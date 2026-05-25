Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Уже на этой неделе более 40 тысяч выпускников Самарской области покинут родные школьные стены. Последние звонки пройдут во всему региону, и до их проведения остаются считанные часы. Рассказываем, когда и как пройдут последние звонки в школах Самарской области в 2026 году.
Последние звонки в Самаре в 2026 году пройдут 26 мая. Время начала каждая школа определит самостоятельно. Министерство образования Самарской области определило предварительное начало торжественных мероприятий - 12.00.
В этом году школьные стены покинут более 40 тысяч выпускников. Это 36 207 учеников девятых классов и более 11 тысяч учеников одиннадцатых классов. При проведении мероприятия будут предприняты все меры безопасности.
Как сообщили власти Самарской области, в случае ракетной опасности торжественные мероприятия будут перенесены. Если об угрозе объявляется до начала праздника, то в школьных чатах всех участников оповестят о переносе праздничного мероприятия. После отбоя праздник возобновят.
Если сигнал будет дан прямо во время проведения мероприятий, участников разместят с безопасных местах на территории школ.
В день проведения последних звонков в школах Самары запретят розничную продажу алкоголя. Спиртное не будут продавать с 8.00 до 23.00 26 мая 2026 года.
«Данная мера призвана обеспечить безопасность для выпускников и их семей во время праздничных мероприятий», - сообщили в городской администрации.
Запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и барах.