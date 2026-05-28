Алексей Немов начинал спортивную карьеру в Тольятти. Фото: https://vk.com/alexey_nemov76

Афины, 2004 год, Олимпийские игры. Болельщики на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин гудят так, что следующий спортсмен просто не может начать выступление. Только что свою сложнейшую программу на перекладине блестяще показал российский гимнаст Алексей Немов. Но баллы судей оказались настолько низкими, что зрительный зал взорвался от ярости. Утихомирить возмущенных болельщиков из разных стран смог только сам великий гимнаст. Алексей Немов вышел к публике и смог ее успокоить – одними лишь жестами.

Эти кадры облетели весь мир, да и сейчас, пожалуй, остаются одним из самых трогательных моментов в истории спорта. На той олимпиаде Алексей Немов не получил ни одной медали и завершил свою яркую спортивную карьеру. А началась она далеко от Афин, в спортивном зале города Тольятти.

Мальчик из малосемейки

Алексей Немов родился в Мордовии, но совсем маленьким с мамой Надеждой переехал в Тольятти. Сначала Немовы жили в так называемой малосемейке – три семьи жили в трехкомнатной квартире, с общей кухней и санузлом. В квартире постоянно были скандалы, а то и драки. От «доброжелательных» соседей маленький Леша узнал, что папа с ними не живет, потому что сидит в тюрьме.

Отец Немова вышел на свободу, когда мальчик уже учился в третьем классе. Но счастливой семейной жизни не получилось.

Мама воспитывала Алексея Немова в одиночку. Фото: канал Алексея Немова в телеграм

«Отец и пил, и маму бил. Нечасто, но бывало, что поднимал руку», – так описывал свое детство Алексей Немов в биографической книге «Честная игра».

Через короткое время Немовы развелись, и Надежда продолжила воспитывать сына в одиночку.

«Были ребята и перспективнее, и талантливее»

Именно мама привела маленького Лешу Немова в гимнастический зал. В первый раз это было, когда мальчику исполнилось всего четыре года. Но его не взяли, сказали, мал еще. Через два года, в 1982-м, Алексея Немова все-таки заметили тренеры, которые ходили по садикам и отбирали перспективных детей к себе в секцию. Так маленький Леша попал в детско-юношескую школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике автозавода.

Первым тренером будущего олимпийского чемпиона стала Ирина Шестакова. Но занимался с ней Алексей недолго: женщина ушла в декрет. Потом он сменил еще несколько тренеров, пока не попал к Евгению Николко – настоящей легенде тольяттинского спорта. И эта встреча изменила жизнь обоих. Тренер практически заменил Немову родного отца. И по-отечески строг бывал, и где-то снисходительно относился, и даже брал мальчика с собой на дачу в Переволоки недалеко от Тольятти.

Огромную роль в судьбе гимнаста сыграл его тренер Евгений Николко. Фото: канал Алексея Немова в телеграм

Сначала особой перспективы в гимнасте Немове никто не видел. Он отнюдь не блистал среди сверстников и на соревнованиях обычно оказывался в районе седьмого места.

«Если Леша и отличался чем-то от других, так это координацией. Но были ребята и талантливее не тот момент, и посильнее», – вспоминал тренер Евгений Николко.

На первом серьезном сборе, где участвовали гимнасты со всей страны, Алексей Немов занял 14-е место из 20. Евгений Николко рассказывал, что примерно пять лет он проигрывал другому гимнасту из своей группы Михаилу Лялину. Но потом все поменялось. Миша в итоге спорт бросил, а Алексей Немов стал обходить всех соперников. Это удавалось сделать за счет упорства, считал тренер Николко.

Не помешали даже проблемы со здоровьем, которые у него нашли в раннем детстве. Алексею Немову диагностировали сколиоз.

«В какой-то момент, я даже помню это хорошо, вдруг подумал: «Все, хватит, надо что-то делать. Надо догонять ребят, хватит уже плестись в конце», – писал гимнаст в своей автобиографической книге.

Уличный пацан

«Уличным пацаном» Немова окрестил тренер Евгений Николко. А он и был таким: искал бычки в урне и пробовал курить, гонял с друзьями мяч по двору, матерился - в том числе на тренировках, не стесняясь тренера. В какой-то момент он даже хотел, помимо гимнастики, заниматься футболом – туда звал друг Андрей. Но мама сказала, что спорт должен быть только один, и Алексей Немов остался в гимнастике.

В 1987 году Алексей с мамой переехал в отдельную квартиру, и это было просто замечательно, вспоминал гимнаст. Будущий олимпийский чемпион тогда уже учился в спортивном классе, тренировался по два раза в день, ездил на сборы, получил талоны на питание. Эти талоны он иногда не использовал, а сдавал в конце месяца в кассу и получал за каждый по 60 копеек. Деньги приносил домой, маме, а она со смехом называла его «хозяином». Иногда за месяц Леша таким образом «зарабатывал» половину маминой зарплаты – женщина работала в детском саду.

