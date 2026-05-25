Ни разу не приехала к больной дочери: жительница Самары добивается прав на племянницу, которую бросила родная мать

В Самаре женщина обратилась в общественную организацию, чтобы оформить постоянную опеку над своей несовершеннолетней племянницей. Родная мать девочки добровольно передала ее под временную опеку, после чего уехала в другой регион и перестала участвовать в жизни ребенка. Сейчас юристы вместе с органами опеки разработали план установления постоянной опеки и готовятся к суду с обоими родителями. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Ребенок в опасном положении

В самарскую общественную организацию «Право на счастье» обратилась женщина по имени Алла. Она - родная тетя несовершеннолетней девочки. Женщина рассказала общественникам, что мама Алисы (имя изменено) самоустранилась от воспитания дочери. Формально женщина дала добровольное временное согласие на опеку, и Алла, рискуя собственным спокойствием, взяла племянницу к себе. Но срок временной опеки подходил к концу. Вопрос встал ребром: отдавать ребенка обратно в среду, где им по-настоящему не занимаются, или же добиваться ограничения родительских прав?

Однако, как рассказали в организации, ситуация оказалась куда страшнее, чем предполагалось изначально. Мать девочки жила с человеком, у которого была диагностирована открытая форма туберкулеза. Следствием этой опасной близости стало заражение Алисы этой опасной инфекцией. Это выяснилось, когда Алла забрала племянницу. Сейчас девочка находится в больнице и останется там еще долго.

Сейчас мать девочки живет в другой области. И за все время лечения дочери она не приехала ни разу. То есть женщина не нашла ни времени, ни желания, чтобы навестить своего ребенка.

Когда тетя становится мамой

Но это еще не вся история. Когда Алла только забрала племянницу, у девочки диагностировали умственную отсталость. Диагноз, который для многих звучит как приговор.

Однако тетя не сдалась. Любовь, ежедневная забота, терпение и вера в девочку сделали невозможное. Благодаря усилиям Аллы и занятиям со специалистами диагноз удалось снять. Сегодня Алиса учится в обычном классе обычной школы и ничем не отличается от сверстников.

Общественники не остались в стороне

Услышав историю Аллы и Алисы, юристы общественной организации решили помочь. Вместе с Аллой они отправились в органы опеки. Совместными усилиями был выстроен четкий план действий. Первое – это сбор документов. Алла уже начала процесс, ей подробно объяснили, какие бумаги необходимы для оформления долгосрочной опеки.

Второе – юридическая поддержка. Организация помогает все правильно оформить, чтобы у девочки появилось стабильное будущее. Также ведется работа с ее отцом. У мужчины огромные финансовые задолженности, ребенком он тоже заниматься не намерен. Так что юристы будут добиваться ограничения его родительских прав.

Что еще важно – это коммуникация с матерью. С ней продолжат работать: предстоит выяснить, насколько женщина вообще заинтересована в своей дочери и заинтересована ли вообще.

Добиться длительной опеки

Как говорят общественники, сейчас главная задача - установить длительную постоянную опеку для ее тети. Чтобы у Алисы было надежное плечо, стабильный дом и будущее, в котором она будет в безопасности.

«История Аллы – пример того, как неравнодушие и профессиональная поддержка могут изменить жизнь ребенка. Мы гордимся, что смогли помочь выстроить диалог с опекой. И продолжим быть рядом на каждом этапе: от сбора документов до суда и реабилитации девочки», - говорят общественники.

