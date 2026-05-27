Не молодой, а золотой картофель: самарцы пожаловались на цены в продуктовых магазинах

В Самаре пользователи социальных сетей удивились ценами на молодой картофель в гипермаркете. Судя по опубликованной фотографии, стоимость килограмма корнеплода составляет 176 рублей. «КП-Самара» изучила статистику Росмониторинга и цены в магазинах. Как оказалось, фиксированной стоимости не найти.

На прошлой неделе картофель подорожал на 5%

Согласно данным федерального органа государственной статистики по Самарской области, в период с 13 по 18 мая средняя цена картофеля составляла 51,32 рубля. За указанный период стоимость выросла на 5,02%.

Заметно цены упали на свежие помидоры (-14,5%) – 208,38 рублей за кг и огурцы (-13,21%) – 118,94 рублей за кг. Скачок стоимости также коснулся белокочанной капусты (+5,54%), репчатого лука (+5,13%), столовой свеклы (+2,70%).

Ранее эксперты KP.RU рассказали, что цены на корнеплоды в начале лета и конце весны растут из-за сезонности. Самый дешевый картофель можно найти на полках продуктовых магазинов в сентябре и октябре, а традиционное повышение стоимости как раз происходит в мае и июне. Согласно данным Росстата, в прошлом году в среднем по стране дороже всего картошка стоила с конца мая по середину июля. В это время ее можно было купить за 95 рублей за кило. В сентябре же стоимость заметно снизилась – до 40 рублей.

Цены в магазинах скачут

Для того чтобы нагляднее посмотреть за ценообразованием в сетевых магазинах, корреспондент «КП-Самара» посетил сразу несколько точек. Вердикт один – цены везде разные. Так, в известной всеми торговой сети молодой картофель можно купить за 75 рублей/кг по скидочной карте. При этом в другой точке той же сети фасованный картофель со скидкой – 39 рублей/кг.

Обратившись к агрегаторам по доставке продуктов, мы также выяснили, что в среднем килограмм картофеля можно приобрести за 65-70 рублей. За редким исключением его стоимость может быть выше, но на эти цены могут влиять сервисные сборы.

Напомним, даже в разных филиалах одной сети цены на продукты могут отличаться из-за нескольких факторов. На это влияет наличие рядом конкурентов, логистика, расположение магазина, наличие скидок, управление запасами и оборачиваемость. Переживать за резкие скачки цен в одном магазине не стоит. Если товар не по карману в одном филиале, вполне возможно, что в другой торговой сети действуют скидки.

