Сохранение прописки и уход Дзюбы из клуба: что произошло в матче «Акрон» - «Ротор» 23 мая 2026 года

Тольяттинский "Акрон" уступил "Ротору" в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ фото: ФК "Акрон" (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» уступил «Ротору» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ по сумме двух игр. Встреча прошла 23 мая в Самаре и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Много моментов и отмененный гол

Первый тайм команды провели очень активно, но открыть счет, несмотря на обилие моментов, не смогли.

Уже к 10 минуте «Акрон» создал голевой момент. Пестряков выкатил мяч по удар Дзюбе, однако защитник помешал форварду нанести акцентированный удар.

Через несколько минут Пестряков забросил мяч на дальнюю штангу. Беншимол выиграл верховое единоборство и пробил головой с близкого расстояния - рядом со штангой.

На 16 минуте «Ротор» отметил. Волгоградцы разыграли угловой, после чего последовал заброс на линию вратарской. Эльдарушев попытался пяткой переправить мяч в ворота - игровой снаряд прошел над перекладиной.

Несколько минут спустя Пестряков сместился с фланга и пробил из-за пределов штрафной - голкипер был надежен. Гости тут де ответили дальним ударом. Тереховский чуть не выпустил мяч из рук, но не позволил ему пересечь линию ворот.

На 23 минуте «Ротор» заработал еще один угловой. После навеса игрок гостей отправил мяч в сетку. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Ближе к концу тайма «Ротор» имел еще один хороший момент. Игрок гостей нанес дальний удар, Тереховский справился. Футболист волгоградской команды был первым на добивании, но отправил мяч выше ворот.

Перед свистком на перерыв Пестряков упал в чужой штрафной. Судья изначально назначил пенальти, но после просмотра повтора изменил решение.

Преимущество «Ротора» и еще один отмененный гол

Счет в матче был открыт в самом начале второго тайма. «Ротор» провел быструю атаку, которая закончилась прострелом вдоль ворот. Шильников замкнул передачу. 0:1.

На этом гости не остановились. Во второй половине матча «Ротом» владел инициативой и создал множество опаснейших эпизодов.

Волгоградцы не раз доходили до штрафной «Акрона», били со штрафных, но пробить Тереховского не удавалось.

На 68 минуте гости забросили мяч в штрафную. Нападающий подтолкнул Лончара, а его партнер отправил игровой снаряд в ворота. Однако арбитр вновь отправился смотреть повтор и отменил гол из-за фола на полузащитнике тольяттинцев. Через несколько минут «Ротор» мог забивать опять - нападающий гостей опередил Рочу и мог замыкать прострел с фланга, но Тереховский накрыл удар.

«Акрон» старался отвечать в контратаках. На 80 минуте Марадишвили оказался с мячом в штрафной и мог ставить точку в матче. Однако полузащитник попал в штангу.

Несмотря на обилие моментов у «Ротора» забить второй гости не смогли. По сумме двух встреч «Акрон» сохранил место в РПЛ.

Дзюба покидает «Акрон»

Сразу после окончания матча нападающий «Акрона» заявил, что покидает тольяттинский клуб.

На вопрос журналиста, останется ли футболист на следующий сезон, Артем ответ: «Нет!».