По словам Алексея Немова, гимнастика уберегла его от кривой дорожки. Фото: https://vk.com/alexey_nemov76

Советский Союз разваливался, рос бандитизм. А что в те годы происходило в Тольятти – и напоминать не нужно, время было страшное. По словам Алексея Немова, его, уличного пацана, уберегло то, что он уже был заражен гимнастикой и другого пути не видел:

«Кто-то из моих тольяттинских друзей подсел на иглу, кто-то спился, кто-то попал в тюрьму. Друг Андрюха, например, который хотел играть в футбол, пошел в другую игру – казино, бильярд. Не отдал долг – его убили. Сгорел».

Четыре олимпийских золота

В 15 лет Алексей Немов выиграл чемпионат Советского Союза среди молодежи, после чего его с тренером позвали на легендарную базу «Озеро Круглое» в Подмосковье, где тренировались и сейчас тренируются лучшие гимнасты страны. Началась тяжелейшая работа, которая в итоге и привела Немова к олимпийскому золоту.

В 1996 году в Атланте Немов стал двукратным олимпийским чемпионом. Выиграл золото в командном первенстве и в опорном прыжке. В индивидуальном многоборье он тогда стал вторым, а еще завоевал три бронзовых медали – в упражнениях на коне, перекладине и в вольных упражнениях. На деньги, полученные после этой олимпиады, Немов купил новую квартиру в Тольятти для мамы.

К олимпиаде в Сиднее в 2000 году Алексей был на подъеме – как спортивном, так и эмоциональном. Когда спортсмен уже находился в Австралии, его жена Галина подарила ему первенца – сына Алексея.

В Сиднее Немов снова стал двукратным олимпийским чемпионом, на этот раз – в индивидуальном многоборье и в упражнениях на перекладине. С этой олимпиады он привез еще четыре медали: серебро – в вольных упражнениях, бронзу – в командном первенстве, в упражнениях на коне и на брусьях.

Уже готовясь к олимпиаде в Афинах в 2004 году Немов понимал, что после нее, в свои 28 лет, завершит спортивную карьеру. Еще одного олимпийского золота, да и любой другой медали, на этих соревнованиях не случилось. Но произошло гораздо большее. Весь мир узнал гимнаста Немова как человека, способного без слов успокоить целый зал разгневанных зрителей. Человека настоящей силы и стойкости.

«Честная игра»

Впервые в истории гимнастики после этого случая судьи пересмотрели оценки. Они добавили Немову сотые балла, которые никак не повлияли на ситуацию. Но от него не прозвучало ни одного слова упрека в нечестности результатов.

После олимпиады в Афинах Немову вручили награду Пьера де Кубертена «Fair play» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После этой скандальной олимпиады Немову вручили награду Пьера де Кубертена «Fair play» – «Честная игра». Под девизом честной игры проходила вся спортивная карьера Немова, так он назвал и свою автобиографическую книгу, написанную в соавторстве с журналистом Ириной Степанцевой.

Алексей Немов был награжден орденом Мужества, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он давно – звезда даже не мировой, а космической величины, настоящее явление в мире спорта.

Алексей Немов с большим трепетом относится к Тольятти - городу, где начал спортивную карьеру. Фото: канал Алексея Немова в телеграм

Но Тольятти, почетным гражданином которого он является, по-прежнему занимает особое место в жизни Алексея Немова. К сожалению, не стало его мамы Надежды. Ушел из жизни и любимый тренер Евгений Николко. Но Алексей в Автограде – нередкий гость. Несколько лет назад приезжал на посвящение первокурсников в институте физической культуры и спорта Тольяттинского госуниверситета, вручил им зачетки и студенческие билеты. Великий спортсмен в 1999 году окончил Тольяттинский филиал СГПУ, преемником которого является сейчас институт в составе ТГУ.

«От имени всего института физической культуры и спорта ТГУ сердечно поздравляю Алексея Юрьевича Немова с юбилеем! Мы невероятно гордимся тем, что легендарный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион – выпускник нашего вуза, и его выдающиеся достижения навсегда вписаны в историю Тольяттинского госуниверситета. Алексей Юрьевич – живое воплощение триумфа воли, таланта и трудолюбия, и сегодня он продолжает вдохновлять наших студентов ставить перед собой самые высокие цели. Желаем чемпиону крепкого здоровья, благополучия и новых побед во всех начинаниях», – сказала «КП-Самара» директор института физической культуры и спорта ТГУ Алена Подлубная.

В автобиографической книге Алексей Немов писал, что он любил и любит Тольятти, называл его своим городком. А после выступления в Автограде в 2025 году он поделился такими эмоциями:

«Для меня это не просто город — это место, с которого все началось. Здесь прошли мои первые тренировки, первые соревнования, здесь я учился верить в себя и мечтать по-крупному».

После завершения спортивной карьеры Алексей Немов с друзьями создал уникальное гимнастическое шоу «Легенды спорта», которое уже много лет собирает тысячи зрителей. В нем участвуют прославленные гимнасты разных поколений, в том числе сам Алексей Немов.

После завершения спортивной карьеры Алексей Немов с друзьями создал уникальное гимнастическое шоу «Легенды спорта». Фото: https://vk.com/nemovshow

В прошлом году прославленный гимнаст участвовал в шоу «Титаны», но выбыл из-за травмы. Он много лет счастлив в браке, у них с супругой Галиной трое сыновей: два общих, и один – от первого брака Галины. Несмотря на многочисленные регалии, Алексей Немов остается скромным человеком, который помнит свои корни и является образцом для сотен молодых спортсменов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал