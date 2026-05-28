«Христос - первое слово самарской литературы»: как бояре Салтыковы создали древнейшую книгу в городе

Самарская рукопись имеет общероссийское значение.

В истории Самарской губернии есть имя, которое заслуживает особого внимания – это Борис Салтыков. Он правил городом, был близок к царскому трону. Четыре века назад его отправили в ссылку на волжские берега. При нем появилась рукопись, которую сегодня называют древнейшей книгой, созданной на самарской земле. Спустя 400 лет в Самару приехал его потомок, последний представитель знатного рода Салтыковых, чтобы лично увидеть место, где служил его предок. О чем говорили ученые и почему так важно издать рукопись - в материале «КП-Самара».

Потомок древнего рода

В Самаре, в областной научной библиотеке, прошла научная конференция, приуроченная к 400-летию прибытия сюда боярина Бориса Салтыкова. Ключевыми темами стали личность влиятельного царедворца и самарского воеводы, а также знаменитая Лицевая Самарская рукопись. Это древнейшая книга, написанная на территории Самары.

Особым гостем форума стал протоиерей Александр Салтыков - последний из потомков знатного рода, почетный настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва), профессор.

«То, что я здесь, в Самаре, это невероятная случайность и удача. Я потомок бояр Салтыковых, но я в этом не виноват, так сложилось. При этом я последний, потому что Бог не послал мне детей», - рассказал священнослужитель.

Четыре века спустя

Библиограф Андрей Макаров рассказал о боярах Салтыковых. Он отметил, что супругой самарского боярина Бориса Михайловича была Мария Ромодановская - представительница знатного княжеского рода, который владел собственной библиотекой. В XVII веке это было большой редкостью и прерогативой знатных и богатых людей. Поэтому любовь к книгам у боярина была неслучайной.

Ученый начал с интересного экскурса в историю. Он рассказал, что в апреле 1626 года в Самару на должность воеводы был назначен боярин Борис Михайлович Салтыков. В Самаре на воеводстве он пробыл 7,5 лет, и именно при нем в 1628–1629 годах, был создан уникальный книжный памятник – так называемый Лицевой рукописный сборник, который сегодня называют Самарской рукописью. Он включает два популярных произведения церковной письменности: «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и «Житие Нифонта Констанцского».

Книга содержит 225 цветных миниатюр. Фото: Самарская областная библиотека.

Что такое Самарская рукопись

Макаров рассказал о значении Самарской рукописи. Это древнейшая сохранившаяся книга, созданная в городе, и вообще один из древнейших объектов культуры и искусства в его истории.

«Повесть о Варлааме и Иоасафе», входящая в состав сборника, по словам святителя Феофана Затворника, является «лучшей книгой для познания христианской веры и жизни». Она содержит 225 цветных миниатюр. Предисловие представляет собой древнейший авторский текст, с которого начинается история литературы в Самаре. И первое слово в этом предисловии - «Христос». То есть можно сказать, что самарская литература началась со слова «Христос», - рассказал ученый.

Общероссийское и мировое значение

Ученые уверены, что Самарская рукопись имеет и общероссийское значение. Исследования позволили взглянуть на ее заказчиков бояр Салтыковых как на людей книжных и образованных. И, тем самым, опровергнуть стереотип, идущий от историка XIX века Николая Костомарова, которые нелестно о них отзывался.

«В своих трудах тот писал, что «близ молодого царя Михаила Федоровича не было людей, отличающихся умом и энергией, все только одна рядовая посредственность. Поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны подняться выше повседневных интересов». Теперь мы понимаем, что это не так», - рассказал Макаров.

Для мира рукопись ценна именно своим иллюстративным богатством. Самарский список «Повести о Варлааме и Иоасафе» - самый миниатюрный из всех известных. Он хранит много загадок, которые являются уникальной «пищей» для изучения.

Однако участники конференции с сожалением отметили, что до сих пор не удается привлечь к этому явлению внимание самарской научной общественности и самарских властей. Рукопись требует серьезного научного исследования и заслуживает того, чтобы ее издали. А на это нужны деньги.

Кто прибыл в Самару в 1626 году

Салтыковы – это ответвление рода Морозовых, предок которых, Иван Мороз, живший в начале XIV века, служил при московском князе Иване I Калите.

Братья Борис и Михаил Салтыковы родились в 1580 х годах. Царь Михаил Федорович Романов был на 10 лет их младше. Братья были участниками Земского собора. После воцарения Романова, Борис Салтыков стал главой приказа Большого дворца, ему подчинялись все царские вотчины и дворцовое хозяйство. Его брат Михаил стал кравчим, который подавал блюда на царский стол. То есть был для царя человеком, которому тот всецело доверял.

«Вместе со своим двоюродным братом Константином Михалковым они образовали клан кремлевских администраторов. Они развернули большую административную и культурную деятельность. Борис Салтыков заведовал московским Печатным двором, участвовал в «справе» книг - их редактировании перед печатью», - рассказал Макаров.

Оклеветали невесту и попали в опалу

Но не обходилось и без злоупотреблений властью. По данным историков, в 1616 году они опорочили первую царскую невесту Марию Хлопову, представив ее больной. Скорее всего, они сделали это по просьбе матери царя Марфы, которая противилась этому браку. В результате девушку сослали, а брак царя расстроился.

Однако в 1619 году обман вскрылся. Другой бы на месте Салтыковых за такую провинность не снес головы, ведь это государственное преступление. Однако царь сослал братьев в дальние вотчины - одного в Самару, другого в Чебоксары. Просить прощения у государя было бесполезно, царь даже не дал Борису аудиенции.

За 7 лет пребывания Салтыкова в Самаре в качестве воеводы была создана легендарная рукопись. Сейчас она хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. В Самаре книга выставлялась в епархиальном музее 14 лет назад. Сегодня ученые очень хотят ее издать, чтобы уникальный фолиант был доступен для широкого круга историков и студентов.

