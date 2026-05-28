Десять лет в строю: патриотическое движение «Юнармии» воспитало 72 тысячи самарских школьников

28 мая 2026 года Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому движению «Юнармия» исполняется 10 лет. В канун юбилея Самарская область оказалась в центре внимания: по итогам всероссийского голосования регион завоевал право стать юнармейской столицей страны 2026 года. Что стоит за этим статусом, чем живут юнармейцы и как движение изменилось за 10 лет – «Комсомолке» рассказал руководитель регионального штаба «Юнармии» Самарской области Алексей Родионов.

Юнармейская столица

В этом году Всероссийское патриотическое движение «Юнармия» отмечает десятилетний юбилей. Однако на самом деле история «Юнармии» началась не в 2016-м, а гораздо раньше - в 1990 году. Именно тогда в России появилось «Движение юных патриотов», которое объединило все лучшее, что было в советской системе патриотического воспитания: военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», отряды «Гайдаровец», посты у Вечного огня, военно-патриотические клубы и многие другие формы работы с молодежью. У организации был свой девиз: «Во славу Отечества!». И уже на этой базе спустя 26 лет, в 2016 году, выросла всероссийская «Юнармия». Сегодня это движение объединяет миллионы мальчишек и девчонок по всей страны, и Самарская область – в числе первых.

В регионе 681 юнармейский отряд и более 72 тысяч школьников, вступивших в движение.

«Самарская область в 2026 году стала юнармейской столицей. Этот почетный статус из 89 регионов мы получили благодаря народному голосованию. За самарскую «Юнармию» проголосовало более 160 тысяч человек. Это очень большая и почетная миссия», - рассказывает Алексей Родионов.

На сегодняшний день в регионе 681 юнармейский отряд и более 72 тысяч школьников, вступивших в движение.

В честь этого события на карте Самарской области даже появилась одноименная улица. 16 марта 2026 года в деревне Дмитриевка, что в Безенчукском районе, появилась улица Юнармейская.

Чем занимаются юнармейцы

У юнармейцев множество занятий. Да, у них красивая форма, они умеют четко маршировать, их присутствие придает статус любому патриотическому мероприятию. Но это лишь внешняя картинка, за которой скрывается воспитание характера, дисциплины и многих других качеств, необходимых человеку. У движения большой пул конкурсов - хореография, спорт, шахматы. Каждый ребёнок в «Юнармии» может найти то, что ему интересно.

Особая традиция - мини-парады под окнами ветеранов.

«В 2018 году по инициативе активистов движения из Безенчукского района были организованы мини-парады перед окнами домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Теперь каждый год в канун 7 ноября и 9 мая перед окнами ветеранов, а также участников СВО, тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на площадь Куйбышева, дети проходят торжественным маршем», - говорит Родионов.

Также регулярно проходят уроки мужества. Сейчас ребята встречаются с участниками спецоперации и ветеранами боевых действий.

Что дает «Юнармия» подросткам

По словам Родионова, «Юнармия» помогает формировать ответственного гражданина страны, у которого есть определенные ценности, который уважает свою историю, ценит родителей, уважает армию и готов защищать Родину», потому что движение ведет важный воспитательный процесс.

«Самое главное - это коллектив, большая дружная семья. Ведь «Юнармия», по большому счету, это внеурочные занятия с ребенком. Во время этих занятий он знакомится со сверстниками, с более старшими товарищами. Складывается большой коллектив, который учит общаться, дружить, приходить на помощь. Это позитивно отражается на поведении, учебе и мировоззрении подростка».

Как вступить в «Юнармию»

Любой ребенок с 8 лет может вступить в движение. До 14 лет это можно сделать с согласия родителей. После 14 лет - самостоятельно. Достаточно подойти в школе к руководителю юнармейского отряда и написать заявление. Затем, как правило, проходит единый день приема в отряд движения.

Все занятия, которые проводятся с детьми, бесплатные. С ребятами работают профессиональные воспитатели, в том числе кадровые военные.

Автомат, ОЗК и три языка

О том, что ему дает участие в «Юнармии», «Комсомолке» рассказал участник движения Иван Павлов. Парень рассказал, что впервые увидел юнармейцев в красивой форме на линейке в первом классе. Мальчик сфотографировался с ними, а в четвертом классе уже вступил в их ряды.

«Юнармейцы занимаются не только общественными мероприятиями, но и серьезной подготовкой: сборкой и разборкой автомата Калашникова, изучают радиационную, химическую и биологическую защиту (ОЗК), развивают навыки оказания первой доврачебной помощи. Тренируют навыки выживания в лесу, в незнакомой местности, то есть в экстремальных условиях», - говорит Иван.

По словам Ивана, участие в «Юнармии» дает много навыков, которые пригодятся во взрослой жизни. А еще - друзей, верных товарищей. Вместе они тренируются, учатся помогать близким, если что-то случится. В будущем Иван видит себя дипломатом: он учит три языка - английский, испанский, китайский. Но не исключает, что станет военным.

«Навыки, полученные в «Юнармии», помогают уверенно и четко говорить, когда это нужно, и вовремя собраться в любой ситуации. После школы планирую поступать в Московский государственный институт международных отношений либо в военный университет имени Александра Невского в Москве», - уверен Иван.

