Убил мать и накормил гостей человечиной. Суходольский людоед отсидел срок и вышел на свободу

Убийца вышел на свободу пару лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Пятиэтажный дом на улице Суворова в Суходоле на первый взгляд ничем не отличается от остальных. Старушки судачат на лавочках, дети бегают на площадке, наполняя двор заливистым смехом. Но услышав имя Сергея Гаврилова старожилы дома замирают: «Конечно, помним такого, как забыть этот ужас...». Гаврилов – фигура печально известная не только в Сергиевском районе, но и за его пределами. 17 лет назад он жестоко расправился с собственной матерью, бросил тело на балкон и ушел в запой. А когда еда в доме закончилась, мужчина внезапно «вспомнил» о трупе... Гаврилова осудили за убийство и надругательство над телом. Он отсидел и уже вернулся в родной Суходол. Сейчас убийца ходит по улицам, а жители дома на улице Суворова заявляют: они сделают все возможное, чтобы он вновь не стал их соседом.

Ударил кирпичом и задушил из-за денег

История, как ни печально, начиналась очень тривиально. 27-летний Гаврилов, уже побывавший в тюрьме, вернулся домой. Его 55-летняя мать Любовь Гаврилова как раз только вышла на пенсию. Первую выплату она получила в январе 2009 года, 11 числа. Сын сразу оживился: выпить хотелось, а идти работать – нет, поэтому он начал клянчить деньги у матери. Когда Любовь отказала, Сергей набросился на пенсионерку. Он ударил ее кирпичом по голове, а потом накинул на шею электрический шнур. Когда женщина умерла, Гаврилов вынес тело матери на балкон и забросал тряпьем.

Соседи до сих пор вспоминают тот день с содроганием. О Гаврилове говорят однозначно: это не тот тихий скромный парень, от которого никто не ожидал подвоха.

«Он же сидел уже, и пил постоянно. Выйдет на улицу, стрельнет сигарет у мужиков и обратно уползал в свою берлогу, дальше пить. Нехороший», – качают головой соседи.

Зато Любовь Гаврилову соседи видели довольно часто, поэтому, когда она пропала, встревожились. Сын выдавал разные версии: одним говорил, что уехала, другим, что мать лежит в больнице. Соседи даже не думали, что все это время женщина находилась рядом, на балконе первого этажа, прямо у подъезда, упокоенная под грудой тряпья.

«Она там 39 дней пролежала. Мы же все это время мимо ходили! Как вспомню, так вздрогну», – с ужасом вспоминают соседи.

Женщину нашли только в феврале. В квартиру заглянул участковый и решил проверить балкон. Он не поверил своим глазам: там лежал окоченевший труп Любови Гавриловой. Вместе с тем, что осталось от ее ног.

«Соседка как раз к ним заходила по делам, смотрит, там участковый. А дальше помню: бежит лестнице и кричит: мне плохо, мне плохо, помогите!», – рассказали «Комсомолке» соседи.

Тот самый балкон, на котором убийца хранил тело. Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА.

Ел сам и кормил гостей

То, что происходило в квартире Гавриловых той зимой, до сих пор приводит в шок жителей Суходола. Сергей несколько дней спускал пенсию матери на выпивку, еду и развлечения. А когда еда кончилась, кошелек опустел, а чувство голода стало невыносимым, он решился на отчаянный шаг.

«Он срезал с тела куски мяса и еду из них готовил. Бульоны, картошку, макароны по-флотски. К нему какие-то девушки приходили, он и их кормил», – морщась от отвращения вспоминают жители дома.

Этот факт подтвердили и правоохранители. На Сергея завели уголовное дело за убийство и надругательство над телом. Мужчина заявил, что на такой шаг его толкнуло чувство голода. И вообще, мясо ему не понравилось – мол, слишком жирное.

Людоеда осудили на 14 лет и 3 месяца и отправили в ИК-3. Там он получил среднее образование и специальность каменщика. А спустя несколько лет, в 2018 году, попросился на свободу. Суд ходатайство не поддержал, сославшись на нарушение режима и регулярные конфликты.

Однако пару лет назад Гаврилов все-таки вышел на свободу и вернулся в родной Суходол.

Жил в сараях, а после вышел на работу

Квартира, в которой произошло жестокое убийство, до сих пор пустует. Ее выставляли на продажу, но покупатели в очередь не выстраивались. История Гавриловых к тому моменту разлетелась далеко за пределы Самарской области, а в Сергиевском районе ее знали абсолютно все. Однажды покупатель все-таки нашелся, но, узнав историю «нехорошей квартиры», от покупки отказался. Так она и стоит: одинокая, звенящая зловещей тишиной, с пустыми стенами, хранящими память о страшных событиях 2009 года.

Вернуться туда Гаврилов уже не может, но к родному дому все-таки приходил. Соседи вспоминают, что видели его пару лет назад:

«Он ошивался около гаражей и сараев. Жить-то негде, видимо, там и спал. Потом на работу вышел, в магазин стройматериалов. Где он сейчас мы не знаем, но вряд ли куда-то уехал. Кому он нужен?».

Жители дома отмечают: к ним во двор ему дорога закрыта.

«Запретить ходить ему здесь мы не можем. Но если вдруг он каким-то образом решит тут поселиться – не позволим! И до области дойдем, если нужно, и до Москвы».