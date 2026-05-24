Побил все российские рекорды и стал лучшим бомбардиром в истории клуба: чем запомнился Артем Дзюба в «Акроне»

Артем Дзюба провел за «Акрон» 52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

23 мая тольяттинский «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1) в ответном стыковом матче, но сохранил свое место в РПЛ. Сразу после финального свистка звездный форвард Артем Дзюба объявил, что покидает красно-черных. Чуть позже об этом же сообщило и руководство тольяттинского клуба. Рассказываем, чем запомнился Артем Дзюба в «Акроне».

Пришел свободным агентом и побил множество рекордов

Артем Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября 2024 года свободным агентом. Последним клубом форварда до этого момента был «Локомотив». После «железнодорожников» он остался без команды, сам поддерживал форму и искал возможности остаться в РПЛ. В конце трансферного окна появился вариант с «Акроном», и Дзюба согласился.

Форвард начал приносить команде пользу с первых игр. Выигрывал почти все единоборства, собирал на себе внимание защитников, руководил игрой, создавал атмосферу, забивал и отдавал. Он всегда очень эмоционально реагировал на успехи и неудачи команды.

Артем Дзюба стал первым игроком, вызванным в сборную России, в истории «Акрона». Получив вызов в национальную команду из тольяттинской команды, Дзюба побил один из своих рекордов. 19 марта 2025 года вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Гренадой и забил в концовке первого тайма. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную и позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард обошел по этому показателю Александра Кержакова.

Незадолго до этого Дзюба побил еще один рекорд Кержакова – по голам среди российских футболистов. 9 марта того же года в матче 20 тура с «Крыльями Советов» Дзюба открыл счет, забив свой 234-й мяч за карьеру. Так он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В апреле 2025 Артем Дзюба побил еще один российский рекорд. 19 апреля реализовал пенальти на 23 минуте матча 25 тура со «Спартаком» (2:3). Этот гол стал для нападающего 238-м и позволил ему превзойти рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в РПЛ (Дзюба набрал 267 баллов, рекорд Лоськова составлял 266 очков).

В апреле 2026 года Дзюба побил последний рекорд в составе «Акрона». На этот раз клубный. В 25 туре прошедшего сезона РПЛ в игре с «Рубином» (1:1) форвард сравнял счет. Этот гол стал для Дзюбы последним в «Акроне» - 18-м. Благодаря ему он обошел Андреса Понсе в списке лучших бомбардиров в истории тольяттинского клуба.

Был капитаном и рисковал здоровьем в важнейший момент

Артем Дзюба был лидером команды на поле и ее капитаном. Экс-капитан сборной России не оставил «Акрон» в самый важный момент и помог тольяттинцам сохранить прописку в РПЛ, несмотря на риски для здоровья.

Нападающий получил травму в игре 28 тура с «Краснодаром» и пропустил два последних тура РПЛ. Дзюба вернулся в состав к стыкам, провел оба матча и внес свой вклад в победу по сумме двух матчей. Однако восстановление после травмы должно было длиться дольше. Об этом «Матч ТВ» рассказал представитель игрока Леонид Гольдман:

«Рад, что Артем провел эти два матча без травм. Его восстановление должно было завершиться только через неделю. Но результаты команды в последних турах не радовали, поэтому Артем взял на себя все риски, что выйдет в стыках и будет помогать команде остаться в РПЛ».

Помогал молодым, развивал клуб в медийном плане

Немаловажно, что Артем Дзюба помог «Акрону» в медийном плане. Сам факт его перехода в тольяттинскую команду привлек немало внимания. Дзюба – настоящая звезда отечественного футбола, о которой говорят, за которой следят.

Дзюба известен как личность экспрессивная и даже эпатажная. Он нередко устраивает перформансы на футбольном поле. Период в «Акроне» не стал исключением. Даже наоборот – подарил возможности эти перформансы устраивать. На каждый рекорд у Дзюбы была заготовлена футболка, которую он демонстрировал. Так, Дзюба демонстрировал майку с надписью «У самурая нет цели. Только путь» после рекорда по голам в истории российского футбола, «Был лось, 266 – стал лев, 267» после падения рекорда Лоськова по «гол+пас» и «31. Сильные вместе» после рекорда за сборную России.

Помимо медийности, Дзюба играл важную роль в раздевалке и в развитии молодых игроков. Это отметил владелец клуба Павел Морозов после игры с «Ротором». Сам форвард заявлял, что остался в команде еще на сезон по просьбе молодых футболистов.

«Он нам добавил во всех аспектах, в том числе в медийном. Он добавил в раздевалке. Он бодрит и мотивирует молодых. При нем ряд молодых игроков прогрессировал. Я благодарен за то, что два года жизни и частично здоровье он оставил нашей команде», - сказал журналистам Морозов.

В воскресенье, 24 мая, Артем Дзюба опубликовал в своем телеграм-канале нарезку видео со своими голами в тольяттинском клубе и написал: «Акрон», спасибо за все. Идем дальше»

Всего Артем Дзюба провел за «Акрон» 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.