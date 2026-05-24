«Москва! Я в Москве!»: самарские поисковики вернули домой потерявшего память 60-летнего мужчину

В Самарской области завершилась уникальная по своей сложности и трогательности поисковая операция. Благодаря слаженной работе волонтеров, социальных служб и железнодорожников, 60-летний житель Москвы по имени Андрей, потерявший память после инсульта и застрявший в чужом регионе, наконец вернулся домой. Об этом сообщили в областном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пациент без прошлого

Все началось 1 мая. В центральную больницу села Кинель-Черкассы поступил мужчина в тяжелом состоянии. Диагноз инсульт врачи поставили быстро, но с личностью пациента возникла проблема. Мужчина четко называл свои имя и возраст - Андрей Владимирович, 60 лет, однако на вопросы о месте нахождения неизменно отвечал с полной уверенностью: «Москва! Я в Москве!»

Он не помнил, как оказался за тысячи километров от столицы, не узнавал Самарскую область. Связаться с его родственниками через самого пациента не представлялось возможным. Это была типичная ситуация, знакомая каждому, кто сталкивался с постинсультными состояниями: человек жив, но его связь с реальностью нарушена болезнью.

Заявка с горячей линии

15 мая на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» позвонила сотрудница социальной службы села Кинель-Черкассы. Она объяснила ситуацию: в больнице лежит дезориентированный москвич, который ждет помощи, а его пожилая мать, вероятно, даже не подозревает, где находится ее сын.

Волонтеры незамедлительно начали работу. Первым делом они связались с коллегами из Московской области. Те, используя базы данных и отработанные методики, оперативно установили место жительства Андрея. Им оказался город Жуковский. Информация была и радостной, и тревожной одновременно: дома мужчину ждала 84-летняя мама, Нина Семеновна, и неизвестно было, в каком она состоянии.

Разговор с мамой

Когда московские добровольцы дозвонились до пожилой женщины, выяснилось новое препятствие. Женщина имеет серьезные проблемы со слухом. Обычный телефонный разговор оказался невозможен – женщина не слышала волонтеров, соответственно, с ней невозможно было договориться.

Но волонтеры не привыкли отступать. Общение превратилось в трогательную письменную переписку. Они писали крупные фразы на листе бумаги, она читала и отвечала. В ее глазах стояли слезы, но рука вывела главную просьбу: «Привезите сына домой. Сама я не смогу».

Казалось бы, родные найдены. Но история только набирала обороты. Как доставить больного, дезориентированного человека через половину страны?

Логистика невозможного

На этом этапе к делу подключились десятки людей. Сотрудница центра соцзащиты Александра проявила невероятную оперативность: пока шло согласование, она помогла оформить временные документы, подтвердить личность Андрея и даже приобрести железнодорожный билет.

Но главная сложность ждала впереди. Поезд № 013у «Челябинск-Москва», на котором должен был отправиться мужчина, имеет стоянку на станции Кинель-Черкассы всего две минуты.

«Мы не успеем ничего объяснить проводнику», - переживала Александра.

Волонтеры связались с начальником поезда и проводниками напрямую, обговорив каждую минуту маршрута. РЖД пошли навстречу: было достигнуто соглашение, что за дезориентированным пассажиром установят особый контроль, чтобы он случайно не вышел раньше времени.

Эстафета доверия

Поезд тронулся. И началась уникальная операция, возможная только благодаря братству поисковиков «ЛизаАлерт» и неравнодушных людей. Самара, Сызрань, Рузаевка, Рязань - на каждой станции подключались местные добровольцы, которые убеждались, что Андрей Владимирович действительно в поезде, что у него все благополучно.

В Москве на вокзале мужчину уже встречали поисковики Московской области. Они лично довезли до самого дома в Жуковском.

И вот Андрей Владимирович переступил порог родного дома. 84-летняя Нина Семеновна, держа в руках тот самый лист бумаги для разговоров, смогла наконец произнести вслух: «Андрейка, какой ты лохматый…»

Маме 84 года, сыну - 60. Но для нее он навсегда остался «ее Андрейкой», которого она ждала, не переставая верить, что сын вернется. Как именно мужчина попал в Самарскую область и что здесь делал – остается неизвестным.

