Уже на этой неделе более 40 тысяч выпускников Самарской области покинут родные школьные стены. Последние звонки пройдут во всему региону, и до их проведения остаются считанные часы. Рассказываем, когда и как пройдут последние звонки в школах Самарской области в 2026 году.

Последний звонок в Самаре 2026: когда пройдет, во сколько начнется

Последние звонки в Самаре в 2026 году пройдут 26 мая. Время начала каждая школа определит самостоятельно. Министерство образования Самарской области определило предварительное начало торжественных мероприятий - 12.00.

В этом году школьные стены покинут более 40 тысяч выпускников. Это 36 207 учеников девятых классов и более 11 тысяч учеников одиннадцатых классов. При проведении мероприятия будут предприняты все меры безопасности.

Как пройдут последние звонки в Самаре 2026 в случае ракетной опасности

Как сообщили власти Самарской области, в случае ракетной опасности торжественные мероприятия будут перенесены. Если об угрозе объявляется до начала праздника, то в школьных чатах всех участников оповестят о переносе праздничного мероприятия. После отбоя праздник возобновят.

Если сигнал будет дан прямо во время проведения мероприятий, участников разместят с безопасных местах на территории школ.

Запрет на продажу алкоголя в Самаре 26 мая 2026: причины, сроки

В день проведения последних звонков в школах Самары запретят розничную продажу алкоголя. Спиртное не будут продавать с 8.00 до 23.00 26 мая 2026 года.

«Данная мера призвана обеспечить безопасность для выпускников и их семей во время праздничных мероприятий», - сообщили в городской администрации.

Запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и барах.