На этой неделе жителей Самарской области ждет резкая перемена погоды. На смену жаре придут дожди и град. Синоптики также обещают снижение температуры воздуха. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 25-29 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 25 мая, жара еще сохранится. Температура воздуха составит +27...+29 градусов. Ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе может стать порывистым.

Во вторник, 26 мая, температурный фон понизится до +22...+27 градусов. Пройдут дожди и грозы, возможен град. Направление ветра изменится на западное, порывы составят 7-12 м/с, при грозе усилятся до 15-20 м/с.

Дожди продолжатся в ночь на среду, 27 мая. Днем осадки сохранятся, температура воздуха составит +15...+20 градусов. Возможен град. Ветер будет порывистым, во время грозы - до 15-20 м/с.

В четверг, 28 мая, непогода немного стихнет. Дожди пройдут, но гроз синоптики не обещают. Направление ветра изменится на юго-западное, он будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит +15...+20 градусов.

В пятницу, 29 мая, вновь выглянет солнце. Дожди сохранятся, но будут небольшими. За окном потеплеет до +16...+21 градуса.

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют теплое начало недели с последующими осадками. В понедельник, 25 мая, ожидается +29 градусов. А уже во вторник, 26 мая, температура воздуха резко упадет до +20. Начнутся дожди, которые затянутся на всю рабочую неделю. Солнце выглянет вечером в четверг, 28 мая, но погода все еще будет прохладной - до +15 градусов.