«Часто сравниваю себя с болидом «Формулы-1»: самарчанка стала трехкратной чемпионкой Европы по бодибилдингу и фитнесу

Дарья Шаповалова стала трехкратной Чемпионкой Европы по бодибилдингу и фитнесу фото: предоставлено героем публикации

Самарчанка Дарья Шаповалова вновь подтвердила статус одной из сильнейших спортсменок Европы. На чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в испанской Санта-Сусанне, она завоевала золотую медаль в категории «Бикини». Эта победа стала для Дарьи уже третьей на европейском первенстве и еще раз доказала, что самарская спортсменка уверенно удерживает лидерство в одном из самых зрелищных и конкурентных направлений фитнес-индустрии. В интервью с журналистом «КП-Самара» Дарья рассказала о депортации своего тренера в Россию и своем строгом режиме.

«Я стала трехкратной чемпионкой Европы»

- Какие эмоции вы испытали в момент, когда услышали свое имя и поняли, что стали чемпионкой Европы?

– Я стала трехкратной чемпионкой Европы, и момент, когда я слышала свое имя как победителя, я переживала трижды. Но к этим эмоциям невозможно привыкнуть, каждый раз это абсолютно уникальное чувство. Я испытывала невероятную гордость за себя и, если честно, в какой-то степени даже не сразу верила в услышанное. Для полноты картины мне недоставало всего одного «пазла» - золота чемпионата Европы. На моем счету уже были победы в абсолютно всех турнирах, в которых я принимала участие. Это крупнейшие всероссийские чемпионаты, международный турнир Siberian Power Show, кубок и чемпионат России, абсолютное лидерство на чемпионате мира. Победа на чемпионате Европы была для меня настолько важной, что от этого момент стал еще более значимым и эмоционально сильным.

- Вы уже участвовали в подобных соревнованиях раньше, чем этот чемпионат в Испании отличался от предыдущего?

– Чемпионат Европы в Испании стал для меня юбилейным - это уже мой 20-й турнир по фитнесу и бодибилдингу. По большому счёту он не отличался для меня кардинально от других соревнований, в которых я уже принимала участие. Я с одинаковой степенью ответственности и значимости подхожу как к региональным, так и ко всероссийским и международным стартам. Конечно, уровень ответственности и «градус» значимости выше, но это не меняет моего внутреннего подхода: я всегда выхожу с целью показать максимум своих возможностей, независимо от масштаба турнира.

- Что изменилось в вас как в спортсменке с прошлого конкурса?

– Я бы не сказала, что во мне, как в спортсменке, произошли какие-то кардинальные изменения за это время. Я «с пеленок» в спорте, поэтому мой базовый подход - дисциплина, концентрация и ответственность остаётся стабильным. С каждым сезоном меняется скорее не «я», а качество формы, деталей и подготовки – она становится более точной, выверенной, шлифуется годами. Опыт добавляет больше понимания своего тела, восстановления и мелких нюансов, которые в итоге влияют на результат. Но внутренне моя задача остаётся той же, максимально качественно делать свою работу на сцене и показывать лучший возможный результат здесь и сейчас. Мой режим подготовки включает высокую шаговую активность, силовые тренировки, кардио, сауну, массажи и другие восстановительные процедуры. Сон, питание, питьевой режим - всё выстроено буквально как швейцарские часы и соблюдается изо дня в день. Для кого-то это может выглядеть скучной рутиной, а для меня - это инструмент достижения больших целей.

«Моего тренера депортировали»

- Насколько строгим было питание в этот раз? Пришлось ли отказаться от чего-то особенно любимого?

– Питание у меня строгое не только в период соревнований - это уже образ жизни профессионального спортсмена. И, наверное, проще перечислить то, что оставалось в рационе, чем всё, от чего пришлось отказаться. Основу моего питания составляли картофель, хлебцы, яичные белки, белая рыба и куриная грудка. В спорте высокого уровня дисциплина в питании играет огромную роль, поэтому иногда приходится жертвовать даже самыми любимыми продуктами ради результата.

- Что оказалось самым сложным именно на этом чемпионате?

– Самым сложным на этом чемпионате стала ситуация, которую невозможно было предусмотреть, моего тренера «тормознули» на границе во Франции и отправили обратно в Россию. Когда мы узнали об этом, конечно, первое ощущение было очень тяжёлым - можно сказать, что мир на мгновение «рухнул», потому что присутствие тренера на таком старте, на международной арене, для меня было ключевым. Поддержка тренера в такие моменты бесценна, и, конечно, его очень не хватало рядом. Но в этой ситуации вся наша команда сплотилась, и это дало мне внутреннюю силу. Я вышла и сделала всё, что от меня зависело, чтобы принести три золота сборной России, и чтобы мой тренер мог мной гордиться, даже находясь далеко.

- Запомнился ли вам выход на сцену?

