расследовании.

А может быть, это просто плановая замена, но время выбрано настолько неудачно, что невольно напрашиваются вопросы.

У входа на площадку лежит гора металла

Посреди игровой зоны – небольшие ямы, следы того, что здесь выкопали и демонтировали. Рядом сняли качели. Столбы торчат, а самих качелей нет. Дети по-прежнему бегают по площадке, играют… жизнь здесь не остановилась. Но одно место выдает трагедию…

Лента, запрет и детские рисунки

Лестничный спуск с площадки перегорожен. Прохода нет. На ограждении полосатая запрещающая лента. Это то самое ограждение, откуда упал Мирон. Место обозначено.

Судя по всему, демонтажные работы в самом начале

На заборе до сих пор висят рисунки, их обклеили скотчем, чтобы не порвались. На них сердечки, котики, динозавры. Все посвящено Мирону. К столбу привязаны розы, обмотанные черной лентой. Бордовые цветы давно засохли. Там же – белая машинка и портрет мальчика, нарисованный детскими руками.

Стоишь здесь и комок невольно подступает к горлу.

Жители просят оставить площадку

Новость о том, что на Лукачева разбирают детскую площадку, появилась в пятницу, 22 мая, в соцсетях. Кто-то из жильцов сделал фото с окна. У местных жителей демонтаж площадки вызвал недоумение. Ведь после трагедии нужно было, по их мнению, устранять конкретные опасные элементы, а не сносить все целиком.

Место трагедии ограждено, на сетке разместили предупреждение

«Произошел трагичный случай, да. Но это не повод сносить площадку. Если человек споткнется на тротуаре насмерть, тротуар теперь убирать, что ли?», — пишет местный житель.

«Но ребенок свалился с парапета, который не является частью детской площадки», - возмущаются интернет-пользователи.

«И где теперь гулять детям? Единственную площадку и то отбирают», - рассуждают в комментариях.

Действительно, официальная проверка, проведенная администрацией Октябрьского района сразу после гибели Мирона, зафиксировала, что формально площадка оборудована ограждением по всему периметру, а доступ к ней обеспечен лестничным маршем с поручнями. То есть, с точки зрения чиновников, все было «по нормам».

Прошло 2 месяца, а элементы стихийного мемориала остались

Однако другая часть комментаторов демонтаж поддержала. По их мнению, хоть и площадка безопасна сама по себе, но находится на территории не такой уж и безопасной.

«Конечно, пусть убирают! Если она детская, то почему произошла трагедия? Детская равно безопасная!», - отметил самарец.

Другие интернет-пользователи просят не торопить события. Ведь точной причины демонтажа не называли.

«Дети должны жить!»

После трагедии доступ на площадку был ограничен. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства изучают проектную документацию площадки, назначена строительно-техническая экспертиза, устанавливаются ответственные за содержание объекта.

Детские рисунки все еще висят на столбе

Родители Мирона намерены добиваться, чтобы опасные элементы были приведены в безопасное состояние.

«Мы сделаем все возможное, чтобы там поставили ограждение по всем нормам. Мы пойдем в суд! Если управляющая компания ничего не сделает, мы поставим все за свои деньги», - заявляли они в марте.

«Я не могу перестать винить себя»

Мама Мирона Екатерина после трагедии решила не молчать. Она рассказывает о своем горе в соцсетях: открыто, честно, без прикрас. Публикует видео с кладбища, с похорон. Объясняет: так ей легче справляться, так она чувствует себя не одной.

В комментариях десятки сообщений от людей, которые пережили то же горе – потерю детей. Они поддерживают Екатерину, делятся своими историями, плачут вместе с ней.

Мать Мирона рассказывает о случившемся в соцсетях, публикуя видео с кладбища.

В марте, сразу после случившегося, Екатерина написала:

«Он упал с двух метров и умер. Я не могу перестать винить себя. В голове тысяча мыслей: если бы не отпустила гулять, если бы пошла с ним вместе, если бы я его крепко обняла и сказала, что никуда не пущу. Ах, если бы я знала, если бы меня кто предупредил. Это сон, я хочу проснуться, я не верю».

Недавно супруг Екатерины посвятил Мирону песню. Сама она публикует стихи и фотографии.

Мирона похоронили 18 марта на Лесном кладбище в Царевщине, среди елей.

