Застряла в заборе и умерла от страха: в Самаре спасли косулю, но сердце животного не выдержало

Косуля вставала на ноги и была полна сил. Фото: ВКонтакте/Екатерина Царева

В Самаре в конце мая развернулась спасательная операция. Дикое животное застряло между прутьями ограждения — голова и передние ноги пролезли, а таз — нет. Косуля билась, кричала и пугалась каждого шороха. Ее вызволили спасатели, передали волонтерам, но, к сожалению, спасти взрослую особь не удалось. Корреспондент «КП-Самара» связалась с зооволонтером Екатериной Царевой, которая выхаживает диких животных, и узнала, почему косули так тяжело переносят встречи с людьми и что делать, если вы нашли раненого зверя.

«Да ты маленькая, тихо-тихо, ужас-ужас!»

В воскресенье, 24 мая, жители дома на улице Клары Цеткин заметили необычного гостя. Косуля забрела во двор жилого комплекса и попыталась перелезть сквозь металлическое ограждение. Голова и передние ноги пролезли, а таз — нет. Животное застряло.

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как парнокопытное дергается, пытается освободиться и жалобно кричит. Мужчина, снимавший происходящее, комментирует: «Да ты маленькая, тихо, тихо, ужас-ужас!»

Очевидцы увидели животное и вызвали спасателей. Фото: соцсети

На место вызвали спасателей. Они аккуратно отогнули прутья, освободили животное, обработали раны — место, которым косуля застряла, было разодрано в кровь, шкуры не осталось. Затем косулю передали волонтерам.

Что сказали в департаменте

Редакция «КП-Самара» связалась с департаментом охоты и рыболовства Самарской области. В ведомстве подтвердили, что спасательная операция прошла успешно. Косулю освободили, обработали раны и передали волонтерам. На тот момент животное было живо и, по словам чиновников, находилось в стабильном состоянии.

Позже выяснилось, что, к сожалению, косуля скончалась.

Сделали все, что могли

Редакция «КП-Самара» связалась с Екатериной Царевой — именно к ней в таких случаях обращаются спасатели и департамент охоты и рыболовства. Екатерина занимается спасением и реабилитацией диких животных, в том числе и косуль.

Она объяснила, что косулю привезли к ней в воскресенье, 24 мая. Егерь доставил животное под контролем департамента. А в понедельник утром, 25 мая, косуля умерла.

«У косули не было смертельных травм. Все это можно было вылечить. Причиной смерти стал стресс. Слабое сердце. Взрослые особи очень тяжело переносят встречи с людьми, выход в город, шум, панику», — рассказала Екатерина.

По ее словам, косуля умерла не сразу. Ее привезли, начали лечить, были надежды на спасение. Но взрослые особи выживают гораздо реже, чем косулята.

«У взрослых косуль выживаемость очень маленькая, если их напугали, настрессовали. Это прям скорее чудо, если она выживет. А маленьких косулят выходить проще. В прошлом году у меня было много случаев — ловили, выхаживали, выпускали в естественную среду обитания», — говорит Екатерина.

Уже второй несчастный случай

Екатерина рассказала, что это уже не первый случай за 2026 год. Месяцем ранее, в начале мая, ей пришлось выезжать на спасение другой косули.

«Это вторая косуля уже в этом году у меня. Та была в Красноярском районе. Я ее до клиники не довезла — умерла по дороге. А эту привезли. Вроде успокоили, вроде все нормально: обезболивающее уколола, антибиотик. Все под контролем врача и охотного хозяйства. Тут как Бог распорядится», — говорит волонтер.

Несмотря на лечение и уход, взрослая косуля не выдержала стресса. Екатерина призналась: такие случаи переживает с трудом.

«То, что делают люди, они делают из соображений помочь, а получается — хуже. Я очень тяжело переношу смерть косули. Вообще, каждый раз мне кажется, косуля — это какое-то тотемное животное. Лисы у меня помирают, разное бывает — я спокойнее реагирую. А с косулями у меня сразу истерика», — признается волонтер.

«Любые телодвижения могут ее убить»

Косуля, которую вызволили на Клары Цеткин, была взрослой. Екатерина объясняет: даже сам процесс освобождения — стресс для животного. Спасатели разогнули решетку, рядом были люди, камеры. Кто-то снимал, кто-то переживал, кто-то пытался помочь.

«Любое другое животное с другим сердцем спокойно перенесет этот стресс. Если нужна операция или лечение — мы спокойно все сделаем. А с косулями все жестче. Она может напугаться в моменте и умереть через пять минут. Любые телодвижения, которые ее пугают, могут ее убить», — предупреждает волонтер.

Екатерина надеется, что в будущем таких трагедий станет меньше.

«Мне обещали отдать пистолет с наркозом, чтобы уменьшить эти стрессовые моменты. Надеюсь, дальше нам станет полегче с этим», — делится планами Екатерина.

Не приближайтесь, не снимайте, звоните спасателям

Екатерина обращается ко всем, кто увидит дикое животное в городе:

«Не надо подходить! Стоять поодаль и ждать, пока приедут специалисты, которые быстро освободят животное и вколют что-нибудь антистресс. Самим спасать — ни в коем случае не надо! Это пугает зверей, и они сами себя загоняют».

Она уточняет: чем больше людей, камер, шума — тем выше риск, что косуля умрет от страха прямо на месте.

«Здесь я не знаю, насколько долго это длилось, насколько долго она была в заборе, сколько людей мимо прошло, насколько ее напугали, наснимали. Нужно сторониться таких ситуаций и сразу звонить — МЧС, а МЧС уже позвонит туда, куда надо, в департамент», — призывает волонтер.

Косули в Самаре — не редкость. Местные жители говорят, что они переплывают Волгу с другого берега и заходят в город.

Если вы увидели косулю:

· Не приближайтесь. Не разговаривайте громко, не машите руками, не снимайте на телефон в упор.

· Не пытайтесь помочь самостоятельно. Не ловите, не кормите, не поите.

· Вызовите спасателей — звоните 112 или в МЧС. Операторы сами свяжутся с департаментом охоты и рыболовства.

· Если животное застряло или ранено — не пытайтесь его освободить. Дождитесь специалистов с наркозом.