– Это мой уже 20-й турнир в фитнес-бикини, и за один старт я могу выходить на сцену до 7-10 раз, но при этом я помню практически каждый свой выход на каждом чемпионате, для меня они все особенные. Этот старт не стал исключением, он тоже оставил очень сильные впечатления. За несколько минут до выхода на сцену я не испытываю волнения. В этот момент я чувствую только благодарность к себе за весь проделанный путь, за дисциплину и труд, и благодарность Богу за возможность выйти на сцену и показать себя. А перед награждением я всегда мысленно говорю одну и ту же фразу: «Господи, позволь моей маме увидеть эту победу». Конкуренция на чемпионате Европы была колоссальная, сюда приезжают лучшие атлеты со всей Европы, огромное количество стран и очень большое число участниц. Каждая спортсменка выходит на сцену уже в своей лучшей форме, и за каждой стоит огромный труд, поэтому лёгких соперников здесь просто не бывает. В таких условиях особенно ценна победа, потому что она требует максимальной концентрации, дисциплины и умения показать свой максимум именно в нужный момент.

Как вы оцениваете свое выступление? Все получилось так, как планировали?

– Чемпионат Европы - это как раз тот случай, когда результат превзошёл все мои ожидания. Стать трехкратной чемпионкой Европы - это огромное достижение, и подтверждение того, что я сделала максимум из своих возможностей. В этот день со мной была моя любимая мамочка, которая не пропускает ни одного турнира в моей карьере. Также в зрительном зале присутствовали президент федерации бодибилдинга России Александр Владимирович Вишневский и официальные делегаты сборной России. Это не просто люди, которые поздравили меня с победой, они во многом помогли этой победе случиться. Даже прямо со сцены, во время выступления, я получала от них ценные и очень важные рекомендации «в моменте», которые влияли на ход выступления. Одним из первых меня также поздравил мой тренер Антон Владимирович Муштанов, пусть и находясь за тысячи километров, но оставаясь на связи и поддерживая меня до самого финала!

«Ты выстраиваешь жизнь вокруг тренировок»

- Что вам пришлось изменить в обычной жизни ради подготовки к чемпионату?

– Моя жизнь изменилась не к одному конкретному чемпионату, она изменилась кардинально с первого дня в этом виде спорта, то есть ещё полтора года назад. Это не просто режим «питаться и тренироваться», это жизнь, выстроенная вокруг цели. Ты не вписываешь тренировки в свою жизнь - ты выстраиваешь всю свою жизнь вокруг тренировок. Неважно, свадьба, день рождения или отпуск, ты везде со своими контейнерами, режимом и дисциплиной. Нет «пятничных вечеринок», есть режим, сон и восстановление. Нет настроения на тренировку? Значит идешь без настроения. Фитнес-бикини - это не 10 минут на сцене в красивом купальнике. Это тотальный контроль всей жизни, где ты постоянно делаешь выбор в пользу цели.

- Как вы восстанавливались после тяжелых тренировок и эмоционального напряжения?

– Помимо подготовки к соревнованиям, я много работаю - у меня своя студия фитнеса и растяжки, поэтому иногда даже нет времени осознать, насколько я устала физически или морально. В восстановлении для меня самое главное - уметь слышать свой организм. Понимать, когда он истощён, какая именно помощь ему нужна, и вовремя её давать. Мое тело - это мой основной инструмент, и в бодибилдинге оно испытывает колоссальные нагрузки, поэтому к восстановлению я отношусь так же серьезно, как и к тренировкам. Я часто сравниваю себя с болидом Формулы-1: его невозможно эксплуатировать на максимуме без идеального обслуживания. Так же и с телом, я стараюсь давать ему все самое лучшее, что могу: восстановление, питание, уход, сон. И в ответ оно позволяет мне работать на высоком уровне.

- Есть ли у вас уже новые цели после победы на чемпионате Европы?

– Чемпионат Европы для меня - это не кульминация и не финал моей спортивной карьеры, а лишь важный этап и часть пути. Поэтому новые цели уже поставлены, и сейчас идёт большая, системная работа над их достижением. Для меня важно не останавливаться на достигнутом и постоянно двигаться дальше, повышая свой уровень и ставя перед собой новые задачи.

- Как близкие и друзья реагировали на вашу подготовку и победу?

– Большие победы и возможность жить жизнью своей мечты - это, к сожалению, ещё и большая проверка окружения на искренность и человечность. Когда ты начинаешь побеждать, нужно быть готовой к тому, что не все смогут радоваться вместе с тобой. Но самые близкие люди поддерживали меня на протяжении всего пути, и для меня это действительно ценно. Ненужные люди просто не проходят проверку на прочность и отсеиваются сами.

- Что бы вы посоветовали девушкам, которые только мечтают выйти на сцену в фитнес-категории?

– В первую очередь я бы посоветовала чётко понять свою мотивацию - зачем вы хотите выйти на сцену в фитнес-бикини. Если это просто идеализированная картинка «хочу как она», то, скорее всего, этого будет недостаточно для пути в этом спорте. Фитнес-бикини - это не про вдохновение на эмоциях, это про ежедневный выбор. Это путь дисциплины, ограничений и полной ответственности за себя. Здесь нельзя работать вполсилы и нельзя на чем-то «экономить» - ни в питании, ни в тренировках, ни в восстановлении. Если ты сегодня делаешь что-то не на максимум, то завтра у тебя просто не будет результата. Поэтому самое важное - честно понимать, готова ли ты к такой системности и к такому уровню требований к себе.

